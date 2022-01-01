Электрокалорифер Patriot PT-Q30

Преимущества

Ступенчатая регулировка мощности 15.0/30.0 кВт

Терморегулятор

Режим вентиляции без нагрева

Нагревательный элемент выполнен из нержавеющей стали

Высокопрочный прямоугольный корпус

Электрическая тепловая пушка PATRIOT PT-Q 30 создает мощный поток воздуха для быстрого и эффективного обогрева помещений. Устройство оснащено механическим управлением со ступенчатой регулировкой мощности нагрева. Удобная ручка обеспечивает простое перемещение устройства. Нагревательный элемент закрыт решеткой для безопасной эксплуатации тепловой пушки. Благодаря небольшим габаритам корпуса достигается удобство хранения и транспортировки устройства