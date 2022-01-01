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Бензиновый снегоуборочник Carver STG 756 01.017.00012
Найти аналог
Снегоуборщики бензиновые
    Бензиновый снегоуборочник Carver STG 756 01.017.00012
    Арт. О00000020006
    Бензиновый снегоуборочник Carver STG 756 01.017.00012
    Бензиновый снегоуборочник Carver STG 756 01.017.00012
    Бензиновый снегоуборочник Carver STG 756 01.017.00012
    Бензиновый снегоуборочник Carver STG 756 01.017.00012
      Бензиновый снегоуборочник Carver STG 756 01.017.00012
      Бензиновый снегоуборочник Carver STG 756 01.017.00012
      Бензиновый снегоуборочник Carver STG 756 01.017.00012
      Бензиновый снегоуборочник Carver STG 756 01.017.00012

      Бензиновый снегоуборочник Carver STG 756 01.017.00012

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000020006

      Характеристики

      Производитель
      		Carver
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Дальность выброса, м
      		12
      Габариты, мм
      		800x630x640
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый снегоуборочник CARVER STG 756 01.017.00012 предназначен для уборки сухого снега. Разгрузочный желоб и шнек выполнены из металла, что обеспечивает долгий срок службы. Выбор скорости позволяет подобрать оптимальный режим уборки в зависимости от ситуации, что гарантирует качественную уборку. Выброс снега в нужном направлении. Конструкция оснащена желобом, имеющим возможность поворота на 190 градусов.

        Преимущества

        • Управление работой происходит с помощью рычагов, расположенных на консоли оператора
        • Колёса с глубоким протектором препятствуют скольжению на обледенелой поверхности
        • Ограничительные лапы устанавливают высоту ковша, защищая его от повреждений
        • Мощный 4-тактный двигатель
        • Количество передач - 5 вперед и 2 назад
        • Металлический шнек для надежности
        • Колёса с протектором для лучшей проходимости
        • Широкий ковш для быстрой уборки
        • Опорные лапы для защиты ковша