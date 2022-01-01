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Воздуходув Husqvarna 125BT 9527156-43
Арт. Ю00000027361
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швеция
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Родина бренда
|Швеция
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Цвет
|черный
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Прорезиненная рукоятка
|Нет
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- Воздуходув Husqvarna 125 B 9527156-43 отличается особым расположением раструба, что снижает гироскопические усилия. Благодаря этому повышается удобство маневрирования. Инструмент имеет интуитивно понятное управление, так как все органы управления сосредоточены в одном месте на корпусе. Для удобства выключатель оснащен функцией автоматического возврата для быстрого повторного запуска. Две насадки в комплекте обеспечивают эффективную работу в различных условиях.
Преимущества
- Бензиновый двигатель - для автономной работы Husqvarna 125 B 9527156-43
- Высокая мощность - для максимальной эффективности
- Воздушное охлаждение - для стабильной работы
- Регулируемая длина раструба комфорта использования
- Топливоподкачивающий насос - для быстрого запуска холодного двигателя
- Регулировка скорости вентилятора - для облегчения управления