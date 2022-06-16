Лазерный построитель Ресанта ПЛ-2ШК (ЛУ-2ПШ)
Арт. О00000013080
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Габариты, мм
|468x96x105
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Макс. рабочая температура, °С
|40
- Построитель лазерный Ресанта ПЛ-2ШК 61/10/517 предназначен для построения горизонтальной, вертикальной или наклонных плоскостей. Он широко используется при облицовке стен плиткой, монтаже полок и картин. Прибор может работать с приемником - для лучшей видимости луча на больших расстояниях и при ярком свете.
Преимущества
- С помощью данной модели можно осуществлять разметку в горизонтальной, вертикальной и наклонной плоскостях
- Развертка 120 градусов
- Устройство оснащено режимом работы с приемником - для лучшей видимости луча на больших расстояниях и при ярком свете
- Форма корпуса удобная для хвата одной рукой