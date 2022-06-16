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Бензопила Huter BS-62
5.0
1
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Huter BS-62
    Арт. О00000012963
    5.0
    1
    Бензопила Huter BS-62
    Бензопила Huter BS-62
    Бензопила Huter BS-62
    Бензопила Huter BS-62
      Бензопила Huter BS-62
      Бензопила Huter BS-62
      Бензопила Huter BS-62
      Бензопила Huter BS-62

      Бензопила Huter BS-62

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000012963
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		7.8
      Праймер
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Бензопила Huter BS-62 70/6/6 подходит для подрезки небольших деревьев, строительных работ, работ на садовом участке и заготовки дров. Оснащен мощным 2-х тактным двигателем объёмом 58 куб.см. Автоматическая смазка цепи предотвращает износ и поломку. Для безопасности оператора предусмотрена блокировка курка и инерционный тормоз цепи.

        Преимущества 

        • Автоматическая смазка цепи предотвращает износ режущего инструмента
        • Система гашения вибрации - комфортная работа
        • Тормоз цепи - безопасность оператора
        • Блокировка курка предотвращает случайное нажатие