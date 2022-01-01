Электростанция сварочная Fubag WHS 210 DC

Преимущества

Минимум вибраций. Все узлы FUBAG WHS 210 DC Honda 838240 устанавливаются на демпферную систему, что гарантирует минимум вибраций во время работы

Продолжительная мощность - 4.5 кВт

Частота - 50 Гц

Рекомендуемое топливо - А-92

Надежный профессиональный двигатель HONDA

Сварка на постоянном токе

Стабильность параметров дуги

Высокое качество сварного шва

Профессиональный альтернатор

Возможность подключения нескольких потребителей

Высокое качество сборки

Сварочная бензиновая электростанция 220 В FUBAG WHS 210 DC Honda 838240 представляет собой мощное оборудование, которое используется в качестве источника энергии во время строительных или монтажных работ. Встроенная защита от перегрузки исключает вероятность преждевременного выхода из строя. Благодаря усиленной раме возможна эксплуатация модели в сложных условиях. Разъемы позволяют легко и быстро подсоединить сварочные кабели. Большой объем бака и экономичный расход топлива обеспечивают до 12 часов работы без дозаправки (при нагрузке не более 3/4 от номинальной). Сварочные провода в комплект поставки не входят.