Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6.5 70/7/25
Арт. О00000034408
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|1200x1200x800
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Вес, кг
|65
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- Снегоуборщик Huter SGC 6.5 70/7/25 применяется для уборки небольших территорий от снега. Колеса с глубоким протектором обеспечивают хорошую проходимость и сцепление с дорогой. Подходит для сложных задач. Металлические шнеки способны перемалывать слежавшийся и обледенелый снег. Все органы управления вынесены на панель оператора, что обеспечивает удобство использования.
Преимущества
- 4-х тактный бензиновый двигатель с верхним расположением клапанов адаптирован для работы при низких температурах, имеет достаточную мощность, чтобы свободно справляться со всеми нагрузками, связанными с рабочим процессом снегоуборщика и его передвижением
- Независимость от источников энергии
- Регулировка направления выброса снега посредством рукоятки позволяет делать это быстро, практически на ходу
- Прочные металлические лопасти шнека позволяют легко измельчить даже слежавшийся и примёрзший снег
- Срезаемые шплинты для защиты рабочих органов Huter SGC 6.5 70/7/25
- Двигатель со специальным зимним воздушным фильтром облегчает работу в сильный мороз
- Самоходная модель
- Хромовое покрытие поршневой группы