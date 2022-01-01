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Электростанция сварочная Fubag WHS 210 DDC
Найти аналог
Сварочные генераторы
    Электростанция сварочная Fubag WHS 210 DDC
    Арт. fubag_648
    Электростанция сварочная Fubag WHS 210 DDC
    Электростанция сварочная Fubag WHS 210 DDC
    Электростанция сварочная Fubag WHS 210 DDC
      Электростанция сварочная Fubag WHS 210 DDC
      Электростанция сварочная Fubag WHS 210 DDC
      Электростанция сварочная Fubag WHS 210 DDC

      Электростанция сварочная Fubag WHS 210 DDC

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. fubag_648

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Уровень шума, дБ
      		73
      Автозапуск (ABP/ATS)
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочная бензиновая электростанция FUBAG WHS 210 DDC 838241 представляет собой мощное трехфазное оборудование. Модель оснащается многофункциональным дисплеем, который служит для визуального контроля над основными параметрами (напряжение, частоту, количество моточасов). Вместительный бак и экономичный расход топлива обеспечивают до 12 часов непрерывной работы при 3/4 нагрузки. Байонетные разъемы позволяют моментально подключить сварочные кабели. Рама агрегата изготавливается из труб диаметром 32 мм, что гарантирует надежную защиту даже в экстремальных условиях эксплуатации.

        Преимущества

        • Минимум вибраций. Все узлы FUBAG WHS 210 DDC 838241 устанавливаются на демпферную систему, что гарантирует минимум вибраций во время работы
        • Максимальная мощность - 7 кВА
        • Продолжительная мощность (СОР) - 5/2х3 кВт
        • Сварочный ток при ПВ 60% и температуре 40 градусов - 190%
        • Топливо - бензин А-92
        • Профессиональный OHV-двигатель Honda
        • Сварка на постоянном токе DC
        • Для розеток установлена защита от перегрузок
        • Возможность установки комплекта колес и ручек (приобретаются отдельно)
        • Долгий срок службы
        • Высокое качество сборки