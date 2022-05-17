Садовый пылесос Elitech ПСМ 2600
Арт. X1862316709
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Особенности
|колеса
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Цвет
|красный/черный
- Пылесос Elitech ПСМ 2600 отличается мощностью и высокой производительностью. Работает в двух режимах: выдув и всасывание с измельчением. Возможна регулировка оборотов двигателя. Максимальная скорость потока составляет 75 м/с. Пылесос имеет мусоросборник объемом 40 литров, что повышает продолжительность рабочего цикла. На всасывающей трубе расположены колеса. Эргономичная рукоятка удобно лежит в ладони и способствует комфортной работе.
Преимущества
- Направляющие колеса пылесоса Elitech ПСМ 2600 позволяют легко его перемещать
- Вместительный мусоросборник
- Два режима работы: всасывание с мульчированием и выдув
- Регулировка оборотов двигателя - контроль процесса работы
- Небольшой вес
- Эргономичная рукоятка - комфортная работа
- Скорость потока воздуха: 45-75 м/с