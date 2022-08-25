Бензопила Зубр ПБЦ-М62-50, 62см3, шина 50см
Арт. О00000019485
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Вес, кг
|7.4
|
Праймер
|Нет
С этим товаром смотрят
Бензопила Зубр ПБЦ-М62-50 предназначена для пиления различных пород дерева. Для безопасного использования предусмотрен тормоз двигателя, срабатывающий за 0.12 секунд. Автоматическая смазка цепи продлевает срок службы пильного полотна. Две рукоятки упрощают удержание инструмента, равномерно распределяют нагрузку на руки.
Преимущества
- Повышенная мощность при компактных размерах
- Насос подкачки топлива способствует более легкому запуску даже в холодную погоду
- Антивибрационная система
- Электронная система зажигания обеспечивает ровную работу двигателя
- Насос принудительной подачи смазки к цепи увеличивает срок службы цепи и шины
- Тормоз мгновенного действия обеспечивает высокую безопасность оператора
- Система предварительной очистки воздуха удаляет из входного воздуха наиболее крупные частицы и увеличивает срок службы фильтра
- Удобная эргономичная рукоятка