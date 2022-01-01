Снегоуборщик REDVERG RD-250-65

Бензиновый снегоуборщик REDVERG RD-250-65E предназначен для очистки от снега площадок в детских садах и школах, парковок, дорожек около дома и на дачном участке. Двигатель агрегата мощностью 6,5 л.с. и ковш шириной 57 см эффективно справляются с уборкой снега. Снегоуборщик REDVERG RD-250-65Eпреодолевает сугробы из слежавшегося снега высотой до 53см. Зубчатая насечка на металлическом шнеке размалывает плотный и обледенелый снег. Ковш снегоочистителя не повреждает декоративные покрытия. По бокам установлены металлические двухсторонние лыжи, которые приподнимают нижнюю кромку ковша над очищаемой поверхностью. Электростартер работает от электросети 220 вольт и облегчает запуск при низкой температуре. При значительной удаленности от электрифицированных мест, чтобы не тянуть удлинитель, бензиновый снегоуборщик можно запустить с помощью ручного стартера. Агрессивный протектор на колесах снижает до минимума пробуксовку на льду и при высоких плотных сугробах. Для подбора оптимальной скорости передвижения (6 вперед и 2 назад) предусмотрен рычаг на передней панели управления. Скорость выбирается в зависимости от снежного покрова: чем выше сугроб и плотнее снег, тем ниже скорость. Направление выброса регулируется ручкой поворота желоба с панели оператора. Дальность (до 12 метров) корректируется накладкой на самом желобе. В топливный бак заправляется 3,6 литра бензина, хватает на 2-2,5 часа непрерывной работы. На оси шнека снегоуборочной машины установлена защита от заклинивания при попадании твердых предметов. Для работы в темное время суток предусмотрена яркая светодиодная фара.

Преимущества