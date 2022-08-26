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Лазерный уровень Instrumax ELEMENT 2D GREEN
4.0
1
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень Instrumax ELEMENT 2D GREEN
    Арт. geototal_756
    4.0
    1
    Лазерный уровень Instrumax ELEMENT 2D GREEN
    Лазерный уровень Instrumax ELEMENT 2D GREEN
    Лазерный уровень Instrumax ELEMENT 2D GREEN
      Лазерный уровень Instrumax ELEMENT 2D GREEN
      Лазерный уровень Instrumax ELEMENT 2D GREEN
      Лазерный уровень Instrumax ELEMENT 2D GREEN

      Лазерный уровень Instrumax ELEMENT 2D GREEN

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_756
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Instrumax
      Габариты, мм
      		80x86x45
      Степень защиты
      		IP 54
      Макс. рабочая температура, °С
      		35
      Мин. рабочая температура, °С
      		-10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Лазерный уровень Instrumax ELEMENT 2D GREEN - компактный лазерный уровень с широкими возможностями. Предназначенный для работ внутри помещений и на улице. ELEMENT 2D GREEN проецирует 1 вертикальную и 1 горизонтальную линии пересекающиеся под прямым углом. Уникальность ELEMENTA 2D GREEN в зеленом цвете лазерного луча. Зеленый лазерный луч гораздо лучше видно чем красный при одинаковых условиях.

        Особенности и преимущества:

        • Выбор лазерных линий. Лазерные линии можно отключать в зависимости от потребности или для экономии заряда батарей. Переключение осуществляется всего одной кнопкой: горизонталь, вертикаль или их пересечение под прямым углом (лазерный крест). В зависимости от выбранных лучей меняется цвет индикатора на панели.
        • Режим работы с приемником. Дальность работы прибора составляет до 30м, позволяет использовать его в значительных по площади помещениях. Режим работы с приемником лазерного луча увеличивает рабочее расстояние до 70 метров. Режим используется при ярком освещении или на большем расстоянии.
        • Замок компенсатора. Самовыравнивающийся компенсатор оборудован замком для защиты от повреждения при транспортировке. При превышении угла наклона ±4°, выходящего за пределы диапазона выравнивания, лазерные лучи выключаются, что защитит от ошибок при разметке.
        • Работа под наклоном. При закрытом положении замка компенсатора появляется возможность для разметки наклонных линий. Например при укладке плитки под наклоном на стену.
        • Лазерный уровень (нивелир) Instrumax ELEMENT 2D GREEN  отличный выбор для работ по ремонту. Компактный размеры, широкий функционал идеально подходят для выполнения любой разметки.

        Комплектация:

        1. Лазерный уровень.
        2. Батарейки.
        3. Инструкция по применению.