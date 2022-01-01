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Воздуходув Husqvarna 125BT 9527156-43
39 990 ₽
Воздуходувки
  • Персональная скидка
Воздуходув Husqvarna 125BT 9527156-43
Арт. Ю00000027361
Воздуходув Husqvarna 125BT 9527156-43
Воздуходув Husqvarna 125BT 9527156-43
Воздуходув Husqvarna 125BT 9527156-43
Воздуходув Husqvarna 125BT 9527156-43
Воздуходув Husqvarna 125BT 9527156-43
Воздуходув Husqvarna 125BT 9527156-43
  • Персональная скидка
Воздуходув Husqvarna 125BT 9527156-43
Воздуходув Husqvarna 125BT 9527156-43
Воздуходув Husqvarna 125BT 9527156-43
Воздуходув Husqvarna 125BT 9527156-43
Воздуходув Husqvarna 125BT 9527156-43
Воздуходув Husqvarna 125BT 9527156-43

Воздуходув Husqvarna 125BT 9527156-43

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39 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. Ю00000027361

Характеристики

Производитель
Husqvarna
Страна производства
Швеция
Родина бренда
Швеция
Цвет
черный
Прорезиненная рукоятка
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
39 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Воздуходув Husqvarna 125 B 9527156-43 отличается особым расположением раструба, что снижает гироскопические усилия. Благодаря этому повышается удобство маневрирования. Инструмент имеет интуитивно понятное управление, так как все органы управления сосредоточены в одном месте на корпусе. Для удобства выключатель оснащен функцией автоматического возврата для быстрого повторного запуска. Две насадки в комплекте обеспечивают эффективную работу в различных условиях.

    Преимущества

    • Бензиновый двигатель - для автономной работы Husqvarna 125 B 9527156-43
    • Высокая мощность - для максимальной эффективности
    • Воздушное охлаждение - для стабильной работы
    • Регулируемая длина раструба комфорта использования
    • Топливоподкачивающий насос - для быстрого запуска холодного двигателя
    • Регулировка скорости вентилятора - для облегчения управления