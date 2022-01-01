Воздуходувка аккумуляторная Denzel RB180-36

Преимущества

Воздуходувка имеет возможность работы от 2 батарей одновременно для увеличения продолжительности работы

Турбо-режим позволяет увеличить скорость потока воздуха для очистки участка от тяжелого мусора

У аккумуляторов типа Li-ion отсутствует саморазряд и эффект памяти, а значит его можно заряжать в любой момент

Специальный индикатор позволяет отслеживать уровень заряда, поэтому неожиданных остановок в работе не случится

Вентиляционные отверстия на корпусе обеспечивают эффективное охлаждение

Возможность блокировки кнопки пуска облегчает работу: ее не нужно постоянно зажимать

Эргономичная обрезиненная рукоятка обеспечивает надежный хват и удобство работы даже одной рукой

Воздуходувка Denzel RB180-36 используется для очистки придомовых территорий от мелкого мусора, опавшей листвы, скошенной травы и небольших веток. А также она пригодится на стройке и в домашней мастерской для удаления опилок и строительного мусора. Высокие показатели объема перемещаемого воздуха 820 м3/ч и скорость воздушного потока 50 м/с позволяют эффективно справляться с очисткой больших территорий. Аккумуляторная воздуходувка не зависит от наличия электросети, поэтому ее можно использовать где угодно. А также она не наносит вреда окружающей среде и пользователю, т.к. не выделяет токсичных выхлопов.