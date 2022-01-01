Электрокалорифер Patriot PT-Q 24

Преимущества

Ступенчатая регулировка мощности 12.0/18.0 кВт

Терморегулятор

Режим вентиляции без нагрева

Нагревательный элемент выполнен из нержавеющей стали

Высокопрочный прямоугольный корпус

Электрическая тепловая пушка PATRIOT PT-Q 24 предназначена для основного или вспомогательного обогрева помещений. Данное оборудование подключается к электрической сети, напряжением 380 В. Механический термостат обеспечивает ступенчатую регулировку мощности нагрева. Прибор имеет два режима обогрева (12 и 18 кВт). Пушка может работать в режиме вентиляции без нагрева