Снегоуборщик REDVERG RD 551 Q
Арт. Х10410
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Дальность выброса, м
|15
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Вес, кг
|75
- Снегоуборщик Red Verg(Ред Верг) 551 Q имеет стальной рельефный шнек, легко справляющийся не только с рыхлым, но и с плотным, слежавшимся и заледеневшим снегом. Снегоуборщик оснащен самоходным приводом с фиксированным переключением передач, позволяющим устанавливать 5 скоростей при движении вперед и две - при движении назад. Наличие нескольких передач дает возможность не только установить удобную оператору скорость движения, но и отрегулировать оптимальное усилие и нагрузку на двигатель при уборке разного по плотности, структуре и толщине снега.
Преимущества
- Несколько скоростей передвижения
- Металлический желоб (труба) выброса. Обеспечивает долговечность конструкции
- Металлический ковш и шнек. Справляются с любым типом снега
- Разблокировка колес шплинтом на колесе. Предназначена для улучшения маневренности снегоотбрасывателя
- Регулировка направления выброса регулируется вращением рукоятки, вынесенной к оператору
- Поворот желоба выброса - 190°
- Регулировка дальности выбора осуществляется вручную путем наклона дефлектора на желобе выброса
- Металлические полозья
- Пневмоколеса с агрессивным протектором. Обеспечивают хорошее сцепление с поверхностью с минимальной пробуксовкой, легкость управления машиной и простоту обслуживания
- Несколько скоростей передвижения