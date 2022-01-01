Электрокалорифер Patriot PT-R 30

Преимущества

Ступенчатая регулировка мощности 15/30 кВт

Терморегулятор

Режим вентиляции без нагрева

Нагревательный элемент выполнен из нержавеющей стали

Высокопрочный цилиндрический корпус

Электрическая тепловая пушка предназначена для обогрева воздуха в различных помещениях, таких как: промышленные ангары, склады, гаражи, торговые павильоны, строительные объекты и т.д. Корпус обогревателя выполнен в двойном исполнении, что не позволяет ему нагреваться во время эксплуатации. В жаркое время года возможно использование прибора в качестве вентилятора, без включения нагревательных элементов. Подключение к электрической сети производится через клеммную колодку