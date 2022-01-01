Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6.5 70/7/25

Преимущества

4-х тактный бензиновый двигатель с верхним расположением клапанов адаптирован для работы при низких температурах, имеет достаточную мощность, чтобы свободно справляться со всеми нагрузками, связанными с рабочим процессом снегоуборщика и его передвижением

Независимость от источников энергии

Регулировка направления выброса снега посредством рукоятки позволяет делать это быстро, практически на ходу

Прочные металлические лопасти шнека позволяют легко измельчить даже слежавшийся и примёрзший снег

Срезаемые шплинты для защиты рабочих органов Huter SGC 6.5 70/7/25

Двигатель со специальным зимним воздушным фильтром облегчает работу в сильный мороз

Самоходная модель

Хромовое покрытие поршневой группы

Снегоуборщик Huter SGC 6.5 70/7/25 применяется для уборки небольших территорий от снега. Колеса с глубоким протектором обеспечивают хорошую проходимость и сцепление с дорогой. Подходит для сложных задач. Металлические шнеки способны перемалывать слежавшийся и обледенелый снег. Все органы управления вынесены на панель оператора, что обеспечивает удобство использования.