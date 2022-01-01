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Генератор ARC220+
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Бензиновые генераторы
    Генератор ARC220+
    Арт. 1128814
    Генератор ARC220+

      Генератор ARC220+

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128814

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Стартер
      		ручной
      Вид топлива
      		бензин
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сварочный генератор Caiman ARC220+ один из немногих, кто может похвастаться своей универсальностью - давать на выходе напряжения 220 В и 380 В. Незаменим в качестве переносного источника питания, в качестве резервного оборудования, для службы спасения, для обеспечения электричеством небольших строительных площадок, загородных домов. Модель работает в режиме генератора с напряжением 230 В (переменный ток). Используется для сварочных работ в режиме постоянного тока.

        Преимущества

        • Силовая установка Sincro EW-DC (Италия). Двухполюсной щеточный генераторный блок с выходом постоянного сварочного тока, с возможностью использования всех типов электродов. Защита от перегрузки производится при помощи самовосстанавливающегося термопредохранителя. Синхронные силовые генераторные установки от компании Sincro чрезвычайно популярны во всем мире и используются на устройствах как бытового, так и промышленного класса. Постоянные разработки и исследования инженеров компании, использование инновационных технологий, стремление к максимально возможному качеству своей продукции, передовая система контроля качества на всех этапах производства, комплексное испытание готового оборудования – все это способно стать гарантом высочайшей надежности и длительного срока службы, даже в неблагоприятных условиях работы. Устройства характеризуются высоким качеством напряжения с отклонением не более 5%, выработка более ровного тока, возможность снабжения оборудования, оснащенного электродвигателями с реактивной нагрузкой до 65% от своего номинала. Кроме того, установки способны легко переносить пусковые перегрузки (выдавать ток в 3-4 раза больше номинального в течение около 1 секунды)
        • Четырехтактный двигатель Subaru EX40 (Япония). Надежный и профессиональный. Имеет низкий уровень шума. Экономично расходует топливо
        • Стальной корпус, усиленная рама с антивибрационным креплением. Обеспечивают прочность конструкции
        • Два режима работы. Дают возможность работать в качестве сварочного аппарата и электростанции
        • Сварочный аппарат постоянного тока. Максимальный сварочный ток 220А. Достоинством сварки постоянным током является высокая стабильность горения сварочной дуги и возможность выбора полярности, которая влияет на характеристику шва: при отрицательном электроде – более узкий и глубокий провар; при положительном электроде – более широкий и мелкий провар
        • Максимальный диаметр электрода 5,0 мм для постоянного тока или универсальный электрод для постоянного и переменного тока
        • Соответствует мировым нормам экологической безопасности
        • Время работы без дозаправки топлива 2ч. 30 мин