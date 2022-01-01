Бетономешалка Профмаш Б 220, чугунный венец
Арт. О00000015165
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|1210x695x1382
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Частота, Гц
|50
- Бетономешалка Профмаш Б-220 с чугунным венцом представляет собой надежное оборудование для приготовления строительных смесей и бетонных растворов объемом до 130 литров за один замес. Модель оснащена мощным двигателем, что обеспечивает высокую производительность операций. Наличие колес способствует легкости перемещения по рабочей площадке
Преимущества
- Прочная устойчивая конструкция
- Пластиковый короб обеспечивает защиту двигателя от пыли и механических повреждений
- Венец из чугуна
- Высокая производительность
- Долгий срок службы
- Простота эксплуатации