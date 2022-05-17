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Садовый пылесос Elitech ПСМ 2600
4.5
2
Найти аналог
Воздуходувки
    Садовый пылесос Elitech ПСМ 2600
    Арт. X1862316709
    4.5
    2
    Садовый пылесос Elitech ПСМ 2600
    Садовый пылесос Elitech ПСМ 2600
    Садовый пылесос Elitech ПСМ 2600
      Садовый пылесос Elitech ПСМ 2600
      Садовый пылесос Elitech ПСМ 2600
      Садовый пылесос Elitech ПСМ 2600

      Садовый пылесос Elitech ПСМ 2600

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1862316709
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Elitech
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Особенности
      		колеса
      Цвет
      		красный/черный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Пылесос Elitech ПСМ 2600 отличается мощностью и высокой производительностью. Работает в двух режимах: выдув и всасывание с измельчением. Возможна регулировка оборотов двигателя. Максимальная скорость потока составляет 75 м/с. Пылесос имеет мусоросборник объемом 40 литров, что повышает продолжительность рабочего цикла. На всасывающей трубе расположены колеса. Эргономичная рукоятка удобно лежит в ладони и способствует комфортной работе.

        Преимущества

        • Направляющие колеса пылесоса Elitech ПСМ 2600 позволяют легко его перемещать
        • Вместительный мусоросборник
        • Два режима работы: всасывание с мульчированием и выдув
        • Регулировка оборотов двигателя - контроль процесса работы
        • Небольшой вес
        • Эргономичная рукоятка - комфортная работа
        • Скорость потока воздуха: 45-75 м/с