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Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-SB60/950BS-E
4.0
2
115 190 ₽
Снегоуборщики бензиновые
    Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-SB60/950BS-E
    Арт. Х10419205
    4.0
    2
    Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-SB60/950BS-E
    Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-SB60/950BS-E
    Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-SB60/950BS-E
    Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-SB60/950BS-E
      Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-SB60/950BS-E
      Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-SB60/950BS-E
      Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-SB60/950BS-E
      Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-SB60/950BS-E

      Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-SB60/950BS-E

      115 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 009 ₽
      • Доставка сегодня или позже, бесплатно
      Арт. Х10419205
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Redverg
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Дальность выброса, м
      		15
      Габариты, мм
      		630x655x765
      Все характеристики
      115 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 009 ₽
      • Доставка сегодня или позже, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-SB60/950BS-E подходит для дачи, гаража, загородного дома. Оснащен бензиновым 4-х тактным двигателем Briggs&Stratton 950 SNOW SERIES, который изготовлен специально для использования в холодное время года. Зубчатый профиль металлического шнека эффективно измельчает плотный и смерзшийся снег. Электростартер позволяет запускать двигатель снегоуборщика даже в сильные морозы. Осевая блокировка колёс позволяет останавливать снегоуборщик без дополнительных усилий.

        Преимущества

        • Надёжный мощный зимний двигатель Briggs&Stratton 950 SNOW SERIES
        • Большая ширина уборки для быстрого выполнения задачи
        • Большие 13" колеса для лучшего сцепления с дорогой
        • Ручной стартер и электростартер 220В
        • Скорости 4 вперед/ 1 назад
        • Колесный привод обеспечивает хорошую проходимость техники на сложных участках
        • Осевая блокировка колёс
        • Беспрепятственный и дальний выброс снега на расстояние до 15 метров