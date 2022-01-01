Бетономешалка Профмаш Б-130
Арт. X13502119
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|1232x695x1259
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Частота, Гц
|50
- Бетономешалка ПРОФМАШ Б-130 спользуется как в профессиональном строительстве, так и в быту. Данная модель позволяет получить за один замес до 65 л бетонного раствора. Ручной принцип опрокидывания дает возможность подавать раствор дозировано. Венец бетономешалки состоит из 4 частей, каждая из которых может быть заменена в случае износа. Конструкция агрегата позволяет использовать венцы как из полиамида, так и из чугуна (в комплект поставки входит полиамидный). Мотор закрыт ударопрочным кожухом, который защищает его от пыли и влаги при работе на открытых строительных площадках.
Преимущества
- Полиамидный венец износостойкий и не подвержен коррозии
- Низкий уровень шума
- Простота в обслуживании и сборке
- Зубчатый приводной ремень обеспечивает высокий КПД и способствует энергосбережению
- Двухступенчатый редуктор, асинхронный двигатель
- Передача крутящего момента с большой шестерни на вал привода при помощи шпонки
- Двойная изоляция от поражения электрическим током
- Крепление лопастей к корпусу болтами
- 7 уровней фиксации барабана
- Высокая коррозиестойкость благодаря порошковому методу окрашивания
- Диаметр колес - 160 мм
- Номинальная полезная мощность электродвигателя - 0.37 кВт