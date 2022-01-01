Мойка высокого давления Karcher HD 5/15 C 1.520-930

Преимущества

Пистолет EASY!Force - для выполнения работ без больших усилий

Автоматическая система сброса давления - долгий срок службы

Возможность эксплуатации как в вертикальном, так и в горизонтальном положении

Высококачественная латунная головка блока цилиндров

Прочные и долговечные разъемы EASY!Lock в 5 раз ускоряют присоединение и отсоединение принадлежностей в сравнении с резьбовыми разъемами

Выдвижная ручка и колеса для удобного перемещения Karcher HD 5/15 C 1.520-930

Ручка для переноски с лицевой стороны аппарата

Держатель для трубки

Фильтр тонкой очистки воды

Резиновый фиксатор для шланга высокого давления

Отсеки для сопел

Резьбовой штуцер (M 18 x 1.5) для хранения приспособления для очистки поверхностей на корпусе аппарата

Аппарат высокого давления Karcher HD 5/15 C 1.520-930 подходит для очистки внедорожников, садовых дорожек, фасадов. Имеет автоматическую систему сброса давления, что продлевает срок его службы. Пистолет EASY!Force обеспечивает выполнение работ без переутомления. Быстродействующие разъемы EASY!Lock ускоряют процесс присоединения принадлежностей. На входе установлен фильтр тонкой очистки воды, который защищает насос от грязных частиц, которые могут содержаться в воде.