Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Мойка Karcher K 4 Universal Edition 1.679-300
5.0
1
Найти аналог
Мойки высокого давления
    Мойка Karcher K 4 Universal Edition 1.679-300
    Арт. О00000016137
    5.0
    1
    Мойка Karcher K 4 Universal Edition 1.679-300

      Мойка Karcher K 4 Universal Edition 1.679-300

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000016137
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		297x310x865
      Уровень шума, дБ
      		92
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

      С этим товаром смотрят

      Пенное сопло Karcher FJ 6 2.643-147
      1 370 ₽
      5.0
      Пенное сопло Karcher FJ 6 2.643-147
      • Персональная скидка
      Кисть плоская Лакра Лазурит 0101215 (63 мм)
      90 ₽
      5.0
      Кисть плоская Лакра Лазурит 0101215 (63 мм)
      Кисть плоская Лакра Лазурит 0101220 (75 мм)
      120 ₽
      5.0
      Кисть плоская Лакра Лазурит 0101220 (75 мм)
      Коннектор Gardena 18216-2900000, 19 мм
      690 ₽
      4.5
      Коннектор Gardena 18216-2900000, 19 мм
      Коннектор Belamos YM5809E (1/2")
      80 ₽
      5.0
      Коннектор Belamos YM5809E (1/2")
      Активная пена для грузовиков и легковых автомобилей Grass Active Foam Power 113140 (1 л)
      650 ₽
      5.0
      Активная пена для грузовиков и легковых автомобилей Grass Active Foam Power 113140 (1 л)
      Активная пена Grass Active Foam Pink 113120 (1 л)
      660 ₽
      5.0
      Активная пена Grass Active Foam Pink 113120 (1 л)
      Активная пена Grass Active Foam Gel 113150 (1 л)
      700 ₽
      5.0
      Активная пена Grass Active Foam Gel 113150 (1 л)
      Электроды Esab ОК 46.00 3.0мм (2.5кг)
      1 150 ₽
      5.0
      Электроды Esab ОК 46.00 3.0мм (2.5кг)
      Водяной фильтр Karcher Basic Line 2.642-794
      950 ₽
      1 010 ₽
      5.0
      Водяной фильтр Karcher Basic Line 2.642-794
      • -60 ₽
      Пенная насадка Karcher К25.1526.12
      Нет в наличии
      5.0
      Пенная насадка Karcher К25.1526.12
      Смотреть
      Фильтр для моек высокого давления Комета 8.095.001, 50 л/мин
      Нет в наличии
      Фильтр для моек высокого давления Комета 8.095.001, 50 л/мин
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аппарат высокого давления KARCHER K 4 Universal 1.679-300 используется для очистки мототехники, автомобилей и других поверхностей. Эргономичный пистолет-распылитель обеспечивает надежный хват и полный контроль над процессом. Модель укомплектована двумя насадками, что позволяет справляться с задачами разной сложности. На корпусе предусмотрен держатель для пистолета, а также сумка для хранения шланга и других принадлежностей.

        Преимущества

        • Удобное хранение принадлежностей на корпусе аппарата
        • Колеса - для удобства транспортировки
        • Встроенный держатель для пистолета
        • Транспортировочная ручка облегчает переноску
        • Небольшие габариты и вес KARCHER K 4 Universal 1.679-300 - удобное хранение и транспортировка