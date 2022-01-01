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Мойка высокого давления для машины MERAN MG200-12, насос 4.05 кВт, 206 бар
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Бензиновые мойки высокого давления
    Мойка высокого давления для машины MERAN MG200-12, насос 4.05 кВт, 206 бар
    Арт. rutector_100538804
    Мойка высокого давления для машины MERAN MG200-12, насос 4.05 кВт, 206 бар
    Мойка высокого давления для машины MERAN MG200-12, насос 4.05 кВт, 206 бар
    Мойка высокого давления для машины MERAN MG200-12, насос 4.05 кВт, 206 бар
    Мойка высокого давления для машины MERAN MG200-12, насос 4.05 кВт, 206 бар
    Мойка высокого давления для машины MERAN MG200-12, насос 4.05 кВт, 206 бар
    Мойка высокого давления для машины MERAN MG200-12, насос 4.05 кВт, 206 бар
    Мойка высокого давления для машины MERAN MG200-12, насос 4.05 кВт, 206 бар
      Мойка высокого давления для машины MERAN MG200-12, насос 4.05 кВт, 206 бар
      Мойка высокого давления для машины MERAN MG200-12, насос 4.05 кВт, 206 бар
      Мойка высокого давления для машины MERAN MG200-12, насос 4.05 кВт, 206 бар
      Мойка высокого давления для машины MERAN MG200-12, насос 4.05 кВт, 206 бар
      Мойка высокого давления для машины MERAN MG200-12, насос 4.05 кВт, 206 бар
      Мойка высокого давления для машины MERAN MG200-12, насос 4.05 кВт, 206 бар
      Мойка высокого давления для машины MERAN MG200-12, насос 4.05 кВт, 206 бар

      Мойка высокого давления для машины MERAN MG200-12, насос 4.05 кВт, 206 бар

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. rutector_100538804

      Характеристики

      Производитель
      		MERAN
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Мощность, л.с.
      		5.5
      Вес, кг
      		41
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мойка высокого давления с бензиновым двигателем MERAN MG 200-12 100538804 используется для очищения поверхностей от сильных загрязнений. Мощный бензиновый двигатель обеспечивает большую производительность. Для удобства хранения пистолета на корпусе прибора располагаются специальные крючки. Колеса на корпусе облегчают перемещение модели по участку.

        Преимущества

        • Кожух из нержавеющей стали - для долгого срока службы
        • Быстросъемное соединение - для быстрой смены оснастки
        • Мощный бензиновый двигатель - для большой производительности
        • Справляется с сильными загрязнениями