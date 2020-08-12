Воздуходувка-пылесос Stanley STPT600-B9

Преимущества

Малый вес

Рукоятка воздуходув-пылесос Stanley STPT600 имеет удобную форму

Отсутствие вредных выхлопов

Два режима: обдув и всасывание

Мощный двигатель 600 Вт

Регулируемая сила подачи воздуха

Воздуходув-пылесос Stanley STPT600 отличается небольшим весом и габаритами. Имеет удобную ручку с вынесенными элементами управления. Работает от электрического двигателя мощностью 600 Вт, который разгоняет количество оборотов до 16000 в минуту. Скорость потока составляет 3500 л/мин. Агрегат эффективно убирает строительный мусор.