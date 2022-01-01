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Снегоуборщик REDVERG RD-250-65
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Снегоуборщики бензиновые
    Снегоуборщик REDVERG RD-250-65
    Арт. Х104156
    Снегоуборщик REDVERG RD-250-65
    Снегоуборщик REDVERG RD-250-65
    Снегоуборщик REDVERG RD-250-65
      Снегоуборщик REDVERG RD-250-65
      Снегоуборщик REDVERG RD-250-65
      Снегоуборщик REDVERG RD-250-65

      Снегоуборщик REDVERG RD-250-65

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х104156

      Характеристики

      Производитель
      		Redverg
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Дальность выброса, м
      		12
      Вес, кг
      		72.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      •   Бензиновый снегоуборщик REDVERG RD-250-65E предназначен для очистки от снега площадок в детских садах и школах, парковок, дорожек около дома и на дачном участке. Двигатель агрегата мощностью 6,5 л.с. и ковш шириной 57 см эффективно справляются с уборкой снега. Снегоуборщик REDVERG RD-250-65Eпреодолевает сугробы из слежавшегося снега высотой до 53см. Зубчатая насечка на металлическом шнеке размалывает плотный и обледенелый снег. Ковш снегоочистителя не повреждает декоративные покрытия. По бокам установлены металлические двухсторонние лыжи, которые приподнимают нижнюю кромку ковша над очищаемой поверхностью. Электростартер работает от электросети 220 вольт и облегчает запуск при низкой температуре. При значительной удаленности от электрифицированных мест, чтобы не тянуть удлинитель, бензиновый снегоуборщик можно запустить с помощью ручного стартера. Агрессивный протектор на колесах снижает до минимума пробуксовку на льду и при высоких плотных сугробах. Для подбора оптимальной скорости передвижения (6 вперед и 2 назад) предусмотрен рычаг на передней панели управления. Скорость выбирается в зависимости от снежного покрова: чем выше сугроб и плотнее снег, тем ниже скорость. Направление выброса регулируется ручкой поворота желоба с панели оператора. Дальность (до 12 метров) корректируется накладкой на самом желобе. В топливный бак заправляется 3,6 литра бензина, хватает на 2-2,5 часа непрерывной работы. На оси шнека снегоуборочной машины установлена защита от заклинивания при попадании твердых предметов. Для работы в темное время суток предусмотрена яркая светодиодная фара.

         Преимущества

        • Самоходный привод
        • Колёса с осевой блокировкой
        • Сверхъяркая фара для лучшей видимости