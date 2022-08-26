Лазерный уровень INSTRUMAX CONSTRUCTOR 360 4V

Лазерный уровень (нивелир) Instrumax CONSTRUCTOR 360 4V — это точный линейный лазерный нивелир, предназначенный для работ внутри помещений и на улице. CONSTRUCTOR 360 4V строит 4 вертикальные линии (4V), 1 горизонтальную (Н) 360°, точку отвеса (D).

Особенности и преимущества:

Удобная разметка. Четкая, горизонтальная, круговая лазерная плоскость 360°. CONSTRUCTOR 360 4V можно установить в любом месте. Горизонтальная линия проецируется по кругу (на 360 градусов без прерывания), по всему периметру. Для вертикальной разметки можно поочередно включать вертикальные лазерные линии. Все лазерные линии (вертикальные и горизонтальная) пересекаются между собой под углом 90°. В месте пересечения проецируется «лазерный крест» удобный для одновременной разметки по вертикали и горизонтали или переноса ортогональных точек (вперед-назад, вправо-влево). Лазерный отвес поможет точно установить CONSTRUCTOR 360 4V на начальную точку на полу. Пересечение вертикальных линий на потолке дает возможность перенести точку отвеса, «на полу», строго вертикально вверх, «на потолок», с высокой точностью.

Выбор лазерных линий. Лазерные линии можно отключать в зависимости от потребности или для экономии заряда батарей. Наличие лазерного отвеса позволяет более точно устанавливать лазерный уровень над требуемой точкой (либо под точкой пересечения вертикальных плоскостей). Пересекающиеся вертикальные линии помогают быстро произвести разметку положения стен или перегородок при делении больших помещений. Например при строительстве отдельной гардеробной.

Режим работы с приемником. Дальность работы прибора составляет 20м, позволяет использовать его в значительных по площади помещениях. Режим работы с приемником лазерного излучения, поставляемым в качестве опции, позволит Вам работать при ярком освещении и на большем расстоянии( до 70 метров).

Замок компенсатора. Самовыравнивающийся компенсатор оборудован замком для защиты от повреждения при транспортировке .При превышении угла наклона ±3°, выходящего за пределы диапазона выравнивания, лазерный луч мигает и подается предупреждающий звуковой сигнал, что защитит от ошибок при разметке. Если маятник оставить зафиксированным, то можно использовать режим работы под наклоном. При этом будут проецироваться лазерные лучи с необходимым наклоном. Такая функция может понадобится, например, при установке перил лестницы.

Микрометрический винт. Лазерный уровень оборудован поворотным основанием. Наведение вертикального луча в нужную сторону и на требуемую точку производится с помощью микрометрического винта. Это позволяет наводить вертикальную линию гораздо удобнее и точнее, чем у нивелиров без лимба (поворотного основания).

Зарядное устройство. Лазерный уровень может работать от зарядного устройства. Если заряд аккумуляторов на нуле или сели батарейки можно подключить прибор к бытовой электросети через ЗУ и продолжить работу. При подключении обязательно извлекать батарейки из прибора. Заряжать можно только аккумуляторы.

Лазерный уровень (нивелир) Instrumax CONSTRUCTOR 360 4V отличный выбор для работ по разметке. Выравнивание поверхностей, прокладка электропроводки, установка дверей и окон, разметка гипсокартонных конструкций и подвесных потолков, строительство стен и перегородок, работы по внешней отделке Вы сделаете быстро и качественно с лазерным уровнем Instrumax CONSTRUCTOR 360 4V.

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