Мойка высокого давления для машины MERAN MG200-12, насос 4.05 кВт, 206 бар
Арт. rutector_100538804
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Мощность, л.с.
|5.5
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Вес, кг
|41
- Мойка высокого давления с бензиновым двигателем MERAN MG 200-12 100538804 используется для очищения поверхностей от сильных загрязнений. Мощный бензиновый двигатель обеспечивает большую производительность. Для удобства хранения пистолета на корпусе прибора располагаются специальные крючки. Колеса на корпусе облегчают перемещение модели по участку.
Преимущества
- Кожух из нержавеющей стали - для долгого срока службы
- Быстросъемное соединение - для быстрой смены оснастки
- Мощный бензиновый двигатель - для большой производительности
- Справляется с сильными загрязнениями