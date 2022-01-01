Электрокалорифер Patriot PT-R 30
Арт. 70423547
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|США
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Термостат
|Да
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Частота, Гц
|50
- Электрическая тепловая пушка предназначена для обогрева воздуха в различных помещениях, таких как: промышленные ангары, склады, гаражи, торговые павильоны, строительные объекты и т.д. Корпус обогревателя выполнен в двойном исполнении, что не позволяет ему нагреваться во время эксплуатации. В жаркое время года возможно использование прибора в качестве вентилятора, без включения нагревательных элементов. Подключение к электрической сети производится через клеммную колодку
Преимущества
- Ступенчатая регулировка мощности 15/30 кВт
- Терморегулятор
- Режим вентиляции без нагрева
- Нагревательный элемент выполнен из нержавеющей стали
- Высокопрочный цилиндрический корпус