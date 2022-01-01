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Универсальный бензиновый сварочный агрегат Mosa Chopper 4SE (New Magic Weld)
Найти аналог
Сварочные генераторы
    Универсальный бензиновый сварочный агрегат Mosa Chopper 4SE (New Magic Weld)
    Арт. rutector_100084887
    Универсальный бензиновый сварочный агрегат Mosa Chopper 4SE (New Magic Weld)
    Универсальный бензиновый сварочный агрегат Mosa Chopper 4SE (New Magic Weld)
    Универсальный бензиновый сварочный агрегат Mosa Chopper 4SE (New Magic Weld)
    Универсальный бензиновый сварочный агрегат Mosa Chopper 4SE (New Magic Weld)
      Универсальный бензиновый сварочный агрегат Mosa Chopper 4SE (New Magic Weld)
      Универсальный бензиновый сварочный агрегат Mosa Chopper 4SE (New Magic Weld)
      Универсальный бензиновый сварочный агрегат Mosa Chopper 4SE (New Magic Weld)
      Универсальный бензиновый сварочный агрегат Mosa Chopper 4SE (New Magic Weld)

      Универсальный бензиновый сварочный агрегат Mosa Chopper 4SE (New Magic Weld)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. rutector_100084887

      Характеристики

      Производитель
      		Mosa
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Уровень шума, дБ
      		76
      Автозапуск (ABP/ATS)
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Универсальный бензиновый сварочный агрегат MOSA CHOPPER 4se 84887 оснащается мощным двигателем HONDA, что гарантирует высокую надежность и долговечность. Модель служит для питания коллекторного электроинструмента, отопительных приборов мощностью до 2 кВА. Благодаря экономичному расходу топлива время непрерывной работы при ПН 60 % составляет до 3.5 часов. Специальная крышка предназначается для защиты контактов розетки от влаги и пыли.

        Преимущества

        • Удобство транспортировки. Ручка эргономичной формы располагается сверху корпуса, что способствует удобству транспортировки
        • Возможность дополнительной комплектации маской сварщика
        • Рекомендуемый вид топлива - бензин А-92
        • Скорость вращения вала - 4000 об/мин
        • Служит для сварки штучным электродом деталей из обычных и нержавеющих сталей на постоянном токе
        • Высокое качество сборки
        • Не требует сложного технического обслуживания
        • Легкость дозаправки