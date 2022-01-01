Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрокалорифер Patriot PT-R 30
Найти аналог
Электрические тепловые пушки
    Электрокалорифер Patriot PT-R 30
    Арт. 70423547
    Электрокалорифер Patriot PT-R 30

      Электрокалорифер Patriot PT-R 30

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 70423547

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		США
      Термостат
      		Да
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрическая тепловая пушка предназначена для обогрева воздуха в различных помещениях, таких как: промышленные ангары, склады, гаражи, торговые павильоны, строительные объекты и т.д. Корпус обогревателя выполнен в двойном исполнении, что не позволяет ему нагреваться во время эксплуатации. В жаркое время года возможно использование прибора в качестве вентилятора, без включения нагревательных элементов. Подключение к электрической сети производится через клеммную колодку

        Преимущества

        • Ступенчатая регулировка мощности 15/30 кВт
        • Терморегулятор
        • Режим вентиляции без нагрева
        • Нагревательный элемент выполнен из нержавеющей стали
        • Высокопрочный цилиндрический корпус