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Бензопила Huter BS-52
5.0
1
7 190 ₽
Бензопилы
    Бензопила Huter BS-52
    Арт. X18809258
    5.0
    1
    Бензопила Huter BS-52
    Бензопила Huter BS-52
    Бензопила Huter BS-52
    Бензопила Huter BS-52
    Бензопила Huter BS-52
    Бензопила Huter BS-52
    Бензопила Huter BS-52
      Бензопила Huter BS-52
      Бензопила Huter BS-52
      Бензопила Huter BS-52
      Бензопила Huter BS-52
      Бензопила Huter BS-52
      Бензопила Huter BS-52
      Бензопила Huter BS-52

      Бензопила Huter BS-52

      7 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X18809258
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		7.5
      Праймер
      		Да
      Все характеристики
      7 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Бензопила Huter BS-52 70/6/3 оборудована 50-сантиметровой пильной шиной. Для снижения негативного воздействия на суставы оператора предусмотрена система гашения вибраций. Смазка цепи происходит автоматически.

        Преимущества

        • Боковое расположение механизма натяжения цепи
        • Комбинированная система управления заслонками карбюратора
        • Регулируемый карбюратор отличается удобством и простотой настройки
        • Ручной топливный насос предназначен для облегчения первого запуска
        • Металлический маслонасос обеспечивает принудительную подачу смазки цепи и шины
        • Быстросъемная крышка воздушного фильтра значительно упрощает обслуживание воздушного фильтра
        • Быстросъемный воздушный фильтр легко снимается, прост в обслуживании
        • Быстросъемный механизм тормоза пильной цепи облегчает очистку пилы от опилок
        • Система амортизации состоит из трех демпфирующих втулок. Удачное техническое решение привело к существенному снижению вибрации при работе двигателя и сделало работу более комфортной
        • Хромовое покрытие поршневой группы