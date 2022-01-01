Лопата совковая песочная (тип1) с деревянным черенком ZINLER ЛСП1Ч1 Z1.1H1 4631151065165

Преимущества

Рабочая часть выполнена из конструкционной стали НRС45 - прочность

Не запаянная пружинная тулейка - для плотного крепления черенка

ZINLER Z1.1H1 имеет антикоррозийное покрытие - предотвращает появление ржавчины

Ребра жесткости - усиливают полотно в местах наибольших нагрузок

Черенок изготовлен из прочных пород дерева и покрыт несколькими слоями лака - влаго и износостойкость

Совковая песочная лопата с деревянным черенком ZINLER тип 1, 1200 мм Z1.1H1 применяется для разгрузки и погрузки сыпучих материалов при выполнении строительно-дорожных работ. Также широко используется в сельском хозяйстве и садоводстве. Черенок изготовлен из прочных пород дерева и покрыт лаком – это обеспечивает устойчивость к влаге и износу. Благодаря широкой рабочей поверхности и бортикам лопатой легко работать с песком, щебнем, цементом, известью и почвой. Модель имеет ребра жесткости – это увеличивает прочность и позволяет работать с тяжелыми материалами.