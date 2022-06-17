Лестница-трансформер Вихрь ЛТА 73/5/1/15
Арт. О00000012984
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|4330х350
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Помост
|Да
- Лестница-трансформер Вихрь ЛТА 4х4 73/5/1/15 подходит для строительства и ремонта, а также для выполнения бытовых работ. Легко трансформируется. Устойчивость конструкции обеспечивается широкой траверсой, равномерно распределяющей нагрузку, и антискользящими башмаками. Лестница занимает мало места при хранении и транспортировке благодаря съемной траверсе
Преимущества
- Съёмные траверсы - компактность Вихрь ЛТА 4х4 при хранении и транспортировке
- Крепление ступеней к боковинам осуществляется при помощи прочного развальцованного соединения
- Противоскользящие башмаки у основания обеспечивают устойчивость лестницы на любой поверхности
- Лестница выполнена из алюминия
- Две широкие траверсы
- Фиксирующие шарниры обеспечивают быструю и надежную работу с лестницей