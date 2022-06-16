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Бензиновая воздуходувка Huter GB-26V
5.0
1
Найти аналог
Воздуходувки
    Бензиновая воздуходувка Huter GB-26V
    Арт. О00000013299
    5.0
    1
    Бензиновая воздуходувка Huter GB-26V
    Бензиновая воздуходувка Huter GB-26V
    Бензиновая воздуходувка Huter GB-26V
    Бензиновая воздуходувка Huter GB-26V
    Бензиновая воздуходувка Huter GB-26V
    Бензиновая воздуходувка Huter GB-26V
      Бензиновая воздуходувка Huter GB-26V
      Бензиновая воздуходувка Huter GB-26V
      Бензиновая воздуходувка Huter GB-26V
      Бензиновая воздуходувка Huter GB-26V
      Бензиновая воздуходувка Huter GB-26V
      Бензиновая воздуходувка Huter GB-26V

      Бензиновая воздуходувка Huter GB-26V

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013299
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Цвет
      		черный
      Вид мусоросборника
      		мешок
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая воздуходувка Huter GB-26V 70/13/15 используется для уборки больших газонов от листьев и другого растительного мусора. Для комфортной работы предусмотрена удобная рукоять. Данная модель может собирать мусор как потоком воздуха, так и всасыванием. В комплект входит мешок 40 л и нож для измельчения листвы.

        Преимущества

        • Мешок для мусора имеет лямки
        • Нож для измельчения листвы
        • Карбюратор диафрагменного типа с праймером
        • Функция всасывания для сбора мусора в мешок
        • Huter GB-26V 70/13/15 проста в управлении
        • Воздушное охлаждение двигателя
        • Электронное (CDI) зажигание