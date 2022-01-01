Снегоуборщик бензиновый Pubert Valto 28Bi 7500020105

Преимущества

Четырехтактный зимний бензиновый двигатель Briggs&Stratton 1450 Snow Series™ с технологией OHV. Мотор специально создан для работы в условиях низких температур, он запускается без проблем в морозы до -29 градусов. Верхнее расположение клапанов и чугунная гильза цилиндра обеспечивают длительный срок службы

Электростартер 230В - позволяет быстро произвести запуск двигателя без усилий при любой температуре

Запатентованная профессиональная трансмиссия Pubert - червячная передача на прочном шарикоподшипнике, стальная дополнительная опора редуктора, чугунный редуктор, укрепленный стальными пластинами – для высокой прочности, стойкости к износу, ударам, длительным нагрузкам

Зубчатый шнек и крыльчатка из высококачественной стали - разработаны научно-техническим отделом Pubert, обеспечивают тщательное измельчение снеговых масс и максимальную производительность, не зависящую от типа снега (утрамбованный, рыхлый, мокрый)

Выдвижные боковые ножи - способствуют разрушению сугробов высотой до 70 см

Галогеновая фара - обеспечивает отличное освещение при работе в темное время суток

Дистанционное управление дефлектором и желобом выброса - высота и направление выброса снега регулируются при помощи рычагов, расположенных на панели управления. Дефлектор разворачивается на 200 градусов

Система Easy Drive - интуитивная муфта блокирует дифференциал в случае необходимости - для легкого управления без усилий

Система Free Hand - позволяет одной рукой управлять снегоуборщиком, а другой регулировать направление и дальность выброса снега

Пневмоколеса 16" с агрессивным протектором X-Trac - обеспечивают превосходное сцепление с поверхностью, с минимальной пробуксовкой, и легкость управления машиной

Подогрев рукояток

Снегоуборщик бензиновый Pubert Valto 28Bi - профессиональная машина, предназначенная для уборки больших объемов любого снега: от легкого до плотного и мокрого. Модель оснащена электростартером, профессиональной трансмиссией, системой FreeHand для возможности управления одной рукой, самоблокирующимся дифференциалом, подогревом рукояток для комфортной работы в мороз.