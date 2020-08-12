Воздуходувка-пылесос Stanley STPT600-B9
Арт. X18623146
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Особенности
|регулировка воздушного потока
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Цвет
|черный
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- Воздуходув-пылесос Stanley STPT600 отличается небольшим весом и габаритами. Имеет удобную ручку с вынесенными элементами управления. Работает от электрического двигателя мощностью 600 Вт, который разгоняет количество оборотов до 16000 в минуту. Скорость потока составляет 3500 л/мин. Агрегат эффективно убирает строительный мусор.
Преимущества
- Малый вес
- Рукоятка воздуходув-пылесос Stanley STPT600 имеет удобную форму
- Отсутствие вредных выхлопов
- Два режима: обдув и всасывание
- Мощный двигатель 600 Вт
- Регулируемая сила подачи воздуха