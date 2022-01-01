Бетономешалка Профмаш Б-150
Арт. X13502120
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|1220x700x1360
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Частота, Гц
|50
- Бетономешалка ПРОФМАШ Б-150 предназначен для приготовления бетонных и других смесей непосредственно на строительной площадке. В случае износа полиамидный венец легко заменить полностью или частично (состоит из 4 секторов) без привлечения специалиста и демонтажа барабана. Модель оснащена однофазным мотором, что позволяет эксплуатировать ее в бытовых условиях.
Преимущества
- Полиамидный венец износостоек и не подвержен коррозии
- Низкий уровень шума
- Простота в обслуживании и сборке
- Зубчатый приводной ремень обеспечивает высокий КПД и способствует энергосбережению
- Двухступенчатый редуктор, асинхронный двигатель
- Передача крутящего момента с большой шестерни на вал привода при помощи шпонки
- Двойная изоляция от поражения электрическим током
- Крепление лопастей к корпусу болтами
- 7 уровней фиксации барабана
- Высокая коррозиестойкость
- Диаметр колес - 160 мм