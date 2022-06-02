Аккумуляторное воздуходувное устройство Stihl BGA 45

Преимущества

Эргономичная обрезиненная рукоятка

Защита от непреднамеренного запуска

Время зарядки аккумулятора 210 мин / 300 мин (80% / 100%)

Благодаря встроенному аккумулятору инструмент оптимально сбалансирован

Светодиоды отображают уровень заряда Stihl BGA 45 серия D 45130115901 и неисправности

Аккумуляторная воздуходувка Stihl BGA 45 серия D 45130115901 служит для сдувания листвы, травы, бумаги и других аналогичных материалов. Благодаря эргономичной рукоятке отлично лежит в руке. Включение воздуходувки осуществляется с помощью ключа активации. Это обеспечивает защиту от непреднамеренного запуска. Инструмент работает на аккумуляторе, что обеспечивает независимость от розетки.