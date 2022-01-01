Преимущества

Полиамидный венец износостоек и не подвержен коррозии

Низкий уровень шума

Простота в обслуживании и сборке

Зубчатый приводной ремень обеспечивает высокий КПД и способствует энергосбережению

Двухступенчатый редуктор, асинхронный двигатель

Передача крутящего момента с большой шестерни на вал привода при помощи шпонки

Двойная изоляция от поражения электрическим током

Крепление лопастей к корпусу болтами

7 уровней фиксации барабана

Высокая коррозиестойкость

Диаметр колес - 160 мм





Бетономешалка ПРОФМАШ Б-150 предназначен для приготовления бетонных и других смесей непосредственно на строительной площадке. В случае износа полиамидный венец легко заменить полностью или частично (состоит из 4 секторов) без привлечения специалиста и демонтажа барабана. Модель оснащена однофазным мотором, что позволяет эксплуатировать ее в бытовых условиях.