Мойка высокого давления Kolner KHPW2600SP, давление 190 Бар

Мойка высокого давления Kolner KHPW2600SP с функцией AUTO STOP позволяет останавливать мотор при отжатой спусковой кнопке пистолета. Прибор оснащен колесами для удобства перемещения мойки по участку. Все необходимые инструменты находятся под рукой благодаря креплению для аксессуаров на задней панели. Простота хранения обеспечивается разборным пистолетом, который экономит место.

Преимущества