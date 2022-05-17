Садовый пылесос Elitech ПСМ 2600

Преимущества

Направляющие колеса пылесоса Elitech ПСМ 2600 позволяют легко его перемещать

Вместительный мусоросборник

Два режима работы: всасывание с мульчированием и выдув

Регулировка оборотов двигателя - контроль процесса работы

Небольшой вес

Эргономичная рукоятка - комфортная работа

Скорость потока воздуха: 45-75 м/с

Пылесос Elitech ПСМ 2600 отличается мощностью и высокой производительностью. Работает в двух режимах: выдув и всасывание с измельчением. Возможна регулировка оборотов двигателя. Максимальная скорость потока составляет 75 м/с. Пылесос имеет мусоросборник объемом 40 литров, что повышает продолжительность рабочего цикла. На всасывающей трубе расположены колеса. Эргономичная рукоятка удобно лежит в ладони и способствует комфортной работе.