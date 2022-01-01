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Дровокол электрический Al-Ko KHS 5200 (2,2 кВт)
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Дровоколы
    Дровокол электрический Al-Ko KHS 5200 (2,2 кВт)
    Арт. X1314011602
    Дровокол электрический Al-Ko KHS 5200 (2,2 кВт)
    Дровокол электрический Al-Ko KHS 5200 (2,2 кВт)
      Дровокол электрический Al-Ko KHS 5200 (2,2 кВт)
      Дровокол электрический Al-Ko KHS 5200 (2,2 кВт)

      Дровокол электрический Al-Ko KHS 5200 (2,2 кВт)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1314011602

      Характеристики

      Производитель
      		Al-Ko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Особенности
      		колеса
      Тип резьбы дровокола
      		однозаходная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Дровокол AL-KO KHS 5200 предназначен для использования в загородных домах, на дачах для заготовки дров для камина. Техника относится к бытовому классу, поэтому дровокол не рекомендуется использовать для заготовки большого количества дров. Представленный горизонтальный дровокол является электрическим, благодаря чему отсутствуют вредные выбросы в процессе его эксплуатации. Работает от сети 220 В

        Преимущества

        • Мощность двигателя составляет 2.2 кВ
        • Горизонтальное рабочее положение
        • Максимальная длина полена - 52 см
        • Давление раскалывания - 5 т