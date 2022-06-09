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Бензиновая ранцевая воздуходувка Husqvarna 580BTS 9666296-01
5.0
2
Найти аналог
Воздуходувки
    Бензиновая ранцевая воздуходувка Husqvarna 580BTS 9666296-01
    Арт. X18623142
    5.0
    2
    Бензиновая ранцевая воздуходувка Husqvarna 580BTS 9666296-01
    Бензиновая ранцевая воздуходувка Husqvarna 580BTS 9666296-01
    Бензиновая ранцевая воздуходувка Husqvarna 580BTS 9666296-01
      Бензиновая ранцевая воздуходувка Husqvarna 580BTS 9666296-01
      Бензиновая ранцевая воздуходувка Husqvarna 580BTS 9666296-01
      Бензиновая ранцевая воздуходувка Husqvarna 580BTS 9666296-01

      Бензиновая ранцевая воздуходувка Husqvarna 580BTS 9666296-01

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X18623142
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		Швеция
      Цвет
      		оранжевый
      Прорезиненная рукоятка
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Воздуходув Husqvarna 580BTS 9666296-01 - это модель с двигателем нового поколения X-Torq, который славится малым расходом бензина и сниженным количеством вредных выхлопных газов. Используется для уборки мусора в жилых районах и городских зонах. Ременная оснастка с набедренным поясом обеспечивает комфортную работу. Изделие рекомендуется для коммерческого использования.

        Преимущества

        • Легкость в управлении
        • Надежный комфортный захват обеспечивается благодаря мягким накладкам на рукоятке и возможности установки рукоятки под углом
        • Модель обладает большой мощностью воздушного потока
        • Большой топливный бак обеспечивает длительную работу без дозаправки
        • Широкие наплечные ремни
        • Антивибрационная система LowVib® 
        • Долгий срок службы
        • Воздушный фильтр профессионального класса
        • Прозрачный топливный бак