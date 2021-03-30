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Мойка высокого давления Kolner KHPW2600SP, давление 190 Бар
4.6
14
Найти аналог
Электрические мойки высокого давления
  • Новинка
Мойка высокого давления Kolner KHPW2600SP
Арт. О00000025227
4.6
14
Мойка высокого давления Kolner KHPW2600SP, давление 190 Бар
Мойка высокого давления Kolner KHPW2600SP, давление 190 Бар
Мойка высокого давления Kolner KHPW2600SP, давление 190 Бар
Мойка высокого давления Kolner KHPW2600SP, давление 190 Бар
Мойка высокого давления Kolner KHPW2600SP, давление 190 Бар
Мойка высокого давления Kolner KHPW2600SP, давление 190 Бар
Мойка высокого давления Kolner KHPW2600SP, давление 190 Бар
  • Новинка
Мойка высокого давления Kolner KHPW2600SP, давление 190 Бар
Мойка высокого давления Kolner KHPW2600SP, давление 190 Бар
Мойка высокого давления Kolner KHPW2600SP, давление 190 Бар
Мойка высокого давления Kolner KHPW2600SP, давление 190 Бар
Мойка высокого давления Kolner KHPW2600SP, давление 190 Бар
Мойка высокого давления Kolner KHPW2600SP, давление 190 Бар
Мойка высокого давления Kolner KHPW2600SP, давление 190 Бар

Мойка высокого давления Kolner KHPW2600SP

Найти аналог
Нет в наличии
24 месяца гарантии
Арт. О00000025227
4.6
14

Характеристики

Производитель
Kolner
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Вес, кг
7.2
Габариты, мм
300x280x490
Все характеристики
Найти аналог
Нет в наличии
24 месяца гарантии
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
  • Мойка высокого давления Kolner KHPW2600SP с функцией AUTO STOP позволяет останавливать мотор при отжатой спусковой кнопке пистолета. Прибор оснащен колесами для удобства перемещения мойки по участку. Все необходимые инструменты находятся под рукой благодаря креплению для аксессуаров на задней панели. Простота хранения обеспечивается разборным пистолетом, который экономит место.

    Преимущества

    • Функция AUTO STOP - мотор останавливается автоматически при отжатой спусковой кнопке пистолета
    • Разборный пистолет-распылитель - для удобства транспортировки мойки
    • Крепление для аксессуаров на задней панели мойки - для удобства в работе
    • Регулировка распылителя - для изменения формы струи
    • Емкость для моющих средств - для сокращения времени очистки сильных загрязнений
    • Колеса Kolner KHPW2600SP - для перемещения мойки