Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-SB60/950BS-E
Арт. Х10419205
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Дальность выброса, м
|15
|
Габариты, мм
|630x655x765
С этим товаром смотрят
- Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-SB60/950BS-E подходит для дачи, гаража, загородного дома. Оснащен бензиновым 4-х тактным двигателем Briggs&Stratton 950 SNOW SERIES, который изготовлен специально для использования в холодное время года. Зубчатый профиль металлического шнека эффективно измельчает плотный и смерзшийся снег. Электростартер позволяет запускать двигатель снегоуборщика даже в сильные морозы. Осевая блокировка колёс позволяет останавливать снегоуборщик без дополнительных усилий.
Преимущества
- Надёжный мощный зимний двигатель Briggs&Stratton 950 SNOW SERIES
- Большая ширина уборки для быстрого выполнения задачи
- Большие 13" колеса для лучшего сцепления с дорогой
- Ручной стартер и электростартер 220В
- Скорости 4 вперед/ 1 назад
- Колесный привод обеспечивает хорошую проходимость техники на сложных участках
- Осевая блокировка колёс
- Беспрепятственный и дальний выброс снега на расстояние до 15 метров