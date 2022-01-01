Бензиновый снегоуборочник Carver STG 756 01.017.00012
Арт. О00000020006
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Дальность выброса, м
|12
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Габариты, мм
|800x630x640
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- Бензиновый снегоуборочник CARVER STG 756 01.017.00012 предназначен для уборки сухого снега. Разгрузочный желоб и шнек выполнены из металла, что обеспечивает долгий срок службы. Выбор скорости позволяет подобрать оптимальный режим уборки в зависимости от ситуации, что гарантирует качественную уборку. Выброс снега в нужном направлении. Конструкция оснащена желобом, имеющим возможность поворота на 190 градусов.
Преимущества
- Управление работой происходит с помощью рычагов, расположенных на консоли оператора
- Колёса с глубоким протектором препятствуют скольжению на обледенелой поверхности
- Ограничительные лапы устанавливают высоту ковша, защищая его от повреждений
- Мощный 4-тактный двигатель
- Количество передач - 5 вперед и 2 назад
- Металлический шнек для надежности
- Колёса с протектором для лучшей проходимости
- Широкий ковш для быстрой уборки
- Опорные лапы для защиты ковша