Бензиновая ранцевая воздуходувка Husqvarna 580BTS 9666296-01

Преимущества

Легкость в управлении

Надежный комфортный захват обеспечивается благодаря мягким накладкам на рукоятке и возможности установки рукоятки под углом

Модель обладает большой мощностью воздушного потока

Большой топливный бак обеспечивает длительную работу без дозаправки

Широкие наплечные ремни

Антивибрационная система LowVib®

Долгий срок службы

Воздушный фильтр профессионального класса

Прозрачный топливный бак

Воздуходув Husqvarna 580BTS 9666296-01 - это модель с двигателем нового поколения X-Torq, который славится малым расходом бензина и сниженным количеством вредных выхлопных газов. Используется для уборки мусора в жилых районах и городских зонах. Ременная оснастка с набедренным поясом обеспечивает комфортную работу. Изделие рекомендуется для коммерческого использования.