Лазерный уровень INSTRUMAX CONSTRUCTOR 4D SET - это самовыравнивающийся прибор, используемый при отделочных и строительных работах. Он проецирует 4 вертикальные и 1 горизонтальную линии, а также точку отвеса. Прибор может работать от зарядного устройства, но в таком случае батарейки необходимо извлечь. Для работы в ярко освещенных местах можно использовать лазерные очки, благодаря чему луч будет хорошо видно на любых поверхностях.

Особенности и преимущества:

Проецирует 5 линий и 1 отвес.

Угол развертки: 120 градусов.

Самовыравнивающийся прибор.

Поворотное основание, на него нанесена градусная шкала 360°.

Может работать от зарядного устройства.

Устройство оснащено режимом работы с приемником - для обнаружения луча на больших расстояниях и при ярком свете.

Можно использовать как внутри помещений, так и снаружи.

Точность позиционирования благодаря отвесу вниз и пересечению вертикальных плоскостей сверху.

Возможно крепление на штатив, резьба 5/8".

Кейс в комплекте - для удобства хранения и транспортировки.

Комплектация: