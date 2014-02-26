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Снегоуборщик REDVERG RD 551 Q
4.0
1
Найти аналог
Снегоуборщики бензиновые
    Снегоуборщик REDVERG RD 551 Q
    Арт. Х10410
    4.0
    1
    Снегоуборщик REDVERG RD 551 Q

      Снегоуборщик REDVERG RD 551 Q

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х10410
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Redverg
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Дальность выброса, м
      		15
      Вес, кг
      		75
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Снегоуборщик Red Verg(Ред Верг) 551 Q имеет стальной рельефный шнек, легко справляющийся не только с рыхлым, но и с плотным, слежавшимся и заледеневшим снегом. Снегоуборщик оснащен самоходным приводом с фиксированным переключением передач, позволяющим устанавливать 5 скоростей при движении вперед и две - при движении назад. Наличие нескольких передач дает возможность не только установить удобную оператору скорость движения, но и отрегулировать оптимальное усилие и нагрузку на двигатель при уборке разного по плотности, структуре и толщине снега.

        Преимущества

        • Несколько скоростей передвижения
        • Металлический желоб (труба) выброса. Обеспечивает долговечность конструкции
        • Металлический ковш и шнек. Справляются с любым типом снега
        • Разблокировка колес шплинтом на колесе. Предназначена для улучшения маневренности снегоотбрасывателя
        • Регулировка направления выброса регулируется вращением рукоятки, вынесенной к оператору
        • Поворот желоба выброса - 190°
        • Регулировка дальности выбора осуществляется вручную путем наклона дефлектора на желобе выброса
        • Металлические полозья
        • Пневмоколеса с агрессивным протектором. Обеспечивают хорошее сцепление с поверхностью с минимальной пробуксовкой, легкость управления машиной и простоту обслуживания