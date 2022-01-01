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Мойка высокого давления Karcher HD 5/15 C 1.520-930
77 890 ₽
Электрические мойки высокого давления
  • Персональная скидка
Мойка высокого давления Karcher HD 5/15 C 1.520-930
Арт. Х103252
Мойка высокого давления Karcher HD 5/15 C 1.520-930
Мойка высокого давления Karcher HD 5/15 C 1.520-930
  • Персональная скидка
Мойка высокого давления Karcher HD 5/15 C 1.520-930
Мойка высокого давления Karcher HD 5/15 C 1.520-930

Мойка высокого давления Karcher HD 5/15 C 1.520-930

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77 890 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, 550 ₽
Арт. Х103252

Характеристики

Производитель
Karcher
Страна производства
Германия
Родина бренда
Германия
Вес, кг
25.2
Габариты, мм
380х360х930
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
77 890 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Аппарат высокого давления Karcher HD 5/15 C 1.520-930 подходит для очистки внедорожников, садовых дорожек, фасадов. Имеет автоматическую систему сброса давления, что продлевает срок его службы. Пистолет EASY!Force обеспечивает выполнение работ без переутомления. Быстродействующие разъемы EASY!Lock ускоряют процесс присоединения принадлежностей. На входе установлен фильтр тонкой очистки воды, который защищает насос от грязных частиц, которые могут содержаться в воде.

    Преимущества

    • Пистолет EASY!Force - для выполнения работ без больших усилий
    • Автоматическая система сброса давления - долгий срок службы
    • Возможность эксплуатации как в вертикальном, так и в горизонтальном положении
    • Высококачественная латунная головка блока цилиндров
    • Прочные и долговечные разъемы EASY!Lock в 5 раз ускоряют присоединение и отсоединение принадлежностей в сравнении с резьбовыми разъемами
    • Выдвижная ручка и колеса для удобного перемещения Karcher HD 5/15 C 1.520-930
    • Ручка для переноски с лицевой стороны аппарата
    • Держатель для трубки
    • Фильтр тонкой очистки воды
    • Резиновый фиксатор для шланга высокого давления
    • Отсеки для сопел
    • Резьбовой штуцер (M 18 x 1.5) для хранения приспособления для очистки поверхностей на корпусе аппарата