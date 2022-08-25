Лазерный уровень самовыравнивающийся Deko DKLL02RB SET 4 065-0273, в кейсе, со штативом
Арт. О00000034620
Лазерный уровень самовыравнивающийся Deko DKLL02RB SET 4 065-0273, в кейсе, со штативом
Арт. О00000034620
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Малайзия
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Габариты, мм
|500x280x240
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Макс. рабочая температура, °С
|40
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- Лазерный уровень со штативом DEKO DKLL02RB SET 2065-0297 используется для отделочных и строительных работ. Для работы в ярко освещенных местах можно использовать лазерные очки. Предусмотрено две резьбы под штатив, с которым можно добиться высокой точности измерений
Преимущества
- Простое управление одной рукой
- Автоматическое выравнивание не требует дополнительных настроек и действий от оператора
- Работает как от сети, так и батарей типа АА
- Штатив для удобной установки на необходимую высоту
- Сумка решает вопрос хранения DEKO DKLL02RB SET 2065-0297