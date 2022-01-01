Дровокол электрический Al-Ko KHS 5200 (2,2 кВт)

Преимущества

Мощность двигателя составляет 2.2 кВ

Горизонтальное рабочее положение

Максимальная длина полена - 52 см

Давление раскалывания - 5 т

Дровокол AL-KO KHS 5200 предназначен для использования в загородных домах, на дачах для заготовки дров для камина. Техника относится к бытовому классу, поэтому дровокол не рекомендуется использовать для заготовки большого количества дров. Представленный горизонтальный дровокол является электрическим, благодаря чему отсутствуют вредные выбросы в процессе его эксплуатации. Работает от сети 220 В