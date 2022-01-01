Аккумуляторное воздуходувное устройство Stihl BGA 45 45130115901

Преимущества

Ключ активации. Использование инструмента возможно только с ключом активации. Если ключ вынут, инструмент обесточен для защиты от непреднамеренного запуска. Агрегат можно спокойно и безопасно заряжать и транспортировать

Обрезиненная рукоятка. Благодаря эргономичной обрезиненной рукоятке Stihl BGA 45 уверенно и приятно лежит в руке.Прорезиненная рукоятка поглощает часть вибрации и комфортна в использовании

Компактная и эргономичная. Благодаря встроенному аккумулятору инструмент оптимально сбалансирован. Также Stihl BGA 45 отлично лежит в руках и обеспечивает максимальную подвижность

Индикатор заряда. Во время работы или зарядки инструмента легко можно узнать текущий уровень заряда, просто нажав на кнопку. Четыре светодиода красным или зелёным цветом показывают степень заряда

Проушина для подвешивания. В корпусе рукоятки предусмотрено специальное отверстие, с помощью которого можно надёжно закрепить инструмент на стене

Тихая работа. Агрегаты Stihl серии D настолько тихие, что не требуют специальных средств защиты слуха. Работает агрегат от встроенного аккумулятора, поэтому он полностью автономен. Вы можете его брать с собой повсюду. Аккумулятор литий-ионный. Он отлично сохраняет заряд, не имеет эффекта памяти и саморазряда. Благодаря этому он прослужит намного дольше

Небольшие габариты и легкий вес облегчают процесс транспортировки инструмента

В комплекте круглая насадка. Подходит для сложнодоступных мест, позволяет выдувать мусор из труднодоступных мест, например, из-под ступеней, возле оград

Примерный объём работ на одной зарядке аккумулятора - уборка сухой листвы с дорожек: со встроенным аккумулятором до 200 м2. (время работы 10 минут)

Воздуходувка аккумуляторная Stihl BGA 45 45130115901. Удобное аккумуляторное воздуходувное устройство для уборки небольших площадок рядом с домом. Круглая насадка, встроенный аккумулятор с индикацией степени заряда, настенное крепление с функцией зарядки для практичного хранения с одновременной подзарядкой инструмента. Вес инструмента составляет всего 2 кг, что обеспечит комфортную работу с инструментом любому пользователю. Время зарядки аккумулятора 210 мин / 300 мин (80% / 100%). Воздуходувка аккумуляторная Stihl BGA 45 предназначена для сдувания листвы, травы, бумаги и прочего садового мусора на небольших территориях. Воздуходувное устройство Stihl BGA 45 относится к серии аккумуляторного инструмента D, что характеризует его как инструмент со встроенным аккумулятором.