Электрокалорифер Patriot PT-Q 24
Арт. 7042359
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|США
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Термостат
|Да
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Частота, Гц
|50
- Электрическая тепловая пушка PATRIOT PT-Q 24 предназначена для основного или вспомогательного обогрева помещений. Данное оборудование подключается к электрической сети, напряжением 380 В. Механический термостат обеспечивает ступенчатую регулировку мощности нагрева. Прибор имеет два режима обогрева (12 и 18 кВт). Пушка может работать в режиме вентиляции без нагрева
Преимущества
- Ступенчатая регулировка мощности 12.0/18.0 кВт
- Терморегулятор
- Режим вентиляции без нагрева
- Нагревательный элемент выполнен из нержавеющей стали
- Высокопрочный прямоугольный корпус