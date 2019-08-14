Накопительный нагреватель может работать периодами или постоянно. В стадии неиспользования следует опустошать накопительный бак. Это убережет от повреждений труб при минусовых температурах и обновит застоявшуюся грязную жидкость. Есть несколько путей, как слить воду с водонагревателя. Также указаны правила разборки агрегата, которые нужно соблюдать.

Что может потребоваться для процедуры слива:

ключ рожковый или газовый;

крестовая, прямая отвертка;

шланг нужного диаметра;

шестигранный ключ.

Может понадобиться большая емкость, если прибор установлен не в санузле. Также выключите из сети, перекройте холодный кран. Остудите жидкость до безопасной температуры.

Способы слива воды:

Способ №1: через предохранительный клапан

Он ставится при монтаже бойлера на трубу, ведущую к баку. Нужен для быстрого слива при превышении внутреннего давления. Клапан имеет отрезок для подключения шланга и рычажок. Периодически следует проверять его – поднимать рычаг. Нет течи – засорился, требует прочистки/замены.





Правила слива:

Выключить оборудование из сети, закрыть холодную воду. Подсоединить шланг к носику или подставить ведро/таз под струю. Открутить вентиль предохранительного клапана, дать воде уйти.

Скорость потока низкая: объем 40 л высвободится за 1-2 часа.

Важно! Если клапан открыт, но ничего не течет, нужно прочистить или заменить его. Иначе спустить весть объем не получится.

Способ №2: спустить через патрубок холодной воды

Здесь необходим газовый ключ. Этим методом можно опустошить прибор за 5 минут.





Перекрыть горячую и холодную воду в доме, перекрыть доступ электропитания нагревателя. Закрутить горячий кран. Иначе кипяток хлынет большим потоком, затапливая помещение. Под прибор подставить большую емкость. Найти гайку, закрепляющую клапан с трубой, шлангом. Открутить, отсоединить их. Раскрутить гайку, соединяющую патрубок бака и предохранительный клапан. Достать клапан, осмотреть, прочистить или заменить. Жидкость может слабо подтекать или не вытекать совсем. Для слива нужно запустить внутрь воздух: открыть горячий кран. По трубе воздух заходит в резервуар, из бойлера вытекает интенсивнее. Напор регулируется вентилем крана горячей воды.

Способ №3: слить через шланги входа и выхода

Гарантирует быстрый, но бесконтрольный слив. Бойлер должен располагаться строго над ванной. Поток невозможно уменьшить или остановить.





Правила сливания:

Перекрыть холодный стояк и выключить агрегат из сети. Отсоединить клапан, шланг холодной воды от входящего патрубка. Снять трубу с выходящего. Жидкость сливается быстрым потоком из обоих отверстий. Бак осушится за 2-3 минуты.

Способ №4: сливаем из нагревателей малого объема – 30 л

Нужен рожковый ключ и шланг для слива.

Убрать доступ питания к прибору. Ключом перекрыть доступ холодной воды на входе в бойлер. Открыть горячий кран, выпустить жидкость. Шланг подсоединить к патрубку. Открыть, вывести нагретую воду, дать уйти остаткам.

Способ №5: сливаем из бойлеров среднего объема – 50-80 л

Потребуется плоская отвертка, шестигранник 4 мм и гаечный ключ на 24 и 32.

Выключить прибор из сети, перекрыть входящую холодную воду. Открыть горячий кран. Повернуть вентиль на выходной трубе для притока воздуха. Подсоединить шланг к отверстию у вентиля холодной воды. Слейте всё.

Важно знать, что осушить бак полностью этими методами не получится. Для этого нужно его разобрать.

Как полностью слить воду из водонагревателя

Спустить воду любым методом. Раскрутить нижнюю крышку нагревателя. Снять проводки сигнальной лампы. Отсоединить проводку, запомнить правильное соединение. Ослабить гайки, держащие фланец-опору ТЭНа. Вода стечет, раскрутите гайки. Достаньте нагревательный элемент.





Итог: Выбранный способ слива зависит от предпочтений пользователя, конструкции прибора и наличия подходящих инструментов. Для полного опустошения резервуара необходимо раскрутить прибор снизу.

Нужно ли опустошать нагреватель

На это влияет конструкция, материал бака, условия, частота эксплуатации.

Сливать воду необходимо, если:

бойлер установлен на неотапливаемой даче. Зимой вода внутри замерзнет и может порвать трубы и бак;

нужно отремонтировать прибор, прочистить ТЭН и внутренности, заменить анод, если гарантийный срок истек;

в воде есть примеси, грязь, песок;

требуется вода во время полного отключения водоснабжения. 40-100 литров хватит для пользования унитазом, бытовых нужд.

Сливать не нужно, если:

гарантийный срок не закончился. Иначе сервисный центр откажет в бесплатном обслуживании. Появилась проблема – обращайтесь к специалистам.

нагреватель не используется, но стоит в теплом помещении.

включается после долгого перерыва и нужно слить старую жидкость. Достаточно открыть горячий кран и вылить весь объем. Обновление нужно каждые 3 месяца простоя.

Следует знать:

микробы от застоявшейся воды вымываются сливом жидкости через кран, высокой температурой нагрева. Некоторые модели имеют внутреннее антибактериальное покрытие.

пустой бак быстро заржавеет во влажном воздухе.

ТЭН в сухой среде окисляется быстрее.

Важно! Запах затхлой воды убирается промывкой прибора. Нужно вылить накопленное, наполняем свежей и включаем предельный нагрев на 75 градусов Цельсия. Повторить 2-3 раза.

Как сливать воду на зиму из нагревателя

Если прибор стоит в отапливаемом помещении – квартире, частном доме, то можно не опустошать. Если температура ниже +5 °С, слив обязателен. Иначе вода замерзнет и повредит бак.

Слив жидкости выполняется любым из пяти способов выше. Важно спустить всю воду, чтобы не образовывался лед на стенках.

Слив воды при поломке

Важное правило: не спускайте воду самостоятельно, если агрегат на гарантийном обслуживании! Вы рискуете потерять гарантию. Обратитесь в сервис.

Также жидкость сливается, если требуется разобрать прибор, чтобы устранить неисправность. Используйте любой метод выше, отремонтируйте, наполните бак.





Как слить воду из нагревателей «Аристон», «Термекс», «Электролюкс»

Рассмотрим процесс слива из бойлеров каждого бренда.

«Аристон»

Необходимо опустошать резервуар после 3 недель неиспользования.

Выключить агрегат из сети, остудить. Перекрыть подачу холодной воды. Открыть горячий кран, снизить давление и слить лишнее. Открыть кран подачи воды, чтобы поступил воздух. Здесь же повернуть сливной кран, надеть шланг, спустить воду.

«Термекс»

Обязательно перекрыть доступ электропитания и дождаться охлаждения кипятка.

Завернуть вентиль подачи воды. Открыть горячий кран смесителя, дождитесь слива. Открутить гайки под предохранительным клапаном. Шланг соединить с патрубком. Отвернуть гайки патрубка горячей воды, слейте остатки.

«Электролюкс»

Перекрыть подачу в бак.

Открыть вентиль горячей воды.

Отвернуть ручку дренажа на клапане.

Подсоединить шланг к отверстию холодной трубы, вылить жидкость.

Сливаем правильно – советы специалистов

Изучить инструкцию по применению, выявить особенности модели.

Перед работами всегда выключать прибор из сети.

Охладить воду, чтобы не обжечься.

Проверить наличие жидкости внутри.

Действует гарантия – не сливать самостоятельно.

Почему нельзя сливать воду через смеситель

Нагреватель внутри герметичен, там создается высокое давление. Невозможно опустошить бак через смеситель – вытечет только вода выше заборного патрубка. Поэтому слив совершается через отверстие трубы подачи воды.

Заключение

Слив из бойлера несложно сделать самостоятельно. Пошаговые инструкции приведены в статье. Соблюдайте меры безопасности и обращайтесь к профессионалам, если прибор на гарантии.