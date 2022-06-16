Бензопила Huter BS-62
Арт. О00000012963
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|7.8
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Праймер
|Да
- Бензопила Huter BS-62 70/6/6 подходит для подрезки небольших деревьев, строительных работ, работ на садовом участке и заготовки дров. Оснащен мощным 2-х тактным двигателем объёмом 58 куб.см. Автоматическая смазка цепи предотвращает износ и поломку. Для безопасности оператора предусмотрена блокировка курка и инерционный тормоз цепи.
Преимущества
- Автоматическая смазка цепи предотвращает износ режущего инструмента
- Система гашения вибрации - комфортная работа
- Тормоз цепи - безопасность оператора
- Блокировка курка предотвращает случайное нажатие