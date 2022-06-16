Преимущества

Мешок для мусора имеет лямки

Нож для измельчения листвы

Карбюратор диафрагменного типа с праймером

Функция всасывания для сбора мусора в мешок

Huter GB-26V 70/13/15 проста в управлении

Воздушное охлаждение двигателя

Электронное (CDI) зажигание

Бензиновая воздуходувка Huter GB-26V 70/13/15 используется для уборки больших газонов от листьев и другого растительного мусора. Для комфортной работы предусмотрена удобная рукоять. Данная модель может собирать мусор как потоком воздуха, так и всасыванием. В комплект входит мешок 40 л и нож для измельчения листвы.