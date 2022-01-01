Преимущества

Полиамидный венец износостойкий и не подвержен коррозии

Низкий уровень шума

Простота в обслуживании и сборке

Зубчатый приводной ремень обеспечивает высокий КПД и способствует энергосбережению

Двухступенчатый редуктор, асинхронный двигатель

Передача крутящего момента с большой шестерни на вал привода при помощи шпонки

Двойная изоляция от поражения электрическим током

Крепление лопастей к корпусу болтами

7 уровней фиксации барабана

Высокая коррозиестойкость благодаря порошковому методу окрашивания

Диаметр колес - 160 мм

Номинальная полезная мощность электродвигателя - 0.37 кВт





Бетономешалка ПРОФМАШ Б-130 спользуется как в профессиональном строительстве, так и в быту. Данная модель позволяет получить за один замес до 65 л бетонного раствора. Ручной принцип опрокидывания дает возможность подавать раствор дозировано. Венец бетономешалки состоит из 4 частей, каждая из которых может быть заменена в случае износа. Конструкция агрегата позволяет использовать венцы как из полиамида, так и из чугуна (в комплект поставки входит полиамидный). Мотор закрыт ударопрочным кожухом, который защищает его от пыли и влаги при работе на открытых строительных площадках.