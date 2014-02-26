Снегоуборщик REDVERG RD 551 Q

Преимущества

Несколько скоростей передвижения



Металлический желоб (труба) выброса. Обеспечивает долговечность конструкции



Металлический ковш и шнек. Справляются с любым типом снега

Разблокировка колес шплинтом на колесе. Предназначена для улучшения маневренности снегоотбрасывателя

Регулировка направления выброса регулируется вращением рукоятки, вынесенной к оператору

Поворот желоба выброса - 190°

Регулировка дальности выбора осуществляется вручную путем наклона дефлектора на желобе выброса

Металлические полозья

Пневмоколеса с агрессивным протектором. Обеспечивают хорошее сцепление с поверхностью с минимальной пробуксовкой, легкость управления машиной и простоту обслуживания





Снегоуборщик Red Verg(Ред Верг) 551 Q имеет стальной рельефный шнек, легко справляющийся не только с рыхлым, но и с плотным, слежавшимся и заледеневшим снегом. Снегоуборщик оснащен самоходным приводом с фиксированным переключением передач, позволяющим устанавливать 5 скоростей при движении вперед и две - при движении назад. Наличие нескольких передач дает возможность не только установить удобную оператору скорость движения, но и отрегулировать оптимальное усилие и нагрузку на двигатель при уборке разного по плотности, структуре и толщине снега.