Дровокол электрический Al-Ko KHS 5200 (2,2 кВт)
Арт. X1314011602
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Особенности
|колеса
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Тип резьбы дровокола
|однозаходная
- Дровокол AL-KO KHS 5200 предназначен для использования в загородных домах, на дачах для заготовки дров для камина. Техника относится к бытовому классу, поэтому дровокол не рекомендуется использовать для заготовки большого количества дров. Представленный горизонтальный дровокол является электрическим, благодаря чему отсутствуют вредные выбросы в процессе его эксплуатации. Работает от сети 220 В
Преимущества
- Мощность двигателя составляет 2.2 кВ
- Горизонтальное рабочее положение
- Максимальная длина полена - 52 см
- Давление раскалывания - 5 т