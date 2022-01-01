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Снегоуборщик бензиновый Pubert Valto 28Bi 7500020105
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Снегоуборщики бензиновые
    Снегоуборщик бензиновый Pubert Valto 28Bi 7500020105
    Арт. О00000037198
    Снегоуборщик бензиновый Pubert Valto 28Bi 7500020105
    Снегоуборщик бензиновый Pubert Valto 28Bi 7500020105
    Снегоуборщик бензиновый Pubert Valto 28Bi 7500020105
      Снегоуборщик бензиновый Pubert Valto 28Bi 7500020105
      Снегоуборщик бензиновый Pubert Valto 28Bi 7500020105
      Снегоуборщик бензиновый Pubert Valto 28Bi 7500020105

      Снегоуборщик бензиновый Pubert Valto 28Bi 7500020105

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000037198

      Характеристики

      Производитель
      		Pubert
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Дальность выброса, м
      		15
      Габариты, мм
      		1340x770x1040
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Снегоуборщик бензиновый Pubert Valto 28Bi - профессиональная машина, предназначенная для уборки больших объемов любого снега: от легкого до плотного и мокрого. Модель оснащена электростартером, профессиональной трансмиссией, системой FreeHand для возможности управления одной рукой, самоблокирующимся дифференциалом, подогревом рукояток для комфортной работы в мороз.

        Преимущества

        • Четырехтактный зимний бензиновый двигатель Briggs&Stratton 1450 Snow Series™ с технологией OHV. Мотор специально создан для работы в условиях низких температур, он запускается без проблем в морозы до -29 градусов. Верхнее расположение клапанов и чугунная гильза цилиндра обеспечивают длительный срок службы
        • Электростартер 230В - позволяет быстро произвести запуск двигателя без усилий при любой температуре
        • Запатентованная профессиональная трансмиссия Pubert - червячная передача на прочном шарикоподшипнике, стальная дополнительная опора редуктора, чугунный редуктор, укрепленный стальными пластинами – для высокой прочности, стойкости к износу, ударам, длительным нагрузкам
        • Зубчатый шнек и крыльчатка из высококачественной стали - разработаны научно-техническим отделом Pubert, обеспечивают тщательное измельчение снеговых масс и максимальную производительность, не зависящую от типа снега (утрамбованный, рыхлый, мокрый)
        • Выдвижные боковые ножи - способствуют разрушению сугробов высотой до 70 см
        • Галогеновая фара - обеспечивает отличное освещение при работе в темное время суток
        • Дистанционное управление дефлектором и желобом выброса - высота и направление выброса снега регулируются при помощи рычагов, расположенных на панели управления. Дефлектор разворачивается на 200 градусов
        • Система Easy Drive - интуитивная муфта блокирует дифференциал в случае необходимости - для легкого управления без усилий
        • Система Free Hand - позволяет одной рукой управлять снегоуборщиком, а другой регулировать направление и дальность выброса снега
        • Пневмоколеса 16" с агрессивным протектором X-Trac - обеспечивают превосходное сцепление с поверхностью, с минимальной пробуксовкой, и легкость управления машиной
        • Подогрев рукояток