Преимущества

Удобная разметка: уровень проецирует горизонтальную 360º и вертикальную линии. Больше нет необходимости при горизонтальной разметке вращать лазерный уровень. Горизонтальный луч видно по всему периметру. Достаточно только изменять высоту установки. При включении вертикальной линии получается перекрещивающиеся под углом 90º проекция (лазерный крест). Лазерные линии можно поочередно отключать оставляя только необходимую для работы и экономии заряда батарей

Режим работы с приемником: для работы при ярком освещении, на улице, есть режим работы с приемником. При включении этого режима дистанция разметки увеличивается с 20 метров до 70

Резьба крепления: Instrumax 360 можно крепить к штативу или настенному креплению при помощи резьбового соединения 1/4 дюйма. Резьба расположена на нижней части прибора

Работа под наклоном: в этом режиме можно наклонять прибор на любой угол. Достаточно отключить звуковую сигнализацию. При этом будут проецироваться лазерные лучи с необходимым наклоном

Работа от зарядного устройства: Instrumax 360 может работать от обычных батареек, аккумуляторов или зарядного устройства. Если аккумулятор или батарейки полностью разрядились, уровень может работать от зарядного устройства, включенного в бытовую сеть. При этом аккумулятор будет заряжаться. При подключении зарядного устройства в батарейном отсеке на должно быть не перезаряжаемых батареек

Instrumax 360 идеально подходит при проведении строительных или ремонтных работ для выравнивания при укладке керамической плитки или другого покрытия, наклейки обоев или бордюров и т.д.

Лазерный уровень INSTRUMAX 360 IM0137 проецирует горизонтальный луч на 360 градусов. Идеально подходит при ремонтных работ в небольших помещениях, а при использовании режима работы с приемником и на улице. Нет необходимости при горизонтальной разметке вращать лазерный уровень. Луч видно по всему периметру. Достаточно только изменять высоту установки. При включении вертикальной линии получается лазерный крест. Линии можно поочередно отключать оставляя только необходимую для работы и экономии заряда батарей.