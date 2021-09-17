Садовый пылесос, также известный как воздуходувка – это инструмент, который необходим дачникам, стремящимся держать участок в чистоте. После прочтения этой статьи вы узнаете, как выбрать дачную или профессиональную воздуходувку: мы не только осветим вопросы назначения данной садовой техники и того, какие виды встречаются, но и приведем топ 10 моделей. Большинство станут идеальным вариантом для повседневной уборки на дачном участке, но есть и модели, способные помочь в промышленных работах.

Для чего нужна воздуходувка и принципы ее работы

На открытом пространстве, будь то приусадебный участок дачного домика или парковая территория, оседают опавшие листья, ветки, различный мусор. Хозяева решают эту проблему по старинке: при помощи граблей. Конечно, ручной инструмент обладает высокой надежностью, но при его использовании уходит масса времени и сил. В качестве альтернативы рассмотрите воздуходувки – садовую технику для уборки территории.

Уборка осуществляется мощным потоком воздуха, который создается при помощи вентилятора. Последний функционирует за счет двигателя, источник питания которого зависит от вида садового пылесоса: это может быть бензин, электросеть или аккумулятор. Мощности потока в стандартном режиме (обдув) достаточно, чтобы очищать территорию от листвы, плодов и прочей органики. Сфера эксплуатации инструмента разнообразна: если легкие сетевые модели станут идеальным выбором для дачи, то при помощи бензиновых ранцевых аналогов получится справиться с мусором в крупном саду или сквере.





Помимо основного назначения, а именно сдувания листвы, выделяют и несколько альтернативных способов применения. К таковым относятся уборка снега, удаление скошенной травы с газона, тушение высохших зарослей. Стоит помнить, что ни один производитель не гарантирует эффективность при выполнении данных работ: используйте садовую технику не по назначению только под свою ответственность.

Достоинства и недостатки воздуходувки (садового пылесоса)

Перед ответом на вопрос, как выбрать электрическую, бензиновую или аккумуляторную воздуходувку для уборки листьев, мы рассмотрим сильные и слабые стороны данной разновидности садовой техники.

Достоинства Недостатки Надежность: за счет простоты конструкции оборудование для сада служит долго, не нуждается в регулярном техническом обслуживании. Узкая специализация: «официально» техника предназначена для уборки только органических отходов. Компактность: большинство устройств весят 1—4 кг, за счет чего ими удобно работать длительный период времени. Малые габариты облегчают транспортировку садового инструмента в легковом автомобиле. Энергопотребление: электрические модели создают ощутимую нагрузку на сеть. Функционал: в продаже представлены не только модели с обдувом – есть также устройства с возможностями всасывания и мульчирования (измельчения). Масса: большинство пылесосов для сада тяжелые, а удерживать их на протяжении всей рабочей сессии приходится на весу. Проблема частично решается плечевым ремнем.

Виды воздуходувок

Садовые пылесосы принято разделять по источнику питания. В продаже представлены модели, работающие от электросети, аккумулятора и бензина. Чтобы вам было проще решить, какого типа выбрать садовую воздуходувку, мы уделим внимание плюсам и минусам каждого.

Электрические

Данная разновидность подключается напрямую к бытовой электросети на 220 В. Для расширения рабочей области используется удлинитель кабеля. Решая, какую недорогую и практичную воздуходувку выбрать для дачи, хозяева частных домов обращаются именно к таким моделям: они легко подключаются и просты в эксплуатации, а отдельные агрегаты обладают достаточно высокой мощностью.

В производительности электрические садовые пылесосы уступают бензиновым аналогам. В отличие от последних, они отличаются экологичностью: во время работы не выделяются вредные выхлопы. Еще одна сильная сторона – низкий уровень шума. Инструментом можно работать в утренние часы, и вы не помешаете домочадцам или соседям. Электровоздуходувки характерны компактными габаритами и малым весом: ими удобно работать даже пользователям со слабой физической подготовкой.

Если на территории участка есть стабильный источник энергии, электрические модели станут оптимальным решением для непрерывной уборки: они не нуждаются в заправке топливом и замене аккумуляторных блоков. Между рабочими сессиями не требуется регулярное техническое обслуживание.

Бензиновые

Обладают самым высоким показателем мощности, за счет чего наиболее популярны в профессиональных работах. Использование двигателя внутреннего сгорания в качестве источника питания обеспечило автономность: работать садовым инструментом получится вдали от электросетей. Также не придется опасаться, что вы повредите движок во влажную погоду.





По сравнению с сетевыми и аккумуляторными устройствами, бензиновые сложнее в обслуживании: к примеру, 2-тактные двигатели нуждаются в подготовке специальной топливной смеси. К тому же, ДВС обладает большим весом: для продолжительной работы требуется сноровка. По этим причинам в наш рейтинг лучших садовых пылесосов бензинового типа (воздуходувок) попали преимущественно модели профессионального сегмента. Они станут идеальным выбором, если вы планируете использовать оборудование для уборки в промышленных масштабах.

Аккумуляторные

Многие покупатели выбирают садовый пылесос для нерегулярного обслуживания участка. Таким пользователям не требуются высокая мощность и продолжительная непрерывная работа. Если вы не знаете, какую воздуходувку лучше купить для небольшого сада, находящегося вдали от источников электроэнергии, аккумуляторная разновидность станет оптимальным решением.

В качестве сильных сторон подобных устройств стоит выделить небольшой вес и размер, а также автономность: инструмент независим от электросети. За счет последнего аккумуляторная техника особенно удобна на частных территориях, где нет стабильных источников энергии.

Рейтинг воздуходувок

Ориентируясь на отзывы покупателей, продажи и популярность в каталоге, мы подготовили топ 10 лучших моделей садовой техники для уборки листвы. Рейтинг составлен с учетом потребностей любителей и профессионалов, поэтому представленные модели находятся диапазоне цен от 2 407 до 26 990 рублей.

Воздуходувки электрические - рейтинг лучших моделей

Дачникам, выбирающим устройство для ухода за приусадебной территорией, будет полезен рейтинг лучших моделей электрических садовых пылесосов и воздуходувок. 4 отобранные аппарата имеют цену, доступную владельцам частного жилья. Устройства работают в режимах обдува и всасывания, но нашлись также модели с функцией измельчения.

STIGA SBL 2600 Blower Электрическая воздуходувка, 2,6 кВт 255260002/14

Бытовая модель отличается высокой функциональностью: работает в режимах обдува и всасывания, оснащена блоком мульчирования.





Основные характеристики

Электрический двигатель оборудования обладает мощностью 2.6 кВт.

3 режима работы.

Регулировка скорости воздушного потока.

Плюсы

Садовый пылесос выгодно отличается низким уровнем шума и вибрации. За счет этого им комфортно работать утром.

Механизм мульчирования, способствующий переработке растительности в естественное удобрение

Вместительный травосборник на 45 литров.

Минусы

Низкая мощность всасывания.

Короткий электрокабель.

Отзывы

Видеообзор

Воздуходувка-пылесос STANLEY STPT600-B9

Компактный пылесос, который можно использовать для уборки строительного мусора. Отличается небольшой массой, длинным проводом.

Основные характеристики

2 режима: прибор работает на обдув и всасывание.

Интенсивность потока воздуха настраивается.

Подходит для уборки строительного мусора.

Плюсы

Электрическая воздуходувка обладает эргономичной формой рукоятки, способствующей удобному и надежному хвату.

Скромные габариты.

Малый вес электротехники – всего 1.6 кг.

Низкий показатель вибрации.

Минусы

Не подходит для сбора мелкой пыли: частицы проникают через мешок.

Кнопка включения забивается пылью.

Отзывы





Садовый пылесос ЗУБР ЗПСЭ-3000, 3000 Вт

Это лучшая российская электрическая воздуходувка, если мощность является главным критерием: в данной модели она составляет 3 кВт. Ощутимый вес прибора компенсируется парой колес спереди: они облегчают перевозку по рабочей области.





Основные характеристики

Садовый пылесос обладает мощностью 3 000 Вт.

Помимо обдува и всасывания, есть функция измельчения.

Мусоросборник вмещает до 45 литров органических отходов.

Плюсы

В рейтинг лучших электрических аппаратов образец от Вихрь попал за счет производительности: садовый пылесос станет достойным выбором для обслуживания крупных участков.

Комплектуется плечевым ремнем и подставкой на роликах, делающими транспортировку комфортной.

Телескопическая труба позволяет настраивать габариты прибора под рост пользователя.

Минусы

Большой вес инструмента.

Высокое энергопотребление.

Шумность.

Воздуходувка-пылесос MAX-PRO MPPB400 85273

Если в электрической воздуходувке или другой садовой технике вы цените в первую очередь малый вес, это лучшая модель в нашем рейтинге. Аппарат отличается низкой ценой: это самая дешевая воздуходувка из всех отобранных.





Основные характеристики

Садовый пылесос для дачи весит 1 кг.

Представлены режимы всасывания и обдува.

Удобный форм-фактор рукоятки.

Плюсы

За счет малых габаритов аппаратом удобно работать в труднодоступных местах.

Небольшой вес позволяет комфортно сдувать мусор длительное время без перерыва.

Минусы

Пылесос для сада лишен функции измельчения.

Видеообзор

Воздуходувки бензиновые - рейтинг лучших моделей

Для пользователей, ценящих мощность, надежность и автономность, мы отобрали лучшие воздуходувки бензинового типа. Представленная в рейтинге техника с ДВС подойдет для профессионального использования.

Бензиновая воздуходувка HUSQVARNA BLOWER 125BVX 9527156-46

Начнем обзор бензиновой техники для уборки садово-парковых зон с модели от шведской компании. Прибор ориентирован на профессиональное использование, так что справится с самыми сложными задачами.





Основные характеристики

Данная воздуходувка бензиновая Husqvarna вошла в рейтинг лучших моделей за счет многофункциональности. Устройство работает в режимах обдува, всасывания и мульчирования.

Есть праймер – насос подкачки топлива, облегчающий запуск двигателя.

Возможность настраивать силу потока воздуха.

Плюсы

Бензиновый пылесос характерен эргономичным управлением: все необходимые элементы находятся рядом.

Длину трубы подачи воздуха можно изменять.

Минусы

Слабая эффективность в режиме пылесоса для дачи: подходит только для всасывания сухих листьев.

Цена, приемлемая для профессионального сегмента, но высокая для домашних работ: в бытовых целях лучше купить аналог дешевле.

Воздуходув Husqvarna 125BT 9527156-43

Профессиональный пылесос для обдува станет оптимальным выбором, если требуется убирать опавшую растительность с дорожек, газонов и труднодоступных участков. Не в последнюю очередь это обеспечивается высокой скоростью потока.





Основные характеристики

Бензиновая воздуходувка обладает мощностью 0.8 кВт (1.09 л.с.).

Топливоподкачивающий насос.

Для расширения сферы эксплуатации интенсивность потока воздуха позволяется настраивать.

Плюсы

Воздушное охлаждение способствует эффективной защите оборудования от перегрева.

Телескопический раструб.

Минусы

Нет режимов всасывания и мульчирования.

Бензиновая воздуходувка HUTER GB-26

Несмотря на бензиновый двигатель, эта модель садовой техники для сдувания мусора относится к бытовому классу. Аппарат достоин внимания, если ваш приусадебный участок имеет обширную площадь.





Основные характеристики

Электронное зажигание способствует облегченному запуску мотора.

Воздушное охлаждение двигателя внутреннего сгорания.

Подходит для сдувания свежевыпавшего снега.

Плюсы

Низкая по сравнению с другими бензиновыми агрегатами цена.

Высокая мощность.

Минусы

Нельзя использовать как садовый пылесос.

Видеообзор

Бензиновая воздуходувка Stiga SBL 327 V

Профессиональная бензиновая воздуходувка производства Stiga закрывает рейтинг лучших агрегатов, использующих ДВС. Помимо стильного дизайна, выделяется мощностью и надежностью.





Основные характеристики

Аппарат работает в трех режимах: всасывание, мульчирование и стандартный обдув.

Вместительный травосборник объемом 55 литров.

Крыльчатка выполнена из полимера.

Плюсы

Рабочая рукоятка изолирована от движка, что гарантирует низкий уровень вибрации.

Удобное расположение клавиш управления.

Минусы

Масса инструмента достигает почти 5 килограмм.

Воздуходувки аккумуляторные - рейтинг лучших моделей

Провода делают менее комфортной работу практически с любым инструментом. Если вам особенно важны мобильность, экологичность (беспроводные модели не производят вредных выхлопов) и низкий уровень шума, аккумуляторная техника для сада станет идеальным выбором, чтобы держать участок в ухоженном состоянии.

Аккумуляторный воздуходув PATRIOT CB 215 21В Max UES

Начнем рейтинг воздуходувок аккумуляторного типа с обзора недорогого аппарата от российской торговой марки. При небольших габаритах устройство оптимально справляется с бытовыми задачами.





Основные характеристики

Функционирует с 21-Вольтными аккумуляторными блоками.

Вес без учета батареи составляет 1.6 кг: комфортно работать одной рукой.

Предназначен для уборки снега, листвы, пыли.

Плюсы

На рукоятке присутствует нескользящая накладка.

Низкий уровень шума, в том числе на высоких скоростях.

Минусы

В стандартной комплектации поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

Видеообзор

Аккумуляторная воздуходувка STIHL BGA 56 45230115904

Беспроводной аппарат станет верным помощником в очистке придомовой территории от листьев и небольших веток. За счет резиновой накладки на рукояти прибор комфортно удерживать. Длина трубы регулируется.





Основные характеристики

Масса оборудования – 2 кг.

Крыльчатка выполнена из композитного материала.

Необходимы аккумуляторы с напряжением 36 В.

Плюсы

Лучшая аккумуляторная воздуходувка подойдет левшам: ее удобно удерживать левой и правой рукой.

Крупные отверстия для отвода горячего воздуха.

Минусы

Не комплектуется батареей и зарядкой: эти аксессуары придется докупать.

Видеообзор

Сравнительная таблица воздуходувок

Чтобы подытожить информацию, приведенную в рейтинге, мы подготовили сводную таблицу. В нее вынесены ключевые параметры садовой техники для уборки листьев. О том, как выбрать воздуходувку, используя характеристики, рассказано далее в статье.

Для аккумуляторных моделей мощность не указывается. Это свойственно всем разновидностям беспроводного инструмента. Вместо нее при изучении ТТХ смотрите на напряжение батареи.

Как выбрать воздуходувку, на что обратить внимание

Мы привели рейтинг, в который вошли 10 лучших садовых пылесосов. В продаже представлено и множество других моделей – возможно, эти устройства из каталога интернет-магазина «Бигам» подойдут больше. Чтобы вам было проще решить, как выбрать садовую воздуходувку (встречается также название «пылесос для дачи»), мы уделим время ключевым техническим характеристикам: какие заслуживают внимания в первую очередь, как влияют на работу оборудования.





Тип питания

Первое, с чем вы должны разобраться, выбирая, какую воздуходувку лучше купить – источник питания. Этот параметр во многом определяет сферу эксплуатации техники: даже лучшие модели не будут достаточно эффективны в неподходящих условиях.

Электрические (сетевые) устройства – оптимальный выбор, если требуется расчищать частную территорию, а доступ к стабильной электросети не является проблемой.

устройства – оптимальный выбор, если требуется расчищать частную территорию, а доступ к стабильной электросети не является проблемой. Бензиновые агрегаты достойны внимания, если ваша задача: обрабатывать крупные участки (в том числе, в коммерческих целях). Они автономны, производительны, но наиболее сложны в эксплуатации. Рекомендуются опытным пользователям.

агрегаты достойны внимания, если ваша задача: обрабатывать крупные участки (в том числе, в коммерческих целях). Они автономны, производительны, но наиболее сложны в эксплуатации. Рекомендуются опытным пользователям. Аккумуляторные подойдут пользователям, которым нужно выполнять малый объем работ, а также ценящим автономность. Работник не стеснен проводами, но компенсировать это приходится ограниченным временем работы и невысокой мощностью.

Мощность

Параметр влияет на основные аспекты работы садового оборудования: скорость потока и максимальный объем воздуха. В случае с электрическими моделями характеризует энергопотребление. Мощность сказывается на размере и весе оборудования: если вы цените мобильность, лучше купить менее производительный аппарат.

Если вы рассматриваете возможность купить воздуходувки аккумуляторные, обратите внимание на следующее: в технических характеристиках данной разновидности мощность не указывается. Ближайшим ее аналогом можно назвать напряжение аккумулятора.

Скорость воздушного потока

Косвенно указывает, насколько мощный поток способны нагнетать садовые пылесосы в процессе эксплуатации. Скорость не отражает производительность напрямую: даже если у разных моделей она является одинаковой, на силу потока влияет также объем перекачиваемого воздуха.

На максимальную скорость потока и расход воздуха влияют, помимо мощности, конструкция устройства: аэродинамические свойства корпуса и лопастей вентилятора, а также воздуходувных труб.

Функционал

Большинство моделей воздуходувок оснащены исключительно режимом создания воздушного потока. Существуют также садовые пылесосы: эти устройства собирают растительный мусор в мешки. Лучшие (и самые дорогие) воздуходувки или садовые пылесосы оснащены несколькими режимами работы. За счет этого обеспечивается широкая сфера эксплуатации оборудования.

Обдув . Облегчает удаление с территории листьев и веток.

. Облегчает удаление с территории листьев и веток. Всасывание . Обеспечивает сбор органических отходов в специальный травосборник.

. Обеспечивает сбор органических отходов в специальный травосборник. Измельчение. Режим предназначен для переработки растительности в мульчу – органический материал, который используется для удобрения газонов.

Техника безопасности при работе с садовым пылесосом-воздуходувкой

Садовый пылесос – это не самый травмоопасный инструмент, однако при неправильном его использовании можно причинить вред себе и окружающим, а также испортить оборудование. Перечислим основные правила, которые стоит учитывать перед началом эксплуатации воздуходувки:

Самое важное, чем следует обзавестись для уборки территории от листьев – это средства индивидуальной защиты. Потребуются защитные очки, перчатки, шумоизоляционные наушники. Работать рекомендуется в плотной закрытой одежде и обуви с толстой подошвой. Избегайте нахождения домашних животных в рабочей области. Озаботьтесь тем, чтобы живность и люди не мешали уборке территории. Используйте инструмент в режиме пылесоса по назначению: он не предназначен для сбора жидкости, металлических и пластиковых предметов, бумаги, веток толщиной более 5 мм.

Какую воздуходувку выбрать