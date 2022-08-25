Бензопила Зубр ПБЦ-М62-50, 62см3, шина 50см

Бензопила Зубр ПБЦ-М62-50 предназначена для пиления различных пород дерева. Для безопасного использования предусмотрен тормоз двигателя, срабатывающий за 0.12 секунд. Автоматическая смазка цепи продлевает срок службы пильного полотна. Две рукоятки упрощают удержание инструмента, равномерно распределяют нагрузку на руки.

Преимущества