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Бетономешалка Профмаш Б-150
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Бетономешалки
    Бетономешалка Профмаш Б-150
    Арт. X13502120
    Бетономешалка Профмаш Б-150
    Бетономешалка Профмаш Б-150
    Бетономешалка Профмаш Б-150
    Бетономешалка Профмаш Б-150
    Бетономешалка Профмаш Б-150
    Бетономешалка Профмаш Б-150
    Бетономешалка Профмаш Б-150
      Бетономешалка Профмаш Б-150
      Бетономешалка Профмаш Б-150
      Бетономешалка Профмаш Б-150
      Бетономешалка Профмаш Б-150
      Бетономешалка Профмаш Б-150
      Бетономешалка Профмаш Б-150
      Бетономешалка Профмаш Б-150

      Бетономешалка Профмаш Б-150

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X13502120

      Характеристики

      Производитель
      		Профмаш
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		1220x700x1360
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бетономешалка ПРОФМАШ Б-150 предназначен для приготовления бетонных и других смесей непосредственно на строительной площадке. В случае износа полиамидный венец легко заменить полностью или частично (состоит из 4 секторов) без привлечения специалиста и демонтажа барабана. Модель оснащена однофазным мотором, что позволяет эксплуатировать ее в бытовых условиях.

        Преимущества

        • Полиамидный венец износостоек и не подвержен коррозии
        • Низкий уровень шума
        • Простота в обслуживании и сборке
        • Зубчатый приводной ремень обеспечивает высокий КПД и способствует энергосбережению
        • Двухступенчатый редуктор, асинхронный двигатель
        • Передача крутящего момента с большой шестерни на вал привода при помощи шпонки
        • Двойная изоляция от поражения электрическим током
        • Крепление лопастей к корпусу болтами
        • 7 уровней фиксации барабана
        • Высокая коррозиестойкость
        • Диаметр колес - 160 мм