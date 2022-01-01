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Бетономешалка Профмаш Б 220, чугунный венец
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Бетономешалки
    Бетономешалка Профмаш Б 220, чугунный венец
    Арт. О00000015165
    Бетономешалка Профмаш Б 220, чугунный венец
    Бетономешалка Профмаш Б 220, чугунный венец
    Бетономешалка Профмаш Б 220, чугунный венец
    Бетономешалка Профмаш Б 220, чугунный венец
    Бетономешалка Профмаш Б 220, чугунный венец
    Бетономешалка Профмаш Б 220, чугунный венец
    Бетономешалка Профмаш Б 220, чугунный венец
    Бетономешалка Профмаш Б 220, чугунный венец
    Бетономешалка Профмаш Б 220, чугунный венец
    Бетономешалка Профмаш Б 220, чугунный венец
      Бетономешалка Профмаш Б 220, чугунный венец
      Бетономешалка Профмаш Б 220, чугунный венец
      Бетономешалка Профмаш Б 220, чугунный венец
      Бетономешалка Профмаш Б 220, чугунный венец
      Бетономешалка Профмаш Б 220, чугунный венец
      Бетономешалка Профмаш Б 220, чугунный венец
      Бетономешалка Профмаш Б 220, чугунный венец
      Бетономешалка Профмаш Б 220, чугунный венец
      Бетономешалка Профмаш Б 220, чугунный венец
      Бетономешалка Профмаш Б 220, чугунный венец

      Бетономешалка Профмаш Б 220, чугунный венец

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000015165

      Характеристики

      Производитель
      		Профмаш
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		1210x695x1382
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бетономешалка Профмаш Б-220 с чугунным венцом представляет собой надежное оборудование для приготовления строительных смесей и бетонных растворов объемом до 130 литров за один замес. Модель оснащена мощным двигателем, что обеспечивает высокую производительность операций. Наличие колес способствует легкости перемещения по рабочей площадке

        Преимущества

        • Прочная устойчивая конструкция
        • Пластиковый короб обеспечивает защиту двигателя от пыли и механических повреждений
        • Венец из чугуна
        • Высокая производительность
        • Долгий срок службы
        • Простота эксплуатации