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Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-SB71/1450BS-E
5.0
3
Найти аналог
Снегоуборщики бензиновые
    Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-SB71/1450BS-E
    Арт. Х10419207
    5.0
    3
    Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-SB71/1450BS-E
    Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-SB71/1450BS-E
    Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-SB71/1450BS-E
    Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-SB71/1450BS-E
    Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-SB71/1450BS-E
    Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-SB71/1450BS-E
    Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-SB71/1450BS-E
    Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-SB71/1450BS-E
      Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-SB71/1450BS-E
      Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-SB71/1450BS-E
      Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-SB71/1450BS-E
      Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-SB71/1450BS-E
      Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-SB71/1450BS-E
      Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-SB71/1450BS-E
      Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-SB71/1450BS-E
      Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-SB71/1450BS-E

      Бензиновый снегоуборщик RedVerg RD-SB71/1450BS-E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х10419207
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Redverg
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Дальность выброса, м
      		15
      Габариты, мм
      		840x825x1040
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Снегоуборщик REDVERG RD-SB71/1450BS-E 6625023 предназначен для средних и больших участков. Оснащен бензиновым 4-х тактным двигателем Briggs&Stratton 1450 SNOW SERIES, который заводится при пониженных температурах и не требует ухода за воздушным фильтром ввиду его отсутствия. Зубчатый профиль металлического шнека эффективно измельчает плотный и смерзшийся снег. Электростартер позволяет запускать двигатель снегоуборщика даже в сильные морозы. Механизм привода шнека оснащен срывными болтами, что помогает уберечь агрегат от поломок в случае попадания твердых предметов: обломков кирпичей, дерева.

        Преимущества

        • Надёжный мощный зимний двигатель Briggs&Stratton Snow Series
        • Беспрепятственный и дальний выброс снега на расстояние до 15 метров
        • Большая ширина уборки для быстрого выполнения задачи
        • Бензиновый двигатель для автономной работы
        • Ручной стартер и электростартер
        • Большие 15" колеса для лучшего сцепления с дорогой
        • Скорости 6 вперед/ 2 назад
        • Регулируемые двусторонние полимерные лыжи по бокам ковша - для сохранения декоративных поверхностей
        • Направление регулируется в пределах 200 градусов
        • В комплект поставки входит специальная лопатка для чистки желоба
        • Подогрев рукояток
        • Блокировка колёс