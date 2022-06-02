Аккумуляторное воздуходувное устройство Stihl BGA 45
Арт. О00000002570
Характеристики
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Производитель
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Напряжение аккумулятора, В
|18
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Функции воздуходувки
|сдувание
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Макс. объем воздуха, м3/ч
|550
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Ранцевый
|Нет
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Вес, кг
|2
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- -730 ₽
- Аккумуляторная воздуходувка Stihl BGA 45 серия D 45130115901 служит для сдувания листвы, травы, бумаги и других аналогичных материалов. Благодаря эргономичной рукоятке отлично лежит в руке. Включение воздуходувки осуществляется с помощью ключа активации. Это обеспечивает защиту от непреднамеренного запуска. Инструмент работает на аккумуляторе, что обеспечивает независимость от розетки.
Преимущества
- Эргономичная обрезиненная рукоятка
- Защита от непреднамеренного запуска
- Время зарядки аккумулятора 210 мин / 300 мин (80% / 100%)
- Благодаря встроенному аккумулятору инструмент оптимально сбалансирован
- Светодиоды отображают уровень заряда Stihl BGA 45 серия D 45130115901 и неисправности