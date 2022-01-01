Лопата совковая песочная (тип1) с деревянным черенком ZINLER ЛСП1Ч1 Z1.1H1 4631151065165
Арт. О00000040845
Лопата совковая песочная (тип1) с деревянным черенком ZINLER ЛСП1Ч1 Z1.1H1 4631151065165
Арт. О00000040845
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип лопаты
|совковая
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Общая длина, мм
|1440
- Совковая песочная лопата с деревянным черенком ZINLER тип 1, 1200 мм Z1.1H1 применяется для разгрузки и погрузки сыпучих материалов при выполнении строительно-дорожных работ. Также широко используется в сельском хозяйстве и садоводстве. Черенок изготовлен из прочных пород дерева и покрыт лаком – это обеспечивает устойчивость к влаге и износу. Благодаря широкой рабочей поверхности и бортикам лопатой легко работать с песком, щебнем, цементом, известью и почвой. Модель имеет ребра жесткости – это увеличивает прочность и позволяет работать с тяжелыми материалами.
Преимущества
- Рабочая часть выполнена из конструкционной стали НRС45 - прочность
- Не запаянная пружинная тулейка - для плотного крепления черенка
- ZINLER Z1.1H1 имеет антикоррозийное покрытие - предотвращает появление ржавчины
- Ребра жесткости - усиливают полотно в местах наибольших нагрузок
- Черенок изготовлен из прочных пород дерева и покрыт несколькими слоями лака - влаго и износостойкость