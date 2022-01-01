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Аппарат высокого давления Karcher K 5 Power Control 1.324-550
28 990 ₽
37 490 ₽
Электрические мойки высокого давления
  • Персональная скидка
Аппарат высокого давления Karcher K 5 Power Control 1.324-550
Арт. О00000028097
Аппарат высокого давления Karcher K 5 Power Control 1.324-550
Аппарат высокого давления Karcher K 5 Power Control 1.324-550
Аппарат высокого давления Karcher K 5 Power Control 1.324-550
  • Персональная скидка
Аппарат высокого давления Karcher K 5 Power Control 1.324-550
Аппарат высокого давления Karcher K 5 Power Control 1.324-550
Аппарат высокого давления Karcher K 5 Power Control 1.324-550

Аппарат высокого давления Karcher K 5 Power Control 1.324-550

Дарим скидки за
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  • -8 500 ₽
28 990 ₽
37 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 615 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Арт. О00000028097

Характеристики

Производитель
Karcher
Страна производства
Германия
Родина бренда
Германия
Вес, кг
12.95
Габариты, мм
402x306x588
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -8 500 ₽
28 990 ₽
37 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 615 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Мойка высокого давления Karcher K 5 Power Control 1.324-550.0 используется для очистки различных поверхностей от загрязнений. Пистолет Power Control позволяет выбрать одну из ступеней давления для оптимального выполнения различных задач. Также предусмотрен режим нанесения чистящего средства, все выбранные настройки отображаются индикатором. Аппарат работает от электросети, прост в использовании и не требует сложного технического обслуживания. Для удобства хранения корпус оборудован держателем для пистолета складной рукояткой. Для комфортного перемещения мойки по рабочему участку предусмотрены колесики и удобная телескопическая ручка.

    Преимущества

    • Система Quick Connect - простое подключение пистолета и шланга высокого давления
    • Пистолет Power Control с тремя ступенями давления и режимом нанесения чистящего средства - для очистки любых поверхностей
    • Система подачи чистящего средства Plug ’n’ Clean
    • Мобильное приложение Home & Garden - вся необходимая информация об аппарате и его применении
    • Регулируемая по высоте телескопическая ручка - для легкого перемещения аппарата
    • Karcher K 5 Power Control 1.324-550.0 готов к работе сразу после распаковки
    • Функция самовсасывания для забора воды из емкости
    • Водяной фильтр - предотвращает засор сопла