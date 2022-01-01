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Лопата совковая песочная (тип1) с деревянным черенком ZINLER ЛСП1Ч1 Z1.1H1 4631151065165
1 290 ₽
Совковые лопаты
    Лопата совковая песочная (тип1) с деревянным черенком ZINLER ЛСП1Ч1 Z1.1H1 4631151065165
    Арт. О00000040845
    Лопата совковая песочная (тип1) с деревянным черенком ZINLER ЛСП1Ч1 Z1.1H1 4631151065165
    Лопата совковая песочная (тип1) с деревянным черенком ZINLER ЛСП1Ч1 Z1.1H1 4631151065165
    Лопата совковая песочная (тип1) с деревянным черенком ZINLER ЛСП1Ч1 Z1.1H1 4631151065165
      Лопата совковая песочная (тип1) с деревянным черенком ZINLER ЛСП1Ч1 Z1.1H1 4631151065165
      Лопата совковая песочная (тип1) с деревянным черенком ZINLER ЛСП1Ч1 Z1.1H1 4631151065165
      Лопата совковая песочная (тип1) с деревянным черенком ZINLER ЛСП1Ч1 Z1.1H1 4631151065165

      Лопата совковая песочная (тип1) с деревянным черенком ZINLER ЛСП1Ч1 Z1.1H1 4631151065165

      1 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000040845

      Характеристики

      Производитель
      		ZINLER
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип лопаты
      		совковая
      Общая длина, мм
      		1440
      Все характеристики
      1 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Совковая песочная лопата с деревянным черенком ZINLER тип 1, 1200 мм Z1.1H1 применяется для разгрузки и погрузки сыпучих материалов при выполнении строительно-дорожных работ. Также широко используется в сельском хозяйстве и садоводстве. Черенок изготовлен из прочных пород дерева и покрыт лаком – это обеспечивает устойчивость к влаге и износу. Благодаря широкой рабочей поверхности и бортикам лопатой легко работать с песком, щебнем, цементом, известью и почвой. Модель имеет ребра жесткости – это увеличивает прочность и позволяет работать с тяжелыми материалами.

        Преимущества

        • Рабочая часть выполнена из конструкционной стали НRС45 - прочность
        • Не запаянная пружинная тулейка - для плотного крепления черенка
        • ZINLER Z1.1H1 имеет антикоррозийное покрытие - предотвращает появление ржавчины
        • Ребра жесткости - усиливают полотно в местах наибольших нагрузок
        • Черенок изготовлен из прочных пород дерева и покрыт несколькими слоями лака - влаго и износостойкость