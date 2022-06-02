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Аккумуляторное воздуходувное устройство Stihl BGA 45
5.0
1
13 990 ₽
Аккумуляторные воздуходувки
    Аккумуляторное воздуходувное устройство Stihl BGA 45
    Арт. О00000002570
    5.0
    1
    Аккумуляторное воздуходувное устройство Stihl BGA 45
    Аккумуляторное воздуходувное устройство Stihl BGA 45
    Аккумуляторное воздуходувное устройство Stihl BGA 45
    Аккумуляторное воздуходувное устройство Stihl BGA 45
    Аккумуляторное воздуходувное устройство Stihl BGA 45
    Аккумуляторное воздуходувное устройство Stihl BGA 45
    Аккумуляторное воздуходувное устройство Stihl BGA 45
    Аккумуляторное воздуходувное устройство Stihl BGA 45

    Аккумуляторное воздуходувное устройство Stihl BGA 45

    13 990 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    12 месяцев гарантии
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз завтра или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    Арт. О00000002570
    5.0
    1

    Характеристики

    Производитель
    		Stihl
    Напряжение аккумулятора, В
    		18
    Функции воздуходувки
    		сдувание
    Макс. объем воздуха, м3/ч
    		550
    Ранцевый
    		Нет
    Вес, кг
    		2
    Все характеристики
    13 990 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    12 месяцев гарантии
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз завтра или позже
      из 2 магазинов, бесплатно

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    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
    • Аккумуляторная воздуходувка Stihl BGA 45 серия D 45130115901 служит для сдувания листвы, травы, бумаги и других аналогичных материалов. Благодаря эргономичной рукоятке отлично лежит в руке. Включение воздуходувки осуществляется с помощью ключа активации. Это обеспечивает защиту от непреднамеренного запуска. Инструмент работает на аккумуляторе, что обеспечивает независимость от розетки.

      Преимущества

      • Эргономичная обрезиненная рукоятка
      • Защита от непреднамеренного запуска
      • Время зарядки аккумулятора 210 мин / 300 мин (80% / 100%)
      • Благодаря встроенному аккумулятору инструмент оптимально сбалансирован
      • Светодиоды отображают уровень заряда Stihl BGA 45 серия D 45130115901 и неисправности