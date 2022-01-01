Воздуходувка аккумуляторная Denzel RB180-36
Арт. О00000033026
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Особенности
|плечевой ремень
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Цвет
|желтый
- Воздуходувка Denzel RB180-36 используется для очистки придомовых территорий от мелкого мусора, опавшей листвы, скошенной травы и небольших веток. А также она пригодится на стройке и в домашней мастерской для удаления опилок и строительного мусора. Высокие показатели объема перемещаемого воздуха 820 м3/ч и скорость воздушного потока 50 м/с позволяют эффективно справляться с очисткой больших территорий. Аккумуляторная воздуходувка не зависит от наличия электросети, поэтому ее можно использовать где угодно. А также она не наносит вреда окружающей среде и пользователю, т.к. не выделяет токсичных выхлопов.
Преимущества
- Воздуходувка имеет возможность работы от 2 батарей одновременно для увеличения продолжительности работы
- Турбо-режим позволяет увеличить скорость потока воздуха для очистки участка от тяжелого мусора
- У аккумуляторов типа Li-ion отсутствует саморазряд и эффект памяти, а значит его можно заряжать в любой момент
- Специальный индикатор позволяет отслеживать уровень заряда, поэтому неожиданных остановок в работе не случится
- Вентиляционные отверстия на корпусе обеспечивают эффективное охлаждение
- Возможность блокировки кнопки пуска облегчает работу: ее не нужно постоянно зажимать
- Эргономичная обрезиненная рукоятка обеспечивает надежный хват и удобство работы даже одной рукой