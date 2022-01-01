Бетономешалка Профмаш Б 220, чугунный венец

Бетономешалка Профмаш Б-220 с чугунным венцом представляет собой надежное оборудование для приготовления строительных смесей и бетонных растворов объемом до 130 литров за один замес. Модель оснащена мощным двигателем, что обеспечивает высокую производительность операций. Наличие колес способствует легкости перемещения по рабочей площадке

Преимущества