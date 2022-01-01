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Электрокалорифер Patriot PT-Q30
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Электрические тепловые пушки
    Электрокалорифер Patriot PT-Q30
    Арт. 704235289
    Электрокалорифер Patriot PT-Q30

      Электрокалорифер Patriot PT-Q30

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 704235289

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Термостат
      		Да
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрическая тепловая пушка PATRIOT PT-Q 30 создает мощный поток воздуха для быстрого и эффективного обогрева помещений. Устройство оснащено механическим управлением со ступенчатой регулировкой мощности нагрева. Удобная ручка обеспечивает простое перемещение устройства. Нагревательный элемент закрыт решеткой для безопасной эксплуатации тепловой пушки. Благодаря небольшим габаритам корпуса достигается удобство хранения и транспортировки устройства

        Преимущества

        • Ступенчатая регулировка мощности 15.0/30.0 кВт
        • Терморегулятор
        • Режим вентиляции без нагрева
        • Нагревательный элемент выполнен из нержавеющей стали
        • Высокопрочный прямоугольный корпус