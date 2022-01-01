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Электростанция сварочная Fubag WHS 210 DC
Найти аналог
Сварочные генераторы
    Электростанция сварочная Fubag WHS 210 DC
    Арт. fubag_647
    Электростанция сварочная Fubag WHS 210 DC
    Электростанция сварочная Fubag WHS 210 DC
    Электростанция сварочная Fubag WHS 210 DC
    Электростанция сварочная Fubag WHS 210 DC
      Электростанция сварочная Fubag WHS 210 DC
      Электростанция сварочная Fubag WHS 210 DC
      Электростанция сварочная Fubag WHS 210 DC
      Электростанция сварочная Fubag WHS 210 DC

      Электростанция сварочная Fubag WHS 210 DC

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. fubag_647

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Уровень шума, дБ
      		73
      Автозапуск (ABP/ATS)
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочная бензиновая электростанция 220 В FUBAG WHS 210 DC Honda 838240 представляет собой мощное оборудование, которое используется в качестве источника энергии во время строительных или монтажных работ. Встроенная защита от перегрузки исключает вероятность преждевременного выхода из строя. Благодаря усиленной раме возможна эксплуатация модели в сложных условиях. Разъемы позволяют легко и быстро подсоединить сварочные кабели. Большой объем бака и экономичный расход топлива обеспечивают до 12 часов работы без дозаправки (при нагрузке не более 3/4 от номинальной). Сварочные провода в комплект поставки не входят.

        Преимущества

        • Минимум вибраций. Все узлы FUBAG WHS 210 DC Honda 838240 устанавливаются на демпферную систему, что гарантирует минимум вибраций во время работы
        • Продолжительная мощность - 4.5 кВт
        • Частота - 50 Гц
        • Рекомендуемое топливо - А-92
        • Надежный профессиональный двигатель HONDA
        • Сварка на постоянном токе
        • Стабильность параметров дуги
        • Высокое качество сварного шва
        • Профессиональный альтернатор
        • Возможность подключения нескольких потребителей
        • Высокое качество сборки