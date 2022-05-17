Сварочный генератор Флэр Оптима 400
Арт. Ю00000000699
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Автозапуск (ABP/ATS)
|нет
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Аккумулятор в комплекте
|нет
- Сварочный генератор Флэр Оптима 400 - сваривает сталь, чугун, медь и различные сплавы в любом их сочетании любыми типами электродов, диаметром от 1,6 до 6 мм включительно. В конструкцию сварочного агрегата Флэр Оптима 400 входят источник сварочного тока и дизельный генератор, установленные в металлическую защитную раму.
Преимущества
- При работе на средних токах практически отсутствуют тепловые нагрузки
- Можно использовать сварочные кабели КГ 1x25 до 50 м
- Сваривает при температуре от -50 ºС до +50 ºС, при любой влажности (степень защиты не менее IP54)