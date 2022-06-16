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Лазерный построитель Ресанта ПЛ-2ШК (ЛУ-2ПШ)
4.5
2
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный построитель Ресанта ПЛ-2ШК (ЛУ-2ПШ)
    Арт. О00000013080
    4.5
    2
    Лазерный построитель Ресанта ПЛ-2ШК (ЛУ-2ПШ)
    Лазерный построитель Ресанта ПЛ-2ШК (ЛУ-2ПШ)
    Лазерный построитель Ресанта ПЛ-2ШК (ЛУ-2ПШ)
    Лазерный построитель Ресанта ПЛ-2ШК (ЛУ-2ПШ)
    Лазерный построитель Ресанта ПЛ-2ШК (ЛУ-2ПШ)
    Лазерный построитель Ресанта ПЛ-2ШК (ЛУ-2ПШ)
      Лазерный построитель Ресанта ПЛ-2ШК (ЛУ-2ПШ)
      Лазерный построитель Ресанта ПЛ-2ШК (ЛУ-2ПШ)
      Лазерный построитель Ресанта ПЛ-2ШК (ЛУ-2ПШ)
      Лазерный построитель Ресанта ПЛ-2ШК (ЛУ-2ПШ)
      Лазерный построитель Ресанта ПЛ-2ШК (ЛУ-2ПШ)
      Лазерный построитель Ресанта ПЛ-2ШК (ЛУ-2ПШ)

      Лазерный построитель Ресанта ПЛ-2ШК (ЛУ-2ПШ)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000013080
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Габариты, мм
      		468x96x105
      Макс. рабочая температура, °С
      		40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Построитель лазерный Ресанта ПЛ-2ШК 61/10/517 предназначен для построения горизонтальной, вертикальной или наклонных плоскостей. Он широко используется при облицовке стен плиткой, монтаже полок и картин. Прибор может работать с приемником - для лучшей видимости луча на больших расстояниях и при ярком свете.

        Преимущества

        • С помощью данной модели можно осуществлять разметку в горизонтальной, вертикальной и наклонной плоскостях
        • Развертка 120 градусов
        • Устройство оснащено режимом работы с приемником - для лучшей видимости луча на больших расстояниях и при ярком свете
        • Форма корпуса удобная для хвата одной рукой