Мойка высокого давления Ресанта МР-170 70/8/20
Арт. О00000026253
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Вес, кг
|8.86
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Габариты, мм
|366х321х595
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- Мойка Ресанта МР-170 70/8/20 используется для эффективной очистки различных поверхностей, автотранспорта, садовых дорожек и прочего. Эргономичный пистолет-распылитель обеспечивает надежный хват и дает полный контроль над процессом. Возможность забора воды из емкости позволяет использовать аппарат на участке без водопровода. Компактные размеры и малый вес обеспечивают высокую мобильность мойки, а наличие колес упрощает её перемещение по территории.
Преимущества
- Готовность к работе сразу после распаковки
- Функция самовсасывания для забора воды из емкости
- Удобная ручка для переноски Ресанта МР-170 70/8/20
- Встроенный держатель для пистолета
- Колесики для удобной транспортировки аппарата
- Водяной фильтр - предотвращает засор сопла