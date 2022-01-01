Генератор ARC220+

Преимущества

Силовая установка Sincro EW-DC (Италия). Двухполюсной щеточный генераторный блок с выходом постоянного сварочного тока, с возможностью использования всех типов электродов. Защита от перегрузки производится при помощи самовосстанавливающегося термопредохранителя. Синхронные силовые генераторные установки от компании Sincro чрезвычайно популярны во всем мире и используются на устройствах как бытового, так и промышленного класса. Постоянные разработки и исследования инженеров компании, использование инновационных технологий, стремление к максимально возможному качеству своей продукции, передовая система контроля качества на всех этапах производства, комплексное испытание готового оборудования – все это способно стать гарантом высочайшей надежности и длительного срока службы, даже в неблагоприятных условиях работы. Устройства характеризуются высоким качеством напряжения с отклонением не более 5%, выработка более ровного тока, возможность снабжения оборудования, оснащенного электродвигателями с реактивной нагрузкой до 65% от своего номинала. Кроме того, установки способны легко переносить пусковые перегрузки (выдавать ток в 3-4 раза больше номинального в течение около 1 секунды)

Четырехтактный двигатель Subaru EX40 (Япония). Надежный и профессиональный. Имеет низкий уровень шума. Экономично расходует топливо

Стальной корпус, усиленная рама с антивибрационным креплением. Обеспечивают прочность конструкции

Два режима работы. Дают возможность работать в качестве сварочного аппарата и электростанции

Сварочный аппарат постоянного тока. Максимальный сварочный ток 220А. Достоинством сварки постоянным током является высокая стабильность горения сварочной дуги и возможность выбора полярности, которая влияет на характеристику шва: при отрицательном электроде – более узкий и глубокий провар; при положительном электроде – более широкий и мелкий провар

Максимальный диаметр электрода 5,0 мм для постоянного тока или универсальный электрод для постоянного и переменного тока

Соответствует мировым нормам экологической безопасности

Время работы без дозаправки топлива 2ч. 30 мин

Сварочный генератор Caiman ARC220+ один из немногих, кто может похвастаться своей универсальностью - давать на выходе напряжения 220 В и 380 В. Незаменим в качестве переносного источника питания, в качестве резервного оборудования, для службы спасения, для обеспечения электричеством небольших строительных площадок, загородных домов. Модель работает в режиме генератора с напряжением 230 В (переменный ток). Используется для сварочных работ в режиме постоянного тока.