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Бензопила Patriot 5220, рабочий объем двигателя 52 см3
3.9
15
11 399 ₽
Бензопилы
  • Персональная скидка
Бензопила Patriot 5220
Арт. X188242
3.9
15
Бензопила Patriot 5220, рабочий объем двигателя 52 см3
Бензопила Patriot 5220, рабочий объем двигателя 52 см3
Бензопила Patriot 5220, рабочий объем двигателя 52 см3
Бензопила Patriot 5220, рабочий объем двигателя 52 см3
Бензопила Patriot 5220, рабочий объем двигателя 52 см3
Бензопила Patriot 5220, рабочий объем двигателя 52 см3
Бензопила Patriot 5220, рабочий объем двигателя 52 см3
Бензопила Patriot 5220, рабочий объем двигателя 52 см3
Бензопила Patriot 5220, рабочий объем двигателя 52 см3
Бензопила Patriot 5220, рабочий объем двигателя 52 см3
  • Персональная скидка
Бензопила Patriot 5220, рабочий объем двигателя 52 см3
Бензопила Patriot 5220, рабочий объем двигателя 52 см3
Бензопила Patriot 5220, рабочий объем двигателя 52 см3
Бензопила Patriot 5220, рабочий объем двигателя 52 см3
Бензопила Patriot 5220, рабочий объем двигателя 52 см3
Бензопила Patriot 5220, рабочий объем двигателя 52 см3
Бензопила Patriot 5220, рабочий объем двигателя 52 см3
Бензопила Patriot 5220, рабочий объем двигателя 52 см3
Бензопила Patriot 5220, рабочий объем двигателя 52 см3
Бензопила Patriot 5220, рабочий объем двигателя 52 см3

Бензопила Patriot 5220

Дарим скидки за
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11 399 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X188242
3.9
15

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Вес, кг
6.8
Праймер
Да
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
11 399 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Мощная практичная бензопила Patriot 5220 предназначена для распиловки стволов деревьев большого диаметра, а также для строительства, заготовки дров, использования на садовом участке и в ландшафтном дизайне.

    Преимущества

    • Мощный 2Т двигатель с увеличенным моторесурсом, передовая антивибрационная система, сбалансированная конструкция обеспечат удобство при эксплуатации и точный распил
    • Легкий доступ к воздушному фильтру и свече зажигания позволяет проводить регулярное техническое обслуживание без необходимости обращения в сервисный центр
    • Система облегченного запуска Easy Start сэкономит Ваши силы и время - усилие снижено на 60% в сравнении с пилами аналогичной мощности
    • Пила оборудована автоматической системой смазки цепи, которая не даст перегреться рабочим частям пилы и предохранит их от преждевременного износа и коррозии. Кроме того, система смазки имеет возможность регулировки количества подаваемого масла на цепь в зависимости от условий работы и типа древесины
    • В комплекте поставки - защитные перчатки, очки, емкость для смешивания топливной смеси, напильник для заточки цепи, необходимый для обслуживания набор инструмента