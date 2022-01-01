Электрокалорифер Patriot PT-R 12
Арт. 70423510
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Термостат
|Да
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Частота, Гц
|50
- Электрическая тепловая пушка Patriot PT-R 12 – эффективное оборудование для обогрева нежилых помещений. Принадлежит к классу промышленных калориферов. Прибор применяется в помещениях разного назначения (от промышленных ангаров до торговых павильонов). Тепловая пушка Patriot R 12 долговечна и надежна, двойной корпус не нагревается при эксплуатации. Максимальный воздухообмен составляет 1300 куб.м/ч. Такое оборудование можно использовать как вентилятор. На электрическую пушку Patriot PT 12 цена достаточно низкая в нашем магазине – это еще одна причина, побуждающая заказать такое тепловое оборудование
Преимущества
- Два режима нагрева – 6 и 12 кВт.
- Корпус не подвержен перегреву, что повышает безопасность эксплуатации
- Все нагревательные элементы изготовлены из прочной нержавеющей стали, что гарантирует долговечность оборудования
- Температура воздуха поддерживается на одной отметке благодаря встроенному в пушку термостату
- Мобильность оборудования – его можно перемещать по помещению, вес составляет всего 18 кг
- Наличие ножек из металла обеспечивает устойчивость в процессе эксплуатации