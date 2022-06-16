Преимущества

Автоматическая смазка цепи предотвращает износ режущего инструмента

Система гашения вибрации - комфортная работа

Тормоз цепи - безопасность оператора

Блокировка курка предотвращает случайное нажатие

Бензопила Huter BS-62 70/6/6 подходит для подрезки небольших деревьев, строительных работ, работ на садовом участке и заготовки дров. Оснащен мощным 2-х тактным двигателем объёмом 58 куб.см. Автоматическая смазка цепи предотвращает износ и поломку. Для безопасности оператора предусмотрена блокировка курка и инерционный тормоз цепи.