Содержание:
- Для чего нужна воздуходувка и принципы ее работы
- Достоинства и недостатки воздуходувки (садового пылесоса)
- Виды воздуходувок
Рейтинг воздуходувок
- Воздуходувки электрические - рейтинг лучших моделей
- STIGA SBL 2600 Blower Электрическая воздуходувка, 2,6 кВт 255260002/14
- Воздуходувка-пылесос STANLEY STPT600-B9
- Садовый пылесос ЗУБР ЗПСЭ-3000, 3000 Вт
- Воздуходувка-пылесос MAX-PRO MPPB400 85273
- Воздуходувки бензиновые - рейтинг лучших моделей
- Бензиновая воздуходувка HUSQVARNA BLOWER 125BVX 9527156-46
- Воздуходув Husqvarna 125BT 9527156-43
- Бензиновая воздуходувка HUTER GB-26
- Бензиновая воздуходувка Stiga SBL 327 V
- Аккумуляторный воздуходув PATRIOT CB 215 21В Max UES
- Аккумуляторная воздуходувка STIHL BGA 56 45230115904
Как выбрать воздуходувку, на что обратить внимание Техника безопасности при работе с садовым пылесосом-воздуходувкой Какую воздуходувку выбрать
Садовый пылесос, также известный как воздуходувка – это инструмент, который необходим дачникам, стремящимся держать участок в чистоте. После прочтения этой статьи вы узнаете, как выбрать дачную или профессиональную воздуходувку: мы не только осветим вопросы назначения данной садовой техники и того, какие виды встречаются, но и приведем топ 10 моделей. Большинство станут идеальным вариантом для повседневной уборки на дачном участке, но есть и модели, способные помочь в промышленных работах.
На открытом пространстве, будь то приусадебный участок дачного домика или парковая территория, оседают опавшие листья, ветки, различный мусор. Хозяева решают эту проблему по старинке: при помощи граблей. Конечно, ручной инструмент обладает высокой надежностью, но при его использовании уходит масса времени и сил. В качестве альтернативы рассмотрите воздуходувки – садовую технику для уборки территории.
Уборка осуществляется мощным потоком воздуха, который создается при помощи вентилятора. Последний функционирует за счет двигателя, источник питания которого зависит от вида садового пылесоса: это может быть бензин, электросеть или аккумулятор. Мощности потока в стандартном режиме (обдув) достаточно, чтобы очищать территорию от листвы, плодов и прочей органики. Сфера эксплуатации инструмента разнообразна: если легкие сетевые модели станут идеальным выбором для дачи, то при помощи бензиновых ранцевых аналогов получится справиться с мусором в крупном саду или сквере.
Помимо основного назначения, а именно сдувания листвы, выделяют и несколько альтернативных способов применения. К таковым относятся уборка снега, удаление скошенной травы с газона, тушение высохших зарослей. Стоит помнить, что ни один производитель не гарантирует эффективность при выполнении данных работ: используйте садовую технику не по назначению только под свою ответственность.
Перед ответом на вопрос, как выбрать электрическую, бензиновую или аккумуляторную воздуходувку для уборки листьев, мы рассмотрим сильные и слабые стороны данной разновидности садовой техники.
|
Достоинства
|
Недостатки
|
Надежность: за счет простоты конструкции оборудование для сада служит долго, не нуждается в регулярном техническом обслуживании.
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Узкая специализация: «официально» техника предназначена для уборки только органических отходов.
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Компактность: большинство устройств весят 1—4 кг, за счет чего ими удобно работать длительный период времени. Малые габариты облегчают транспортировку садового инструмента в легковом автомобиле.
|
Энергопотребление: электрические модели создают ощутимую нагрузку на сеть.
|
Функционал: в продаже представлены не только модели с обдувом – есть также устройства с возможностями всасывания и мульчирования (измельчения).
|
Масса: большинство пылесосов для сада тяжелые, а удерживать их на протяжении всей рабочей сессии приходится на весу. Проблема частично решается плечевым ремнем.
Садовые пылесосы принято разделять по источнику питания. В продаже представлены модели, работающие от электросети, аккумулятора и бензина. Чтобы вам было проще решить, какого типа выбрать садовую воздуходувку, мы уделим внимание плюсам и минусам каждого.
Данная разновидность подключается напрямую к бытовой электросети на 220 В. Для расширения рабочей области используется удлинитель кабеля. Решая, какую недорогую и практичную воздуходувку выбрать для дачи, хозяева частных домов обращаются именно к таким моделям: они легко подключаются и просты в эксплуатации, а отдельные агрегаты обладают достаточно высокой мощностью.
В производительности электрические садовые пылесосы уступают бензиновым аналогам. В отличие от последних, они отличаются экологичностью: во время работы не выделяются вредные выхлопы. Еще одна сильная сторона – низкий уровень шума. Инструментом можно работать в утренние часы, и вы не помешаете домочадцам или соседям. Электровоздуходувки характерны компактными габаритами и малым весом: ими удобно работать даже пользователям со слабой физической подготовкой.
Если на территории участка есть стабильный источник энергии, электрические модели станут оптимальным решением для непрерывной уборки: они не нуждаются в заправке топливом и замене аккумуляторных блоков. Между рабочими сессиями не требуется регулярное техническое обслуживание.
Обладают самым высоким показателем мощности, за счет чего наиболее популярны в профессиональных работах. Использование двигателя внутреннего сгорания в качестве источника питания обеспечило автономность: работать садовым инструментом получится вдали от электросетей. Также не придется опасаться, что вы повредите движок во влажную погоду.
По сравнению с сетевыми и аккумуляторными устройствами, бензиновые сложнее в обслуживании: к примеру, 2-тактные двигатели нуждаются в подготовке специальной топливной смеси. К тому же, ДВС обладает большим весом: для продолжительной работы требуется сноровка. По этим причинам в наш рейтинг лучших садовых пылесосов бензинового типа (воздуходувок) попали преимущественно модели профессионального сегмента. Они станут идеальным выбором, если вы планируете использовать оборудование для уборки в промышленных масштабах.
Многие покупатели выбирают садовый пылесос для нерегулярного обслуживания участка. Таким пользователям не требуются высокая мощность и продолжительная непрерывная работа. Если вы не знаете, какую воздуходувку лучше купить для небольшого сада, находящегося вдали от источников электроэнергии, аккумуляторная разновидность станет оптимальным решением.
В качестве сильных сторон подобных устройств стоит выделить небольшой вес и размер, а также автономность: инструмент независим от электросети. За счет последнего аккумуляторная техника особенно удобна на частных территориях, где нет стабильных источников энергии.
Ориентируясь на отзывы покупателей, продажи и популярность в каталоге, мы подготовили топ 10 лучших моделей садовой техники для уборки листвы. Рейтинг составлен с учетом потребностей любителей и профессионалов, поэтому представленные модели находятся диапазоне цен от 2 407 до 26 990 рублей.
Дачникам, выбирающим устройство для ухода за приусадебной территорией, будет полезен рейтинг лучших моделей электрических садовых пылесосов и воздуходувок. 4 отобранные аппарата имеют цену, доступную владельцам частного жилья. Устройства работают в режимах обдува и всасывания, но нашлись также модели с функцией измельчения.
Бытовая модель отличается высокой функциональностью: работает в режимах обдува и всасывания, оснащена блоком мульчирования.
Компактный пылесос, который можно использовать для уборки строительного мусора. Отличается небольшой массой, длинным проводом.
Это лучшая российская электрическая воздуходувка, если мощность является главным критерием: в данной модели она составляет 3 кВт. Ощутимый вес прибора компенсируется парой колес спереди: они облегчают перевозку по рабочей области.
Если в электрической воздуходувке или другой садовой технике вы цените в первую очередь малый вес, это лучшая модель в нашем рейтинге. Аппарат отличается низкой ценой: это самая дешевая воздуходувка из всех отобранных.
Для пользователей, ценящих мощность, надежность и автономность, мы отобрали лучшие воздуходувки бензинового типа. Представленная в рейтинге техника с ДВС подойдет для профессионального использования.
Начнем обзор бензиновой техники для уборки садово-парковых зон с модели от шведской компании. Прибор ориентирован на профессиональное использование, так что справится с самыми сложными задачами.
Профессиональный пылесос для обдува станет оптимальным выбором, если требуется убирать опавшую растительность с дорожек, газонов и труднодоступных участков. Не в последнюю очередь это обеспечивается высокой скоростью потока.
Несмотря на бензиновый двигатель, эта модель садовой техники для сдувания мусора относится к бытовому классу. Аппарат достоин внимания, если ваш приусадебный участок имеет обширную площадь.
Профессиональная бензиновая воздуходувка производства Stiga закрывает рейтинг лучших агрегатов, использующих ДВС. Помимо стильного дизайна, выделяется мощностью и надежностью.
Провода делают менее комфортной работу практически с любым инструментом. Если вам особенно важны мобильность, экологичность (беспроводные модели не производят вредных выхлопов) и низкий уровень шума, аккумуляторная техника для сада станет идеальным выбором, чтобы держать участок в ухоженном состоянии.
Начнем рейтинг воздуходувок аккумуляторного типа с обзора недорогого аппарата от российской торговой марки. При небольших габаритах устройство оптимально справляется с бытовыми задачами.
Беспроводной аппарат станет верным помощником в очистке придомовой территории от листьев и небольших веток. За счет резиновой накладки на рукояти прибор комфортно удерживать. Длина трубы регулируется.
Чтобы подытожить информацию, приведенную в рейтинге, мы подготовили сводную таблицу. В нее вынесены ключевые параметры садовой техники для уборки листьев. О том, как выбрать воздуходувку, используя характеристики, рассказано далее в статье.
Для аккумуляторных моделей мощность не указывается. Это свойственно всем разновидностям беспроводного инструмента. Вместо нее при изучении ТТХ смотрите на напряжение батареи.
|
Модель
|
Тип двигателя
|
Мощность (Вт)
|
Режимы работы
|
Max скорость воздуха (м/с)
|
Max объем воздуха (м³/ч)
|
Вес (кг)
|
Средняя цена в России (руб.)
|
STIGA SBL 2600 Blower 255260002/14
|Электрический
|
2 600
|
Обдув / измельчение / всасывание
|
92
|
420
|
4.62
|
5 990
|
Электрический
|
600
|
Обдув / всасывание
|
58
|
210
|
1.6
|
3 820
|
Электрический
|
3 000
|
Обдув / измельчение / всасывание
|
75
|
810
|
3.2
|
5 190
|
Электрический
|
400
|
Обдув / всасывание
|
50
|
180
|
1
|
2 407
|
Бензиновый
|
800
|
Обдув / измельчение / всасывание
|
76
|
798
|
4.35
|
26 990
|
Бензиновый
|
800
|
Обдув
|
76
|
798.6
|
4.26
|
23 990
|Бензиновый
|
0.75
|
Обдув
|
74
|
710
|
4.5
|
8 721
|
Бензиновый
|
0.8
|
Обдув / измельчение / всасывание
|
72
|
612
|
4.8
|
17 490
|Аккумуляторный
|
—
|
Обдув
|
58
|
200
|
1.6
|
2 940
|Аккумуляторный
|
—
|
Обдув
|
70
|
600
|
2
|
8 492
Мы привели рейтинг, в который вошли 10 лучших садовых пылесосов. В продаже представлено и множество других моделей – возможно, эти устройства из каталога интернет-магазина «Бигам» подойдут больше. Чтобы вам было проще решить, как выбрать садовую воздуходувку (встречается также название «пылесос для дачи»), мы уделим время ключевым техническим характеристикам: какие заслуживают внимания в первую очередь, как влияют на работу оборудования.
Первое, с чем вы должны разобраться, выбирая, какую воздуходувку лучше купить – источник питания. Этот параметр во многом определяет сферу эксплуатации техники: даже лучшие модели не будут достаточно эффективны в неподходящих условиях.
Параметр влияет на основные аспекты работы садового оборудования: скорость потока и максимальный объем воздуха. В случае с электрическими моделями характеризует энергопотребление. Мощность сказывается на размере и весе оборудования: если вы цените мобильность, лучше купить менее производительный аппарат.
Если вы рассматриваете возможность купить воздуходувки аккумуляторные, обратите внимание на следующее: в технических характеристиках данной разновидности мощность не указывается. Ближайшим ее аналогом можно назвать напряжение аккумулятора.
Косвенно указывает, насколько мощный поток способны нагнетать садовые пылесосы в процессе эксплуатации. Скорость не отражает производительность напрямую: даже если у разных моделей она является одинаковой, на силу потока влияет также объем перекачиваемого воздуха.
На максимальную скорость потока и расход воздуха влияют, помимо мощности, конструкция устройства: аэродинамические свойства корпуса и лопастей вентилятора, а также воздуходувных труб.
Большинство моделей воздуходувок оснащены исключительно режимом создания воздушного потока. Существуют также садовые пылесосы: эти устройства собирают растительный мусор в мешки. Лучшие (и самые дорогие) воздуходувки или садовые пылесосы оснащены несколькими режимами работы. За счет этого обеспечивается широкая сфера эксплуатации оборудования.
Садовый пылесос – это не самый травмоопасный инструмент, однако при неправильном его использовании можно причинить вред себе и окружающим, а также испортить оборудование. Перечислим основные правила, которые стоит учитывать перед началом эксплуатации воздуходувки:
Мы составили рейтинг лучших электрических, бензиновых и аккумуляторных воздуходувок на 2021 год. Помните, что каталог интернет-магазина «Бигам» не ограничивается только этими моделями: на нашем сайте вы найдете и другую садовую технику для дачи. Ориентируйтесь на технические характеристики, приведенные в статье, чтобы облегчить выбор. Если при ознакомлении с ассортиментом возникнут вопросы, менеджеры нашего сайта рады помочь.