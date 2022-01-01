Универсальный бензиновый сварочный агрегат Mosa Chopper 4SE (New Magic Weld)
Арт. rutector_100084887
Универсальный бензиновый сварочный агрегат Mosa Chopper 4SE (New Magic Weld)
Арт. rutector_100084887
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Уровень шума, дБ
|76
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Автозапуск (ABP/ATS)
|нет
- Универсальный бензиновый сварочный агрегат MOSA CHOPPER 4se 84887 оснащается мощным двигателем HONDA, что гарантирует высокую надежность и долговечность. Модель служит для питания коллекторного электроинструмента, отопительных приборов мощностью до 2 кВА. Благодаря экономичному расходу топлива время непрерывной работы при ПН 60 % составляет до 3.5 часов. Специальная крышка предназначается для защиты контактов розетки от влаги и пыли.
Преимущества
- Удобство транспортировки. Ручка эргономичной формы располагается сверху корпуса, что способствует удобству транспортировки
- Возможность дополнительной комплектации маской сварщика
- Рекомендуемый вид топлива - бензин А-92
- Скорость вращения вала - 4000 об/мин
- Служит для сварки штучным электродом деталей из обычных и нержавеющих сталей на постоянном токе
- Высокое качество сборки
- Не требует сложного технического обслуживания
- Легкость дозаправки