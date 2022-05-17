Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-SB71/1450BS-E

Преимущества

Надёжный мощный зимний двигатель Briggs&Stratton Snow Series

Беспрепятственный и дальний выброс снега на расстояние до 15 метров

Большая ширина уборки для быстрого выполнения задачи

Бензиновый двигатель для автономной работы

Ручной стартер и электростартер

Большие 15" колеса для лучшего сцепления с дорогой

Скорости 6 вперед/ 2 назад

Регулируемые двусторонние полимерные лыжи по бокам ковша - для сохранения декоративных поверхностей

Направление регулируется в пределах 200 градусов

В комплект поставки входит специальная лопатка для чистки желоба

Подогрев рукояток

Блокировка колёс

Снегоуборщик REDVERG RD-SB71/1450BS-E 6625023 предназначен для средних и больших участков. Оснащен бензиновым 4-х тактным двигателем Briggs&Stratton 1450 SNOW SERIES, который заводится при пониженных температурах и не требует ухода за воздушным фильтром ввиду его отсутствия. Зубчатый профиль металлического шнека эффективно измельчает плотный и смерзшийся снег. Электростартер позволяет запускать двигатель снегоуборщика даже в сильные морозы. Механизм привода шнека оснащен срывными болтами, что помогает уберечь агрегат от поломок в случае попадания твердых предметов: обломков кирпичей, дерева.