Бензопила Huter BS-52
Арт. X18809258
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|7.5
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Праймер
|Да
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- Бензопила Huter BS-52 70/6/3 оборудована 50-сантиметровой пильной шиной. Для снижения негативного воздействия на суставы оператора предусмотрена система гашения вибраций. Смазка цепи происходит автоматически.
Преимущества
- Боковое расположение механизма натяжения цепи
- Комбинированная система управления заслонками карбюратора
- Регулируемый карбюратор отличается удобством и простотой настройки
- Ручной топливный насос предназначен для облегчения первого запуска
- Металлический маслонасос обеспечивает принудительную подачу смазки цепи и шины
- Быстросъемная крышка воздушного фильтра значительно упрощает обслуживание воздушного фильтра
- Быстросъемный воздушный фильтр легко снимается, прост в обслуживании
- Быстросъемный механизм тормоза пильной цепи облегчает очистку пилы от опилок
- Система амортизации состоит из трех демпфирующих втулок. Удачное техническое решение привело к существенному снижению вибрации при работе двигателя и сделало работу более комфортной
- Хромовое покрытие поршневой группы