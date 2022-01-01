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Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6.5 70/7/25
Найти аналог
Снегоуборщики бензиновые
    Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6.5 70/7/25
    Арт. О00000034408
    Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6.5 70/7/25
    Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6.5 70/7/25
      Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6.5 70/7/25
      Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6.5 70/7/25

      Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6.5 70/7/25

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000034408

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		1200x1200x800
      Вес, кг
      		65
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Снегоуборщик Huter SGC 6.5 70/7/25 применяется для уборки небольших территорий от снега. Колеса с глубоким протектором обеспечивают хорошую проходимость и сцепление с дорогой. Подходит для сложных задач. Металлические шнеки способны перемалывать слежавшийся и обледенелый снег. Все органы управления вынесены на панель оператора, что обеспечивает удобство использования.

        Преимущества

        • 4-х тактный бензиновый двигатель с верхним расположением клапанов адаптирован для работы при низких температурах, имеет достаточную мощность, чтобы свободно справляться со всеми нагрузками, связанными с рабочим процессом снегоуборщика и его передвижением
        • Независимость от источников энергии
        • Регулировка направления выброса снега посредством рукоятки позволяет делать это быстро, практически на ходу
        • Прочные металлические лопасти шнека позволяют легко измельчить даже слежавшийся и примёрзший снег
        • Срезаемые шплинты для защиты рабочих органов Huter SGC 6.5 70/7/25
        • Двигатель со специальным зимним воздушным фильтром облегчает работу в сильный мороз
        • Самоходная модель
        • Хромовое покрытие поршневой группы