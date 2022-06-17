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Лестница-трансформер Вихрь ЛТА 73/5/1/15
5.0
2
7 510 ₽
Лестницы трансформеры
    Лестница-трансформер Вихрь ЛТА 73/5/1/15
    Арт. О00000012984
    5.0
    2
    Лестница-трансформер Вихрь ЛТА 73/5/1/15
    Лестница-трансформер Вихрь ЛТА 73/5/1/15
      Лестница-трансформер Вихрь ЛТА 73/5/1/15
      Лестница-трансформер Вихрь ЛТА 73/5/1/15

      Лестница-трансформер Вихрь ЛТА 73/5/1/15

      7 510 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      Арт. О00000012984
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		4330х350
      Помост
      		Да
      Все характеристики
      7 510 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Лестница-трансформер Вихрь ЛТА 4х4 73/5/1/15 подходит для строительства и ремонта, а также для выполнения бытовых работ. Легко трансформируется. Устойчивость конструкции обеспечивается широкой траверсой, равномерно распределяющей нагрузку, и антискользящими башмаками. Лестница занимает мало места при хранении и транспортировке благодаря съемной траверсе

        Преимущества

        • Съёмные траверсы - компактность Вихрь ЛТА 4х4 при хранении и транспортировке
        • Крепление ступеней к боковинам осуществляется при помощи прочного развальцованного соединения
        • Противоскользящие башмаки у основания обеспечивают устойчивость лестницы на любой поверхности
        • Лестница выполнена из алюминия
        • Две широкие траверсы
        • Фиксирующие шарниры обеспечивают быструю и надежную работу с лестницей