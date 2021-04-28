Мойка высокого давления Ресанта МР-170 70/8/20

Мойка Ресанта МР-170 70/8/20 используется для эффективной очистки различных поверхностей, автотранспорта, садовых дорожек и прочего. Эргономичный пистолет-распылитель обеспечивает надежный хват и дает полный контроль над процессом. Возможность забора воды из емкости позволяет использовать аппарат на участке без водопровода. Компактные размеры и малый вес обеспечивают высокую мобильность мойки, а наличие колес упрощает её перемещение по территории.

Преимущества