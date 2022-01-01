Электростанция сварочная Fubag WHS 210 DDC

Преимущества

Минимум вибраций. Все узлы FUBAG WHS 210 DDC 838241 устанавливаются на демпферную систему, что гарантирует минимум вибраций во время работы

Максимальная мощность - 7 кВА

Продолжительная мощность (СОР) - 5/2х3 кВт

Сварочный ток при ПВ 60% и температуре 40 градусов - 190%

Топливо - бензин А-92

Профессиональный OHV-двигатель Honda

Сварка на постоянном токе DC

Для розеток установлена защита от перегрузок

Возможность установки комплекта колес и ручек (приобретаются отдельно)

Долгий срок службы

Высокое качество сборки

Сварочная бензиновая электростанция FUBAG WHS 210 DDC 838241 представляет собой мощное трехфазное оборудование. Модель оснащается многофункциональным дисплеем, который служит для визуального контроля над основными параметрами (напряжение, частоту, количество моточасов). Вместительный бак и экономичный расход топлива обеспечивают до 12 часов непрерывной работы при 3/4 нагрузки. Байонетные разъемы позволяют моментально подключить сварочные кабели. Рама агрегата изготавливается из труб диаметром 32 мм, что гарантирует надежную защиту даже в экстремальных условиях эксплуатации.