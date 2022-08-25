Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Лазерный уровень самовыравнивающийся Deko DKLL02RB SET 4 065-0273, в кейсе, со штативом
5.0
1
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень самовыравнивающийся Deko DKLL02RB SET 4 065-0273, в кейсе, со штативом
    Арт. О00000034620
    5.0
    1
    Лазерный уровень самовыравнивающийся Deko DKLL02RB SET 4 065-0273, в кейсе, со штативом

      Лазерный уровень самовыравнивающийся Deko DKLL02RB SET 4 065-0273, в кейсе, со штативом

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000034620
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Deko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Малайзия
      Габариты, мм
      		500x280x240
      Макс. рабочая температура, °С
      		40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

      С этим товаром смотрят

      Труба полипропиленовая армированная Fusitek FT00602 ПН25 25 мм, 4 м
      664 ₽
      5.0
      Труба полипропиленовая армированная Fusitek FT00602 ПН25 25 мм, 4 м
      Труба полипропиленовая армированная Fusitek FT00601 ПН25 20 мм, 4 м
      456 ₽
      5.0
      Труба полипропиленовая армированная Fusitek FT00601 ПН25 20 мм, 4 м
      Переходная муфта Fusitek FT02403 (32x25 мм)
      12 ₽
      5.0
      Переходная муфта Fusitek FT02403 (32x25 мм)
      Уголок Fusitek FT01702 (90°, 25 мм)
      14 ₽
      5.0
      Уголок Fusitek FT01702 (90°, 25 мм)
      Уголок Fusitek FT01701 (90°, 20 мм)
      8 ₽
      5.0
      Уголок Fusitek FT01701 (90°, 20 мм)
      Автоматический воздухоотводчик ITAP 362 (1/2")
      610 ₽
      5.0
      Автоматический воздухоотводчик ITAP 362 (1/2")
      Лопата совковая Центроинструмент Finland 1456-Ч
      781 ₽
      1 030 ₽
      5.0
      Лопата совковая Центроинструмент Finland 1456-Ч
      • -249 ₽
      Труба полипропиленовая Fusitek FT00604 ПН25 40 мм, 4 м
      1 596 ₽
      5.0
      Труба полипропиленовая Fusitek FT00604 ПН25 40 мм, 4 м
      Переходная муфта Fusitek FT04203 (ВР, 1/2" - 25 мм)
      97 ₽
      5.0
      Переходная муфта Fusitek FT04203 (ВР, 1/2" - 25 мм)
      Переходная муфта Fusitek FT02406 (40x32 мм)
      21 ₽
      5.0
      Переходная муфта Fusitek FT02406 (40x32 мм)
      Пальчиковые батарейки Energizer ENR MAX E91 АА (4 шт.)
      190 ₽
      5.0
      Пальчиковые батарейки Energizer ENR MAX E91 АА (4 шт.)
      Лопата садовая штыковая Fiskars Solid 1026686
      1 350 ₽
      1 640 ₽
      4.5
      Лопата садовая штыковая Fiskars Solid 1026686
      • -290 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лазерный уровень со штативом DEKO DKLL02RB SET 2065-0297 используется для отделочных и строительных работ. Для работы в ярко освещенных местах можно использовать лазерные очки. Предусмотрено две резьбы под штатив, с которым можно добиться высокой точности измерений

        Преимущества

        • Простое управление одной рукой
        • Автоматическое выравнивание не требует дополнительных настроек и действий от оператора
        • Работает как от сети, так и батарей типа АА
        • Штатив для удобной установки на необходимую высоту
        • Сумка решает вопрос хранения DEKO DKLL02RB SET 2065-0297