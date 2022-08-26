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Лазерный уровень Instrumax CONSTRUCTOR 4D SET
5.0
1
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень Instrumax CONSTRUCTOR 4D SET
    Арт. geototal_765
    5.0
    1
    Лазерный уровень Instrumax CONSTRUCTOR 4D SET
    Лазерный уровень Instrumax CONSTRUCTOR 4D SET
    Лазерный уровень Instrumax CONSTRUCTOR 4D SET
    Лазерный уровень Instrumax CONSTRUCTOR 4D SET
    Лазерный уровень Instrumax CONSTRUCTOR 4D SET
    Лазерный уровень Instrumax CONSTRUCTOR 4D SET
    Лазерный уровень Instrumax CONSTRUCTOR 4D SET
    Лазерный уровень Instrumax CONSTRUCTOR 4D SET
      Лазерный уровень Instrumax CONSTRUCTOR 4D SET
      Лазерный уровень Instrumax CONSTRUCTOR 4D SET
      Лазерный уровень Instrumax CONSTRUCTOR 4D SET
      Лазерный уровень Instrumax CONSTRUCTOR 4D SET
      Лазерный уровень Instrumax CONSTRUCTOR 4D SET
      Лазерный уровень Instrumax CONSTRUCTOR 4D SET
      Лазерный уровень Instrumax CONSTRUCTOR 4D SET
      Лазерный уровень Instrumax CONSTRUCTOR 4D SET

      Лазерный уровень Instrumax CONSTRUCTOR 4D SET

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_765
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Instrumax
      Габариты, мм
      		520x330x150
      Макс. рабочая температура, °С
      		40
      Мин. рабочая температура, °С
      		-10
      Напряжение питания, В
      		1.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Лазерный уровень INSTRUMAX CONSTRUCTOR 4D SET - это самовыравнивающийся прибор, используемый при отделочных и строительных работах. Он проецирует 4 вертикальные и 1 горизонтальную линии, а также точку отвеса. Прибор может работать от зарядного устройства, но в таком случае батарейки необходимо извлечь. Для работы в ярко освещенных местах можно использовать лазерные очки, благодаря чему луч будет хорошо видно на любых поверхностях.

        Особенности и преимущества:

        • Проецирует 5 линий и 1 отвес.
        • Угол развертки: 120 градусов.
        • Самовыравнивающийся прибор.
        • Поворотное основание, на него нанесена градусная шкала 360°.
        • Может работать от зарядного устройства.
        • Устройство оснащено режимом работы с приемником - для обнаружения луча на больших расстояниях и при ярком свете.
        • Можно использовать как внутри помещений, так и снаружи.
        • Точность позиционирования благодаря отвесу вниз и пересечению вертикальных плоскостей сверху.
        • Возможно крепление на штатив, резьба 5/8".
        • Кейс в комплекте - для удобства хранения и транспортировки. 

        Комплектация:

        1. Лазерный уровень.
        2. Лазерные очки.
        3. Элевационный штатив.
        4. Зарядное устройство.
        5. Батареи.
        6. Инструкция.
        7. Кейс.