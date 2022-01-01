Лазерный уровень INSTRUMAX 3D GREEN

Особенности и преимущества:

Удобная разметка. Уровень проецирует три плоскости: одну горизонтальную и две вертикальных линии. Все линии имеют развертку 360°. Луч для разметки будет видно в любой точке. При включении вертикальных линий получается перекрещивающиеся под прямым углом плоскости. Очень удобно при выравнивании стен и углов между стенами. Лазерные линии можно поочередно отключать оставляя только необходимую для работы.

Зеленый лазерный луч. Уникальность INSTRUMAX 3D GREEN в зеленом цвете лазерного луча. Зеленый лазерный луч гораздо лучше видно чем красный при одинаковых условиях.

Точное выравнивание и работа под наклоном. Выравнивание прибора автоматическое. Достаточно установить прибор под наклоном не более 4°. В режиме наклона можно устанавливать прибор под любым углом. Достаточно зафиксировать маятник установив клавишу включения в промежуточное положение. Такая функция может понадобится, например, при обшивке мансардного этажа изнутри для наложения всех листов обшивки в одной плоскости.

Поворотное крепление. INSTRUMAX 3D GREEN можно крепить к штативу при помощи резьбового соединения 5/8 дюйма. Одна резьба расположена на приборе, вторая — на вращающейся подставке креплении. На этом креплении можно вращать уровень на 360°. Точное наведение вертикальных линий осуществляется при помощи микрометрических винтов. Регулируемые ножки помогут при установке нивелира на неровной поверхности без штатива или штанги.

Работа от зарядного устройства. INSTRUMAX 3D GREEN может работать от зарядного устройства включенного в бытовую сеть при отсутствии батареек в отсеке. Так же батарейки можно заменить на аккумуляторы типа АА. Заряжать их можно прямо в приборе с помощью зарядного устройства.

Режим работы с приемником. Для работы при ярком освещении, на улице, есть режим работы с приемником. При включении этого режима дистанция разметки увеличивается с 40 до 70 метров. Если расстояния не большие и освещение не очень яркое для обнаружения лазерного луча можно использовать лазерные очки которые входят в комплект.

Комплектация:

Лазерный уровень. Сумка-чехол. Поворотное крепление. Лазерные очки. Батарейки. Зарядное устройство. Мишень. Инструкция.

Лазерный уровень INSTRUMAX 3D GREEN – построитель лазерных плоскостей с тремя взаимно перпендикулярными плоскостями. Главная особенность INSTRUMAX 3D GREEN яркие зеленые лучи. Для построения замкнутых линий (360°) используется специальный излучатель. Позволяет выполнить абсолютно любую разметку при проведении строительных или ремонтных работ снаружи и внутри помещений.