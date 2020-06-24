Бензопила Patriot 5220, рабочий объем двигателя 52 см3

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Бензопила Patriot 5220
Арт. X188242
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Вес, кг
|6.8
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Праймер
|Да
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- Мощная практичная бензопила Patriot 5220 предназначена для распиловки стволов деревьев большого диаметра, а также для строительства, заготовки дров, использования на садовом участке и в ландшафтном дизайне.
Преимущества
- Мощный 2Т двигатель с увеличенным моторесурсом, передовая антивибрационная система, сбалансированная конструкция обеспечат удобство при эксплуатации и точный распил
- Легкий доступ к воздушному фильтру и свече зажигания позволяет проводить регулярное техническое обслуживание без необходимости обращения в сервисный центр
- Система облегченного запуска Easy Start сэкономит Ваши силы и время - усилие снижено на 60% в сравнении с пилами аналогичной мощности
- Пила оборудована автоматической системой смазки цепи, которая не даст перегреться рабочим частям пилы и предохранит их от преждевременного износа и коррозии. Кроме того, система смазки имеет возможность регулировки количества подаваемого масла на цепь в зависимости от условий работы и типа древесины
- В комплекте поставки - защитные перчатки, очки, емкость для смешивания топливной смеси, напильник для заточки цепи, необходимый для обслуживания набор инструмента