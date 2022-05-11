Преимущества

Надёжный мощный зимний двигатель Briggs&Stratton 950 SNOW SERIES

Большая ширина уборки для быстрого выполнения задачи

Большие 13" колеса для лучшего сцепления с дорогой

Ручной стартер и электростартер 220В

Скорости 4 вперед/ 1 назад

Колесный привод обеспечивает хорошую проходимость техники на сложных участках

Осевая блокировка колёс

Беспрепятственный и дальний выброс снега на расстояние до 15 метров

Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-SB60/950BS-E подходит для дачи, гаража, загородного дома. Оснащен бензиновым 4-х тактным двигателем Briggs&Stratton 950 SNOW SERIES, который изготовлен специально для использования в холодное время года. Зубчатый профиль металлического шнека эффективно измельчает плотный и смерзшийся снег. Электростартер позволяет запускать двигатель снегоуборщика даже в сильные морозы. Осевая блокировка колёс позволяет останавливать снегоуборщик без дополнительных усилий.