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Мойка высокого давления Ресанта МР-170 70/8/20
5.0
2
Найти аналог
Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Ресанта МР-170 70/8/20
    Арт. О00000026253
    5.0
    2
    Мойка высокого давления Ресанта МР-170 70/8/20
    Мойка высокого давления Ресанта МР-170 70/8/20
    Мойка высокого давления Ресанта МР-170 70/8/20
    Мойка высокого давления Ресанта МР-170 70/8/20
    Мойка высокого давления Ресанта МР-170 70/8/20
      Мойка высокого давления Ресанта МР-170 70/8/20
      Мойка высокого давления Ресанта МР-170 70/8/20
      Мойка высокого давления Ресанта МР-170 70/8/20
      Мойка высокого давления Ресанта МР-170 70/8/20
      Мойка высокого давления Ресанта МР-170 70/8/20

      Мойка высокого давления Ресанта МР-170 70/8/20

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026253
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Вес, кг
      		8.86
      Габариты, мм
      		366х321х595
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мойка Ресанта МР-170 70/8/20 используется для эффективной очистки различных поверхностей, автотранспорта, садовых дорожек и прочего. Эргономичный пистолет-распылитель обеспечивает надежный хват и дает полный контроль над процессом. Возможность забора воды из емкости позволяет использовать аппарат на участке без водопровода. Компактные размеры и малый вес обеспечивают высокую мобильность мойки, а наличие колес упрощает её перемещение по территории.

        Преимущества

        • Готовность к работе сразу после распаковки
        • Функция самовсасывания для забора воды из емкости
        • Удобная ручка для переноски Ресанта МР-170 70/8/20
        • Встроенный держатель для пистолета
        • Колесики для удобной транспортировки аппарата
        • Водяной фильтр - предотвращает засор сопла