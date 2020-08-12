Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Воздуходувка-пылесос Stanley STPT600-B9
4.3
4
3 199 ₽
3 890 ₽
Воздуходувки
    Воздуходувка-пылесос Stanley STPT600-B9
    Арт. X18623146
    4.3
    4
    Воздуходувка-пылесос Stanley STPT600-B9
    Воздуходувка-пылесос Stanley STPT600-B9
      Воздуходувка-пылесос Stanley STPT600-B9
      Воздуходувка-пылесос Stanley STPT600-B9

      Воздуходувка-пылесос Stanley STPT600-B9

      • -691 ₽
      3 199 ₽
      3 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X18623146
      4.3
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Особенности
      		регулировка воздушного потока
      Цвет
      		черный
      Все характеристики
      • -691 ₽
      3 199 ₽
      3 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Секатор контактный с храповым механизмом Fiskars 1000575
      2 999 ₽
      3 900 ₽
      5.0
      Секатор контактный с храповым механизмом Fiskars 1000575
      • -901 ₽
      Угловая шлифмашина Stanley STGS9115-B9
      3 120 ₽
      3 650 ₽
      5.0
      Угловая шлифмашина Stanley STGS9115-B9
      • -530 ₽
      Электрический лобзик Stanley SJ60
      3 466 ₽
      4 150 ₽
      4.0
      Электрический лобзик Stanley SJ60
      • -684 ₽
      Угловая шлифмашина Stanley STGS9125D-RU
      4 350 ₽
      4 740 ₽
      4.0
      Угловая шлифмашина Stanley STGS9125D-RU
      • -390 ₽
      Муфта Belamos YM5808E (1/2" на 1/2")
      66 ₽
      5.0
      Муфта Belamos YM5808E (1/2" на 1/2")
      Коннектор с аквастопом Belamos YM5810E (1/2")
      91 ₽
      4.5
      Коннектор с аквастопом Belamos YM5810E (1/2")
      Коннектор Belamos YM5809E (1/2")
      80 ₽
      5.0
      Коннектор Belamos YM5809E (1/2")
      Муфта Belamos YM5818E (3/4"-3/4")
      95 ₽
      5.0
      Муфта Belamos YM5818E (3/4"-3/4")
      Набор комбинированных ключей Matrix 15424 (9 шт., 6-22 мм, зеркальная полировка)
      1 080 ₽
      5.0
      Набор комбинированных ключей Matrix 15424 (9 шт., 6-22 мм, зеркальная полировка)
      Электрический лобзик DeWalt DWE349-KS
      6 789 ₽
      7 560 ₽
      5.0
      Электрический лобзик DeWalt DWE349-KS
      • -771 ₽
      Садовый секатор для среза веток Инструм-Агро 10122
      Нет в наличии
      Садовый секатор для среза веток Инструм-Агро 10122
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Воздуходув-пылесос Stanley STPT600 отличается небольшим весом и габаритами. Имеет удобную ручку с вынесенными элементами управления. Работает от электрического двигателя мощностью 600 Вт, который разгоняет количество оборотов до 16000 в минуту. Скорость потока составляет 3500 л/мин. Агрегат эффективно убирает строительный мусор.

        Преимущества

        • Малый вес
        • Рукоятка воздуходув-пылесос Stanley STPT600 имеет удобную форму
        • Отсутствие вредных выхлопов
        • Два режима: обдув и всасывание
        • Мощный двигатель 600 Вт
        • Регулируемая сила подачи воздуха