Электростанция сварочная Fubag WHS 210 DC
Арт. fubag_647
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Уровень шума, дБ
|73
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Автозапуск (ABP/ATS)
|нет
- Сварочная бензиновая электростанция 220 В FUBAG WHS 210 DC Honda 838240 представляет собой мощное оборудование, которое используется в качестве источника энергии во время строительных или монтажных работ. Встроенная защита от перегрузки исключает вероятность преждевременного выхода из строя. Благодаря усиленной раме возможна эксплуатация модели в сложных условиях. Разъемы позволяют легко и быстро подсоединить сварочные кабели. Большой объем бака и экономичный расход топлива обеспечивают до 12 часов работы без дозаправки (при нагрузке не более 3/4 от номинальной). Сварочные провода в комплект поставки не входят.
Преимущества
- Минимум вибраций. Все узлы FUBAG WHS 210 DC Honda 838240 устанавливаются на демпферную систему, что гарантирует минимум вибраций во время работы
- Продолжительная мощность - 4.5 кВт
- Частота - 50 Гц
- Рекомендуемое топливо - А-92
- Надежный профессиональный двигатель HONDA
- Сварка на постоянном токе
- Стабильность параметров дуги
- Высокое качество сварного шва
- Профессиональный альтернатор
- Возможность подключения нескольких потребителей
- Высокое качество сборки