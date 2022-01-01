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Электрокалорифер Patriot PT-Q 24
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Электрические тепловые пушки
    Электрокалорифер Patriot PT-Q 24
    Арт. 7042359
    Электрокалорифер Patriot PT-Q 24

      Электрокалорифер Patriot PT-Q 24

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 7042359

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		США
      Термостат
      		Да
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрическая тепловая пушка PATRIOT PT-Q 24 предназначена для основного или вспомогательного обогрева помещений. Данное оборудование подключается к электрической сети, напряжением 380 В. Механический термостат обеспечивает ступенчатую регулировку мощности нагрева. Прибор имеет два режима обогрева (12 и 18 кВт). Пушка может работать в режиме вентиляции без нагрева

        Преимущества

        • Ступенчатая регулировка мощности 12.0/18.0 кВт
        • Терморегулятор
        • Режим вентиляции без нагрева
        • Нагревательный элемент выполнен из нержавеющей стали
        • Высокопрочный прямоугольный корпус