Аккумуляторное воздуходувное устройство Stihl BGA 45 45130115901
Арт. О00000038714
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип электродвигателя
|щеточный
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Конструкция
|ручной
- Воздуходувка аккумуляторная Stihl BGA 45 45130115901. Удобное аккумуляторное воздуходувное устройство для уборки небольших площадок рядом с домом. Круглая насадка, встроенный аккумулятор с индикацией степени заряда, настенное крепление с функцией зарядки для практичного хранения с одновременной подзарядкой инструмента. Вес инструмента составляет всего 2 кг, что обеспечит комфортную работу с инструментом любому пользователю. Время зарядки аккумулятора 210 мин / 300 мин (80% / 100%). Воздуходувка аккумуляторная Stihl BGA 45 предназначена для сдувания листвы, травы, бумаги и прочего садового мусора на небольших территориях. Воздуходувное устройство Stihl BGA 45 относится к серии аккумуляторного инструмента D, что характеризует его как инструмент со встроенным аккумулятором.
Преимущества
- Ключ активации. Использование инструмента возможно только с ключом активации. Если ключ вынут, инструмент обесточен для защиты от непреднамеренного запуска. Агрегат можно спокойно и безопасно заряжать и транспортировать
- Обрезиненная рукоятка. Благодаря эргономичной обрезиненной рукоятке Stihl BGA 45 уверенно и приятно лежит в руке.Прорезиненная рукоятка поглощает часть вибрации и комфортна в использовании
- Компактная и эргономичная. Благодаря встроенному аккумулятору инструмент оптимально сбалансирован. Также Stihl BGA 45 отлично лежит в руках и обеспечивает максимальную подвижность
- Индикатор заряда. Во время работы или зарядки инструмента легко можно узнать текущий уровень заряда, просто нажав на кнопку. Четыре светодиода красным или зелёным цветом показывают степень заряда
- Проушина для подвешивания. В корпусе рукоятки предусмотрено специальное отверстие, с помощью которого можно надёжно закрепить инструмент на стене
- Тихая работа. Агрегаты Stihl серии D настолько тихие, что не требуют специальных средств защиты слуха. Работает агрегат от встроенного аккумулятора, поэтому он полностью автономен. Вы можете его брать с собой повсюду. Аккумулятор литий-ионный. Он отлично сохраняет заряд, не имеет эффекта памяти и саморазряда. Благодаря этому он прослужит намного дольше
- Небольшие габариты и легкий вес облегчают процесс транспортировки инструмента
- В комплекте круглая насадка. Подходит для сложнодоступных мест, позволяет выдувать мусор из труднодоступных мест, например, из-под ступеней, возле оград
- Примерный объём работ на одной зарядке аккумулятора - уборка сухой листвы с дорожек: со встроенным аккумулятором до 200 м2. (время работы 10 минут)