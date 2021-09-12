Мойка Karcher K 4 Universal Edition 1.679-300
Арт. О00000016137
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Германия
|
Родина бренда
|Германия
|
Габариты, мм
|297x310x865
|
Уровень шума, дБ
|92
С этим товаром смотрят
- Аппарат высокого давления KARCHER K 4 Universal 1.679-300 используется для очистки мототехники, автомобилей и других поверхностей. Эргономичный пистолет-распылитель обеспечивает надежный хват и полный контроль над процессом. Модель укомплектована двумя насадками, что позволяет справляться с задачами разной сложности. На корпусе предусмотрен держатель для пистолета, а также сумка для хранения шланга и других принадлежностей.
Преимущества
- Удобное хранение принадлежностей на корпусе аппарата
- Колеса - для удобства транспортировки
- Встроенный держатель для пистолета
- Транспортировочная ручка облегчает переноску
- Небольшие габариты и вес KARCHER K 4 Universal 1.679-300 - удобное хранение и транспортировка