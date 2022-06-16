Бензиновая воздуходувка Huter GB-26V
Арт. О00000013299
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Цвет
|черный
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Вид мусоросборника
|мешок
- Бензиновая воздуходувка Huter GB-26V 70/13/15 используется для уборки больших газонов от листьев и другого растительного мусора. Для комфортной работы предусмотрена удобная рукоять. Данная модель может собирать мусор как потоком воздуха, так и всасыванием. В комплект входит мешок 40 л и нож для измельчения листвы.
Преимущества
- Мешок для мусора имеет лямки
- Нож для измельчения листвы
- Карбюратор диафрагменного типа с праймером
- Функция всасывания для сбора мусора в мешок
- Huter GB-26V 70/13/15 проста в управлении
- Воздушное охлаждение двигателя
- Электронное (CDI) зажигание