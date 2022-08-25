Лазерный уровень самовыравнивающийся Deko DKLL02RB SET 4 065-0273, в кейсе, со штативом

Преимущества

Простое управление одной рукой

Автоматическое выравнивание не требует дополнительных настроек и действий от оператора

Работает как от сети, так и батарей типа АА

Штатив для удобной установки на необходимую высоту

Сумка решает вопрос хранения DEKO DKLL02RB SET 2065-0297

Лазерный уровень со штативом DEKO DKLL02RB SET 2065-0297 используется для отделочных и строительных работ. Для работы в ярко освещенных местах можно использовать лазерные очки. Предусмотрено две резьбы под штатив, с которым можно добиться высокой точности измерений