Универсальный бензиновый сварочный агрегат Mosa Chopper 4SE (New Magic Weld)

Преимущества

Удобство транспортировки. Ручка эргономичной формы располагается сверху корпуса, что способствует удобству транспортировки

Возможность дополнительной комплектации маской сварщика

Рекомендуемый вид топлива - бензин А-92

Скорость вращения вала - 4000 об/мин

Служит для сварки штучным электродом деталей из обычных и нержавеющих сталей на постоянном токе

Высокое качество сборки

Не требует сложного технического обслуживания

Легкость дозаправки

Универсальный бензиновый сварочный агрегат MOSA CHOPPER 4se 84887 оснащается мощным двигателем HONDA, что гарантирует высокую надежность и долговечность. Модель служит для питания коллекторного электроинструмента, отопительных приборов мощностью до 2 кВА. Благодаря экономичному расходу топлива время непрерывной работы при ПН 60 % составляет до 3.5 часов. Специальная крышка предназначается для защиты контактов розетки от влаги и пыли.