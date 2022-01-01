Воздуходув Husqvarna 125BT 9527156-43

Преимущества

Бензиновый двигатель - для автономной работы Husqvarna 125 B 9527156-43

Высокая мощность - для максимальной эффективности

Воздушное охлаждение - для стабильной работы

Регулируемая длина раструба комфорта использования

Топливоподкачивающий насос - для быстрого запуска холодного двигателя

Регулировка скорости вентилятора - для облегчения управления

Воздуходув Husqvarna 125 B 9527156-43 отличается особым расположением раструба, что снижает гироскопические усилия. Благодаря этому повышается удобство маневрирования. Инструмент имеет интуитивно понятное управление, так как все органы управления сосредоточены в одном месте на корпусе. Для удобства выключатель оснащен функцией автоматического возврата для быстрого повторного запуска. Две насадки в комплекте обеспечивают эффективную работу в различных условиях.