Лазерный построитель Ресанта ПЛ-2ШК (ЛУ-2ПШ)

Преимущества

С помощью данной модели можно осуществлять разметку в горизонтальной, вертикальной и наклонной плоскостях

Развертка 120 градусов

Устройство оснащено режимом работы с приемником - для лучшей видимости луча на больших расстояниях и при ярком свете

Форма корпуса удобная для хвата одной рукой

Построитель лазерный Ресанта ПЛ-2ШК 61/10/517 предназначен для построения горизонтальной, вертикальной или наклонных плоскостей. Он широко используется при облицовке стен плиткой, монтаже полок и картин. Прибор может работать с приемником - для лучшей видимости луча на больших расстояниях и при ярком свете.