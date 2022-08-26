Лазерный уровень Instrumax CONSTRUCTOR 4D SET
Арт. geototal_765
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|520x330x150
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Макс. рабочая температура, °С
|40
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Мин. рабочая температура, °С
|-10
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Напряжение питания, В
|1.5
Лазерный уровень INSTRUMAX CONSTRUCTOR 4D SET - это самовыравнивающийся прибор, используемый при отделочных и строительных работах. Он проецирует 4 вертикальные и 1 горизонтальную линии, а также точку отвеса. Прибор может работать от зарядного устройства, но в таком случае батарейки необходимо извлечь. Для работы в ярко освещенных местах можно использовать лазерные очки, благодаря чему луч будет хорошо видно на любых поверхностях.
Особенности и преимущества:
- Проецирует 5 линий и 1 отвес.
- Угол развертки: 120 градусов.
- Самовыравнивающийся прибор.
- Поворотное основание, на него нанесена градусная шкала 360°.
- Может работать от зарядного устройства.
- Устройство оснащено режимом работы с приемником - для обнаружения луча на больших расстояниях и при ярком свете.
- Можно использовать как внутри помещений, так и снаружи.
- Точность позиционирования благодаря отвесу вниз и пересечению вертикальных плоскостей сверху.
- Возможно крепление на штатив, резьба 5/8".
- Кейс в комплекте - для удобства хранения и транспортировки.
Комплектация:
- Лазерный уровень.
- Лазерные очки.
- Элевационный штатив.
- Зарядное устройство.
- Батареи.
- Инструкция.
- Кейс.