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Электрокалорифер Patriot PT-R 12
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Электрические тепловые пушки
    Электрокалорифер Patriot PT-R 12
    Арт. 70423510
    Электрокалорифер Patriot PT-R 12

      Электрокалорифер Patriot PT-R 12

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 70423510

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Термостат
      		Да
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрическая тепловая пушка Patriot PT-R 12 – эффективное оборудование для обогрева нежилых помещений. Принадлежит к классу промышленных калориферов. Прибор применяется в помещениях разного назначения (от промышленных ангаров до торговых павильонов). Тепловая пушка Patriot R 12 долговечна и надежна, двойной корпус не нагревается при эксплуатации. Максимальный воздухообмен составляет 1300 куб.м/ч. Такое оборудование можно использовать как вентилятор. На электрическую пушку Patriot PT 12 цена достаточно низкая в нашем магазине – это еще одна причина, побуждающая заказать такое тепловое оборудование

        Преимущества

        • Два режима нагрева – 6 и 12 кВт.
        • Корпус не подвержен перегреву, что повышает безопасность эксплуатации
        • Все нагревательные элементы изготовлены из прочной нержавеющей стали, что гарантирует долговечность оборудования
        • Температура воздуха поддерживается на одной отметке благодаря встроенному в пушку термостату
        • Мобильность оборудования – его можно перемещать по помещению, вес составляет всего 18 кг
        • Наличие ножек из металла обеспечивает устойчивость в процессе эксплуатации
        Пушку Patriot PT 12 вам купить вы можете в интернет-магазине «Бигам». Великолепное качество исполнения, товары от производителя, привлекательные условия покупки и быстрая доставка – преимущества, которые всегда привлекают наших клиентов.