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Сварочный генератор Флэр Оптима 400
4.0
2
Найти аналог
Сварочные генераторы
    Сварочный генератор Флэр Оптима 400
    Арт. Ю00000000699
    4.0
    2
    Сварочный генератор Флэр Оптима 400

      Сварочный генератор Флэр Оптима 400

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000000699
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Оптима
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Автозапуск (ABP/ATS)
      		нет
      Аккумулятор в комплекте
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сварочный генератор Флэр Оптима 400 - сваривает сталь, чугун, медь и различные сплавы в любом их сочетании любыми типами электродов, диаметром от 1,6 до 6 мм включительно. В конструкцию сварочного агрегата Флэр Оптима 400 входят источник сварочного тока и дизельный генератор, установленные в металлическую защитную раму.

        Преимущества

        • При работе на средних токах практически отсутствуют тепловые нагрузки
        • Можно использовать сварочные кабели КГ 1x25 до 50 м
        • Сваривает при температуре от -50 ºС до +50 ºС, при любой влажности (степень защиты не менее IP54)