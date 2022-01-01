Преимущества

Управление работой происходит с помощью рычагов, расположенных на консоли оператора

Колёса с глубоким протектором препятствуют скольжению на обледенелой поверхности

Ограничительные лапы устанавливают высоту ковша, защищая его от повреждений

Мощный 4-тактный двигатель

Количество передач - 5 вперед и 2 назад

Металлический шнек для надежности

Колёса с протектором для лучшей проходимости

Широкий ковш для быстрой уборки

Опорные лапы для защиты ковша

Бензиновый снегоуборочник CARVER STG 756 01.017.00012 предназначен для уборки сухого снега. Разгрузочный желоб и шнек выполнены из металла, что обеспечивает долгий срок службы. Выбор скорости позволяет подобрать оптимальный режим уборки в зависимости от ситуации, что гарантирует качественную уборку. Выброс снега в нужном направлении. Конструкция оснащена желобом, имеющим возможность поворота на 190 градусов.