Электрокалорифер Patriot PT-R 12

Преимущества

Два режима нагрева – 6 и 12 кВт.

Корпус не подвержен перегреву, что повышает безопасность эксплуатации

Все нагревательные элементы изготовлены из прочной нержавеющей стали, что гарантирует долговечность оборудования

Температура воздуха поддерживается на одной отметке благодаря встроенному в пушку термостату

Мобильность оборудования – его можно перемещать по помещению, вес составляет всего 18 кг

Наличие ножек из металла обеспечивает устойчивость в процессе эксплуатации

Электрическая тепловая пушка Patriot PT-R 12 – эффективное оборудование для обогрева нежилых помещений. Принадлежит к классу промышленных калориферов. Прибор применяется в помещениях разного назначения (от промышленных ангаров до торговых павильонов). Тепловая пушка Patriot R 12 долговечна и надежна, двойной корпус не нагревается при эксплуатации. Максимальный воздухообмен составляет 1300 куб.м/ч. Такое оборудование можно использовать как вентилятор. На электрическую пушку Patriot PT 12 цена достаточно низкая в нашем магазине – это еще одна причина, побуждающая заказать такое тепловое оборудованиеПушку Patriot PT 12 вам купить вы можете в интернет-магазине «Бигам». Великолепное качество исполнения, товары от производителя, привлекательные условия покупки и быстрая доставка – преимущества, которые всегда привлекают наших клиентов.