Аппарат высокого давления Karcher K 5 Power Control 1.324-550

Преимущества

Система Quick Connect - простое подключение пистолета и шланга высокого давления

Пистолет Power Control с тремя ступенями давления и режимом нанесения чистящего средства - для очистки любых поверхностей

Система подачи чистящего средства Plug ’n’ Clean

Мобильное приложение Home & Garden - вся необходимая информация об аппарате и его применении

Регулируемая по высоте телескопическая ручка - для легкого перемещения аппарата

Karcher K 5 Power Control 1.324-550.0 готов к работе сразу после распаковки

Функция самовсасывания для забора воды из емкости

Водяной фильтр - предотвращает засор сопла

Мойка высокого давления Karcher K 5 Power Control 1.324-550.0 используется для очистки различных поверхностей от загрязнений. Пистолет Power Control позволяет выбрать одну из ступеней давления для оптимального выполнения различных задач. Также предусмотрен режим нанесения чистящего средства, все выбранные настройки отображаются индикатором. Аппарат работает от электросети, прост в использовании и не требует сложного технического обслуживания. Для удобства хранения корпус оборудован держателем для пистолета складной рукояткой. Для комфортного перемещения мойки по рабочему участку предусмотрены колесики и удобная телескопическая ручка.