Бензиновая ранцевая воздуходувка Husqvarna 580BTS 9666296-01
Арт. X18623142
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|Швеция
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Цвет
|оранжевый
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Прорезиненная рукоятка
|Нет
- Воздуходув Husqvarna 580BTS 9666296-01 - это модель с двигателем нового поколения X-Torq, который славится малым расходом бензина и сниженным количеством вредных выхлопных газов. Используется для уборки мусора в жилых районах и городских зонах. Ременная оснастка с набедренным поясом обеспечивает комфортную работу. Изделие рекомендуется для коммерческого использования.
Преимущества
- Легкость в управлении
- Надежный комфортный захват обеспечивается благодаря мягким накладкам на рукоятке и возможности установки рукоятки под углом
- Модель обладает большой мощностью воздушного потока
- Большой топливный бак обеспечивает длительную работу без дозаправки
- Широкие наплечные ремни
- Антивибрационная система LowVib®
- Долгий срок службы
- Воздушный фильтр профессионального класса
- Прозрачный топливный бак