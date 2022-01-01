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Воздуходувка аккумуляторная Denzel RB180-36
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Воздуходувки
    Воздуходувка аккумуляторная Denzel RB180-36
    Арт. О00000033026
    Воздуходувка аккумуляторная Denzel RB180-36
    Воздуходувка аккумуляторная Denzel RB180-36
    Воздуходувка аккумуляторная Denzel RB180-36
    Воздуходувка аккумуляторная Denzel RB180-36
    Воздуходувка аккумуляторная Denzel RB180-36
    Воздуходувка аккумуляторная Denzel RB180-36
    Воздуходувка аккумуляторная Denzel RB180-36
    Воздуходувка аккумуляторная Denzel RB180-36
    Воздуходувка аккумуляторная Denzel RB180-36
    Воздуходувка аккумуляторная Denzel RB180-36
    Воздуходувка аккумуляторная Denzel RB180-36
    Воздуходувка аккумуляторная Denzel RB180-36
    Воздуходувка аккумуляторная Denzel RB180-36
    Воздуходувка аккумуляторная Denzel RB180-36
      Воздуходувка аккумуляторная Denzel RB180-36
      Воздуходувка аккумуляторная Denzel RB180-36
      Воздуходувка аккумуляторная Denzel RB180-36
      Воздуходувка аккумуляторная Denzel RB180-36
      Воздуходувка аккумуляторная Denzel RB180-36
      Воздуходувка аккумуляторная Denzel RB180-36
      Воздуходувка аккумуляторная Denzel RB180-36
      Воздуходувка аккумуляторная Denzel RB180-36
      Воздуходувка аккумуляторная Denzel RB180-36
      Воздуходувка аккумуляторная Denzel RB180-36
      Воздуходувка аккумуляторная Denzel RB180-36
      Воздуходувка аккумуляторная Denzel RB180-36
      Воздуходувка аккумуляторная Denzel RB180-36
      Воздуходувка аккумуляторная Denzel RB180-36

      Воздуходувка аккумуляторная Denzel RB180-36

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000033026

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Особенности
      		плечевой ремень
      Цвет
      		желтый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Воздуходувка Denzel RB180-36 используется для очистки придомовых территорий от мелкого мусора, опавшей листвы, скошенной травы и небольших веток. А также она пригодится на стройке и в домашней мастерской для удаления опилок и строительного мусора. Высокие показатели объема перемещаемого воздуха 820 м3/ч и скорость воздушного потока 50 м/с позволяют эффективно справляться с очисткой больших территорий. Аккумуляторная воздуходувка не зависит от наличия электросети, поэтому ее можно использовать где угодно. А также она не наносит вреда окружающей среде и пользователю, т.к. не выделяет токсичных выхлопов.

        Преимущества

        • Воздуходувка имеет возможность работы от 2 батарей одновременно для увеличения продолжительности работы
        • Турбо-режим позволяет увеличить скорость потока воздуха для очистки участка от тяжелого мусора
        • У аккумуляторов типа Li-ion отсутствует саморазряд и эффект памяти, а значит его можно заряжать в любой момент
        • Специальный индикатор позволяет отслеживать уровень заряда, поэтому неожиданных остановок в работе не случится
        • Вентиляционные отверстия на корпусе обеспечивают эффективное охлаждение
        • Возможность блокировки кнопки пуска облегчает работу: ее не нужно постоянно зажимать
        • Эргономичная обрезиненная рукоятка обеспечивает надежный хват и удобство работы даже одной рукой