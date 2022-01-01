Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бетономешалка Профмаш Б-130
Найти аналог
Бетономешалки
    Бетономешалка Профмаш Б-130
    Арт. X13502119
    Бетономешалка Профмаш Б-130
    Бетономешалка Профмаш Б-130
    Бетономешалка Профмаш Б-130
    Бетономешалка Профмаш Б-130
    Бетономешалка Профмаш Б-130
      Бетономешалка Профмаш Б-130
      Бетономешалка Профмаш Б-130
      Бетономешалка Профмаш Б-130
      Бетономешалка Профмаш Б-130
      Бетономешалка Профмаш Б-130

      Бетономешалка Профмаш Б-130

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X13502119

      Характеристики

      Производитель
      		Профмаш
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		1232x695x1259
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бетономешалка ПРОФМАШ Б-130 спользуется как в профессиональном строительстве, так и в быту. Данная модель позволяет получить за один замес до 65 л бетонного раствора. Ручной принцип опрокидывания дает возможность подавать раствор дозировано. Венец бетономешалки состоит из 4 частей, каждая из которых может быть заменена в случае износа. Конструкция агрегата позволяет использовать венцы как из полиамида, так и из чугуна (в комплект поставки входит полиамидный). Мотор закрыт ударопрочным кожухом, который защищает его от пыли и влаги при работе на открытых строительных площадках.

        Преимущества

        • Полиамидный венец износостойкий и не подвержен коррозии
        • Низкий уровень шума
        • Простота в обслуживании и сборке
        • Зубчатый приводной ремень обеспечивает высокий КПД и способствует энергосбережению
        • Двухступенчатый редуктор, асинхронный двигатель
        • Передача крутящего момента с большой шестерни на вал привода при помощи шпонки
        • Двойная изоляция от поражения электрическим током
        • Крепление лопастей к корпусу болтами
        • 7 уровней фиксации барабана
        • Высокая коррозиестойкость благодаря порошковому методу окрашивания
        • Диаметр колес - 160 мм
        • Номинальная полезная мощность электродвигателя - 0.37 кВт