Преимущества

При работе на средних токах практически отсутствуют тепловые нагрузки

Можно использовать сварочные кабели КГ 1x25 до 50 м

Сваривает при температуре от -50 ºС до +50 ºС, при любой влажности (степень защиты не менее IP54)

Сварочный генератор Флэр Оптима 400 - сваривает сталь, чугун, медь и различные сплавы в любом их сочетании любыми типами электродов, диаметром от 1,6 до 6 мм включительно. В конструкцию сварочного агрегата Флэр Оптима 400 входят источник сварочного тока и дизельный генератор, установленные в металлическую защитную раму.