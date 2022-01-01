Генератор сварочный Caiman Mixte 4500

Преимущества

Четырехтактный двигатель Subаru EX 27 (Япония) надежный и профессиональный, имеет низкий уровень шума, экономично расходует топливо

Силовая установка Sincro EW-AC или Linz E1W10-AC (Италия) - в зависимости от серии двухполюсная, бесщеточная силовая установка со сварочным аппаратом переменного тока, разработанная для эксплуатации в суровых условиях, и имеющая высокую продолжительность включения

Отличный уровень производительности установка обеспечивает как при выработке сварочного тока, так и при подключении однофазных потребителей

2 влагозащищенные розетки SHUKO, 10A, 220V, 50Hz

Металлическая рама с антивибрационным креплением специально предназначена для тяжелых режимов работы. Окрашена по специальной технологии для защиты от коррозии и механических воздействий

Два режима работы дают возможность работать в качестве сварочного аппарата и электростанции

Сварочный генератор Caiman MIXTE 4500 позволяет осуществлять сварку металлоконструкций штучным электродом, а также питать любое электрическое оборудование и инструмент. Модели серии MIXTE сконструированы по принципу "два устройства в одном": электрогенератор с напряжением 220В и сварочный аппарат переменного тока. Сварочный генератор преобразует механическую энергию вращения якоря в электрическую энергию переменного тока, необходимую для сварки.